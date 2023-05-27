«Боруссия» Дортмунд – «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Боруссия» Дортмунд примет «Майнц» в заключительном туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Победа гарантирует команде Эдина Терзича чемпионство. У нее 70 очков после 33 игр, у идущей на втором месте «Баварии» – 68.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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