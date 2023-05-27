Холанд признан лучшим молодым игроком АПЛ. Форвард «Ман Сити» первым выиграл этот приз вместе с наградой лучшему футболисту сезона
Эрлинг Холанд признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании, опередив Свена Ботмана («Ньюкасл»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Александера Исака («Ньюкасл»), Алексиса Мак Аллистера («Брайтон»), Габриэла Мартинелли, Мартина Эдегора и Букайо Сака (все – «Арсенал»).
Холанд стал первым футболистом в истории, выигравшим приз лучшему игроку и лучшему молодому игроку АПЛ за один сезон.
Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.
Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: premierleague.com
Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах
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https://www.sports.ru/football/1115161309-xoland-priznan-luchshim-igrokom-sezona-apl-u-nego-44-368-ochka-v-35-ma.html
впервые по версии самой лиги
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%A4%D0%90
да и на фото с двумя призами же стоит
короче совсем расфокусировались )
больше сотни всевозможных или даже больше?