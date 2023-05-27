Чемпионка NCAA Са’Майя Смит упала в обморок во время речи Джо Байдена в Белом доме

Теги происшествия женская НБА видео NCAA фото университет Луизиана Стэйт Джо Байден Баскетбол

Баскетболистка университета Луизиана Стэйт Са’Майя Смит упала в обморок во время визита команды в Белый дом в пятницу.

Инцидент случился прямо во время выступления президента США Джо Байдена, который поздравлял команду с победой в чемпионате NCAA.

Смит стояла на возвышении со своими партнерами по команде, когда внезапно потеряла сознание посреди речи Байдена. Сотрудники Белого дома бросились на сцену, чтобы оказать помощь баскетболистке. Через шесть минут ее увезли из комнаты в инвалидном кресле.

«Это происходит не в первый раз», — отметил Байден.

Прямая трансляция мероприятия была прервана. Тренер Университета штата Луизиана Ким Малки позже поднялась на подиум и сообщила, что со Смит все будет в порядке.

Фото: The New York Post.

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25 комментариев

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Max9999
Че же Байден такого сказал? Возвращаем рабство?
+39
-7
+32
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Евгений Цыбулин
Ответ Kareglazaya
У девушки просто нервы не выдержали смотреть на маразм президента: то выход со сцены никак не найдёт, то забудет все имена и названия стран, то с мертвыми разговаривает) Любой бы не выдержал)
Совсем загнивают США,при Байдене-даже кооператива "Озеро" и того,нету!)))
+33
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+24
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SALMON
Ну стало человеку плохо, с кем не бывает, зачем фото такие размещать(
+26
-4
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болельщег
В Пятом элементе было подобное, когда Руби Рот девушкам нашептывал - они в обморок падали
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Беня_Финитас
бедная девочка переволновалась .
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Геннадий Тёкин
Мощный старик))).
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иц а мэн
чип залагал
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CAN_JE
Ответ Kareglazaya
У девушки просто нервы не выдержали смотреть на маразм президента: то выход со сцены никак не найдёт, то забудет все имена и названия стран, то с мертвыми разговаривает) Любой бы не выдержал)
вы хоть фейки то проверяйте
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velvetdust2008
Мы во время выступления нашего верховного лидера В.В.Путина тоже в обморок от гордости падаем!
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Павел Зюзин
Фотограф ,снявший девушку в такой ситуации , с закатанными глазами , просто крыса
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-2
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Abdulla
Вырывали сегодня коренной зуб. Уже после процесса нормально так повело, думал, что отключусь.
Врачи били по шее и по щекам. По шее - было неожиданно, наверное на это и расчёт :) Ну и нашатырь неплохо так помогает, за бугром такого нет, наверное.
Сижу теперь такой весь вялый, в лунке от зуба "турундочка", со слов доктора.
Теперь гуглю, когда эту хрень надо вынимать и выйдет ли она сама оттуда.
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akopyan.a@stluce.ru
Вот что Байдена животворящая делает
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nata shima
В америке фаны говорят,что это както связано с жертвоприношениями. Как в "С широко закрытыми глазами" Кубрика.
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rusty13
Ответ Мыкола
«Это происходит не в первый раз», — отметил Байден. Не один адекватный человек не выдержит встречи с этим старым маразматом)))
Допустим старый маразматик мне тоже не импонирует, но в данном случае, если это, действительно, происходит не в первый раз, почему об этом нельзя сказать?)
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Гарун Алиев
Ответ Евгений Цыбулин
Совсем загнивают США,при Байдене-даже кооператива "Озеро" и того,нету!)))
Организации которые при Байдене рулят дадут Озеру прикурить взатяг))
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Navi88
Ответ Павел Зюзин
Фотограф ,снявший девушку в такой ситуации , с закатанными глазами , просто крыса
фотограф снявший вьетнамскую голую бегущую девочку обоженную американским напалмом - кто?
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