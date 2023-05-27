Холанд признан лучшим молодым игроком АПЛ. Форвард «Ман Сити» первым выиграл этот приз вместе с наградой лучшему футболисту сезона

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Эрлинг Холанд признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании, опередив Свена Ботмана («Ньюкасл»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Александера Исака («Ньюкасл»), Алексиса Мак Аллистера («Брайтон»), Габриэла МартинеллиМартина Эдегора и Букайо Сака (все – «Арсенал»).

Холанд стал первым футболистом в истории, выигравшим приз лучшему игроку и лучшему молодому игроку АПЛ за один сезон. 

Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: premierleague.com

Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах

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42 комментария

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Пепси пеналдувич
За один год… Эрлинг еще не вписался в футбол Пепа, а уже разорвал всю лигу, боюсь представить,что будет в след году.
+34
-4
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Добрый Ретроград
Монстр
+17
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niru
Киборг-убийца)
+10
0
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Очки Дани Алвеса
Ответ Пепси пеналдувич
За один год… Эрлинг еще не вписался в футбол Пепа, а уже разорвал всю лигу, боюсь представить,что будет в след году.
Скорее всего, будет чуть похуже, потому что этот сезон ну слишком выдающийся. Те же Месси и Роналду забивали свои 45-50 голов два раза за 10 лет в Ла Лиге, так что ожидать от Холанда 60 голов в АПЛ в следующем году, конечно, можно, но вряд ли!
+9
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Ихарь Окенфэйлов
Побить почти 30-ти летний рекорд по голам, в первом же сезоне в новой лиге, это достойно лучшего игрока сезона. Даже спорить трудно, при наличии других достойных претендентов.
+5
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Isa Babaev
Бэйл в 2012/13 году стал лучшим игроком сезона и лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии ПФА
+5
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Dmitry Koway
всё таки правильней было написать, что не за один сезон, а в первый сезон. потомучт минимум ещё Бэйл был и Роналду, если не ошибаюсь
+5
-1
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Евгений Вырныгаев
Ответ Under
уже отдали самому Холанну https://www.sports.ru/football/1115161309-xoland-priznan-luchshim-igrokom-sezona-apl-u-nego-44-368-ochka-v-35-ma.html
да? что-то я в мае вообще от новостей отбился. Работа и плей-офф НХЛ. Считаю, что без моей поддержки Боб не возьмёт Чашку. Делаю всё, что в моих силах:)
+3
0
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выходец из убежища
Ответ llolishe
Против Реала за два матча 0+0 Против Ливерпуля за два матча 0+0
Он не играл во втором матче против Ливерпуля в АПЛ. А вот в кубке забил.
+3
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rigobersong
Так же не забываем, что Холанд в этом сезоне, в т.ч. и АПЛ давал бить пенальти своим партнерам:))
+5
-3
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molot p
Ответ llolishe
Против Реала за два матча 0+0 Против Ливерпуля за два матча 0+0
ну всё, отбираем награду, раз великим реалу и ливеру ниче не сделал
+2
0
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Under
Ответ Евгений Вырныгаев
помнится Стерлинг в сезоне 2018/2019 тоже получил этот приз, проводя 7 сезон в лиге😅. Или Милнер в 2010 в своем 9 сезоне!! По моему мнению, этот приз нужен не столько за заслуги, сколько как показатель, кого лига считает ПОТЕНЦИАЛЬНО крутым и большим талантом. Смысл давать это уже состоявшимся игрокам? Понятно, что почти асе игроки АПЛ на слуху, но дали бы его "ноунейму" или тому, кто реально выстрелил ни с того ни с сего. С Холландом так сделали, потому что МВП отдадут Де Брюйне или Силве, а норвежеца без награды в этом году оставлять - преступление
уже отдали самому Холанну
https://www.sports.ru/football/1115161309-xoland-priznan-luchshim-igrokom-sezona-apl-u-nego-44-368-ochka-v-35-ma.html
+1
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Under
Ответ Isa Babaev
Бэйл в 2012/13 году стал лучшим игроком сезона и лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии ПФА
да, кривая формулировка
впервые по версии самой лиги
+1
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Dmitry Koway
Ответ Анвар Масимов
ошибаешься . эту награду ввели в 2019 только
это другая награда?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%A4%D0%90
+1
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Анвар Масимов
Ответ Dmitry Koway
всё таки правильней было написать, что не за один сезон, а в первый сезон. потомучт минимум ещё Бэйл был и Роналду, если не ошибаюсь
ошибаешься . эту награду ввели в 2019 только
+2
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Islam Gasanov
Абсолютно заслуженно просто катком прошелся по всем возможным рекордам
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Бахти 86
Он ещё ко всему прочему получить награду УЕФА как лучший бомбардир ЛЧ. Еще Золотую бутсу. И если повезёт Золотой мяч
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LifeSpartak
Справедливо! Он просто голевая машина!
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Nickolay Lyskov
"которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах". - верно касаемо Ширера. Коул забивал 40 играх.
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brace
Потребовалось всего лишь 30 лет)
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Nate
Если возьмет ЛЧ (а еще лучше, забьет гол в финале), то это прямая заявка на ЗМ
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Under
Ответ Евгений Вырныгаев
да? что-то я в мае вообще от новостей отбился. Работа и плей-офф НХЛ. Считаю, что без моей поддержки Боб не возьмёт Чашку. Делаю всё, что в моих силах:)
в этой же новости ссылка есть )
да и на фото с двумя призами же стоит
короче совсем расфокусировались )
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Under
Ответ Nickolay Lyskov
"которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах". - верно касаемо Ширера. Коул забивал 40 играх.
42 матча у Коула было
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Артём Денькович
Ответ Under
по всем возможным это по скольки?
ну, например, рекорд по хет-трикам, который до этого ван нистерлою принадлежал, причем с диким отрывом. рекорд ширера по голам за сезон в апл, забив 34+ мяча, причем опять же сыграв минут чуть ли не в два раза меньше
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Under
Ответ Артём Денькович
ну, например, рекорд по хет-трикам, который до этого ван нистерлою принадлежал, причем с диким отрывом. рекорд ширера по голам за сезон в апл, забив 34+ мяча, причем опять же сыграв минут чуть ли не в два раза меньше
два из скольки?
больше сотни всевозможных или даже больше?
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