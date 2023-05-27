Холанд признан лучшим молодым игроком АПЛ. Форвард «Ман Сити» первым выиграл этот приз вместе с наградой лучшему футболисту сезона

Эрлинг Холанд признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ.

Нападающий « » победил в голосовании, опередив («Ньюкасл»), («Брайтон»), («Ньюкасл»), Алексиса Мак Аллистера («Брайтон»), , и Букайо Сака (все – «Арсенал»).

стал первым футболистом в истории, выигравшим приз лучшему игроку и лучшему молодому игроку за один сезон.

Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: premierleague.com

Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте