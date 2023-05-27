Чемпионка NCAA Са’Майя Смит упала в обморок во время речи Джо Байдена в Белом доме

Баскетболистка университета Луизиана Стэйт Са’Майя Смит упала в обморок во время визита команды в Белый дом в пятницу.

Инцидент случился прямо во время выступления президента США Джо Байдена, который поздравлял команду с победой в чемпионате .

Смит стояла на возвышении со своими партнерами по команде, когда внезапно потеряла сознание посреди речи Байдена. Сотрудники Белого дома бросились на сцену, чтобы оказать помощь баскетболистке. Через шесть минут ее увезли из комнаты в инвалидном кресле.

«Это происходит не в первый раз», — отметил Байден.

Прямая трансляция мероприятия была прервана. Тренер Университета штата Луизиана Ким Малки позже поднялась на подиум и сообщила, что со Смит все будет в порядке.

Фото: The New York Post.

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