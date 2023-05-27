«Барса» может подписать Ди Марию в случае возвращения Месси. Анхель, вероятно, уйдет из «Юве» бесплатно

Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».

Контракт 35-летнего полузащитника с « » действует до конца сезона и, скорее всего, не будет продлен. Вероятность того, что Анхель останется в туринском клубе, очень низка, но не нулевая. Переговоры о продлении соглашения сорвались.

Ди Мария получил несколько предложений из Саудовской Аравии, « » тоже связывался с игроком. Однако приоритет аргентинца – остаться в Европе.

По информации Relevo, наиболее интересными для него могут быть два варианта – « » и « ». Португальский клуб, в котором начинал европейскую карьеру, хочет вернуть игрока.

«Барселона», в свою очередь», уже давно следит за экс-игроком «Реала». Год назад клуб был близок к подписанию Ди Марии, однако стороны не смогли договорить в ключевой момент переговоров.

Сейчас ситуация иная: «блауграна» может подписать Ди Марию, если кто-то из игроков уйдет, а Лионель Месси вернется. У аргентинских игроков очень хорошие взаимоотношения, они дружат. Отмечается, что переход Месси мог бы ускорить трансфер Ди Марии.

Однако сейчас еще рано говорить о конкретных планах «Барселоны» насчет трансфера. В ближайшие недели станет известно, перерастет ли интерес клуба во что-то более серьезное.

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