«Барса» может подписать Ди Марию в случае возвращения Месси. Анхель, вероятно, уйдет из «Юве» бесплатно
Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».
Контракт 35-летнего полузащитника с «Ювентусом» действует до конца сезона и, скорее всего, не будет продлен. Вероятность того, что Анхель останется в туринском клубе, очень низка, но не нулевая. Переговоры о продлении соглашения сорвались.
Ди Мария получил несколько предложений из Саудовской Аравии, «Галатасарай» тоже связывался с игроком. Однако приоритет аргентинца – остаться в Европе.
По информации Relevo, наиболее интересными для него могут быть два варианта – «Бенфика» и «Барселона». Португальский клуб, в котором Анхель начинал европейскую карьеру, хочет вернуть игрока.
«Барселона», в свою очередь», уже давно следит за экс-игроком «Реала». Год назад клуб был близок к подписанию Ди Марии, однако стороны не смогли договорить в ключевой момент переговоров.
Сейчас ситуация иная: «блауграна» может подписать Ди Марию, если кто-то из игроков уйдет, а Лионель Месси вернется. У аргентинских игроков очень хорошие взаимоотношения, они дружат. Отмечается, что переход Месси мог бы ускорить трансфер Ди Марии.
Однако сейчас еще рано говорить о конкретных планах «Барселоны» насчет трансфера. В ближайшие недели станет известно, перерастет ли интерес клуба во что-то более серьезное.
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А этот парень создан для больших матчей и побед
Такую команду нужно не омолаживать, а наоборот заставлять стареть :)
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Педри, Гави, Бальде - это не молодые игроки?
Или он просто должен выпустить молодёжку в полном составе, чтобы кому-то что-то доказать?
Вообще задача Хави дать результат, а не доверять молодым или старым.
Если ветеран лучше молодого, он должен играть. И наоборот. Это единственный критерий.
Ну и, кроме того, где и когда было сказано, что Барселона не отдаст этого Абде снова в аренду или вообще не продаст?