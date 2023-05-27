«Боруссия» Дортмунд – «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия онлайны Футбол

«Боруссия» Дортмунд примет «Майнц» в заключительном туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Победа гарантирует команде Эдина Терзича чемпионство. У нее 70 очков после 33 игр, у идущей на втором месте «Баварии» – 68.

Боруссия Д – Майнц
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки

Последняя чемпионская «Боруссия»: Клопп заменил Левандовскому отца и вернул в Дортмунд счастье

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yusif Huseyinov
Allez Dortmund
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Удачи «Боруссии»!!!🟡⚫️🐝
Сегодня весь мир за вас! Не подведите!💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Чемпионская игра Дортмунда?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Вперед Дортмунд💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Варламов
Победы Дортмунду, очень хочется увидеть новых чемпионов Германии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Такой шанс. Дортмунду победы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий