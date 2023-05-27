«Барса» может подписать Ди Марию в случае возвращения Месси. Анхель, вероятно, уйдет из «Юве» бесплатно

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Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».

Контракт 35-летнего полузащитника с «Ювентусом» действует до конца сезона и, скорее всего, не будет продлен. Вероятность того, что Анхель останется в туринском клубе, очень низка, но не нулевая. Переговоры о продлении соглашения сорвались. 

Ди Мария получил несколько предложений из Саудовской Аравии, «Галатасарай» тоже связывался с игроком. Однако приоритет аргентинца – остаться в Европе.

По информации Relevo, наиболее интересными для него могут быть два варианта – «Бенфика» и «Барселона». Португальский клуб, в котором Анхель начинал европейскую карьеру, хочет вернуть игрока. 

«Барселона», в свою очередь», уже давно следит за экс-игроком «Реала». Год назад клуб был близок к подписанию Ди Марии, однако стороны не смогли договорить в ключевой момент переговоров. 

Сейчас ситуация иная: «блауграна» может подписать Ди Марию, если кто-то из игроков уйдет, а Лионель Месси вернется. У аргентинских игроков очень хорошие взаимоотношения, они дружат. Отмечается, что переход Месси мог бы ускорить трансфер Ди Марии. 

Однако сейчас еще рано говорить о конкретных планах «Барселоны» насчет трансфера. В ближайшие недели станет известно, перерастет ли интерес клуба во что-то более серьезное. 

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64 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ moldfan
Нормальное омоложение состава...
Состав и так очень молодой
А этот парень создан для больших матчей и побед
+33
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SaH4r.
на банку вполне пойдёт, ЗП большой вряд-ли требовать будет
+20
-3
+17
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Темирлан Шаваев
Ответ Alex Ekimov
Он точно не про флаг, тем более левый. Сейчас играет больше под нападающим или справа.
На ЧМ играл на левом фланге и не плохо так смотрелся
+17
0
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Темирлан Шаваев
На левом фланге пригодился бы
+16
-3
+13
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moldfan
Нормальное омоложение состава...
+15
-4
+11
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Lionel Andres Messi 10
Вы или берёте игрока как самостоятельную единицу, или отказываетесь от него. А вот эта формулировка «может подписать в случае возвращения Месси» подразумевает, что они хотят друга пристроить, чтобы не скучно было. К чёрту такую стратегию! Это не клуб по интересам.
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MESSIya
Вероятность очень низкая. Учитывая,что сам Месси вряд ли вернется. На днях главред Marca,подтвердил ранее заявленную информацию от Chiringuito,что Месси,Альба и Бускетс отправятся к Саудитам и прихватят с собой Ди Марию. Да и Relevo дают инфу,что тренерский штаб хочет чистого левого вингера и именно Карраско.
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ZaSvabody
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лучше довериться и оставить в первой команде молодого Абде, хорошо зарекомендовавшего себя в аренде, а не пенсионеров набирать.
А чем он себя хорошо зарекомендовал? Когда был в Барсе, не особо хорошо выглядел. В аренде тоже не так, чтобы блистал.
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Andrey Ashhabadskiy
Было бы очень интересно
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Burel
ага, и Батистуту с Рикельме
+6
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Tornado S
Ответ moldfan
Нормальное омоложение состава...
ты далек от футбола, Барселона и так омоложена
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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
Вы или берёте игрока как самостоятельную единицу, или отказываетесь от него. А вот эта формулировка «может подписать в случае возвращения Месси» подразумевает, что они хотят друга пристроить, чтобы не скучно было. К чёрту такую стратегию! Это не клуб по интересам.
Это может говорить о том, что ди Мария может пойти на уступки по зарплате. Это ведь ключевой момент для сегодняшней Барселоны.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Темирлан Шаваев
На ЧМ играл на левом фланге и не плохо так смотрелся
На ЧМ он на левом фланге сыграл только в финале.
+5
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Fan_barça_
Ответ Ya Tolik
Какой же абсурд. Эти источники умеют одно к другому привязывать. Хотя Барса в свое время и Агуэро в основном из-за дружбы с Лео подписывала. Очень надеюсь, что Алемани добьётся своего, и Месси не вернётся в Барсу.
Агуэро подписали после ухода Месси и не из за дружбы с Лео а как раз за успехи со сборной и в Сити, его трансфер провальным не был уж точно. А то что ушёл из за проблем с сердцем так это человеческий фактор, не все можно предугадать или просчитать.
+4
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Russia_the_best
ну тогда и Маскерано надо вернуть
+3
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ SaH4r.
на банку вполне пойдёт, ЗП большой вряд-ли требовать будет
Лучше довериться и оставить в первой команде молодого Абде, хорошо зарекомендовавшего себя в аренде, а не пенсионеров набирать.
+10
-7
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Фарид Харисов
Ответ moldfan
Нормальное омоложение состава...
Альба уходит, Бускетс уходит, состав состоит из молодых игроков, не считая Тер Штегена (но он вратарь) и Левандовски.

Такую команду нужно не омолаживать, а наоборот заставлять стареть :)
+9
-7
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Муслим Атангулов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лучше довериться и оставить в первой команде молодого Абде, хорошо зарекомендовавшего себя в аренде, а не пенсионеров набирать.
да нодоели вы со своим Абде , он обычный средний игрок , он не уровень всяких Дембеле и Рафиньи
+3
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Темирлан Шаваев
И это был его лучший матч на ЧМ
Но обычно на левом фланге он играет ужасно. Поэтому в последние годы тренер Аргентины его там не использовал. Это было решение только под один конкретный матч.
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VERBLYUD
Такой опытный игрок точно не помешает Барселоне. Надо брать.
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Вячеслав Новиков
Бред какой-то, не нужен вообще при всём уважении к его таланту
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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лучше сделать ставку на Абде, а то, зная, как Хави мало доверяет молодым игрокам и при случае выпускает тех, что с опытом, Ди Мария будет красть и его игровое время.
как Хави мало доверяет молодым игрокам
---------------
Педри, Гави, Бальде - это не молодые игроки?
Или он просто должен выпустить молодёжку в полном составе, чтобы кому-то что-то доказать?

Вообще задача Хави дать результат, а не доверять молодым или старым.
Если ветеран лучше молодого, он должен играть. И наоборот. Это единственный критерий.
Ну и, кроме того, где и когда было сказано, что Барселона не отдаст этого Абде снова в аренду или вообще не продаст?
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Pelerin
Иньеста вон тоже освободился... ещё Роналдиньо звякните. Хотя нет, они с Месси не такие уж и друзья. Мы же клуб друзей Месси собираем? )
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Владимир Самсонов
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Его в Итальянской пешеход лиге хватает максимум на 70 минут а в следующем году едва тайм сможет играть. Ну а в Барсе так и вовсе только на замену выходить после 70й минуте. Не нужен он им.
Нынешняя Лалига по темпу пониже Сериа А. Особенно если не считать Барсу и Реал.
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Say Hello to the Robots
В бой идут одни старики
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