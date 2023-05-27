«Кельн» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Теги Бавария бундеслига Германия Кельн онлайны Футбол

«Бавария» сыграет с «Кельном» в гостях в заключительном туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.  

Мюнхенцам (68 очков после 33 игр) для чемпионства необходимо побеждать и рассчитывать на потерю очков дортмундской «Боруссией» (70 в 33) в матче с «Майнцем». 

Кельн – Бавария
Дата проведения
27 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария

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therealgreenman
Пусть карма настигнет сегодня Мюнхен и по большей степени руководство, без обид болельщики Баварии…
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Enotaz24
Никогда не думал что буду болельщиком Кёльна. Вперёд Кёльн, забадайте Баварию).
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