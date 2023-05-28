«Гранада» вернулась в Ла Лигу спустя год после вылета, «Лас-Пальмас» – спустя пять

«Гранада» сыграет в следующем розыгрыше Ла Лиги.

Команда Пако Лопеса заняла первое место во второй лиге, набрав 75 очков за 42 матча. Она возвращается в высший дивизион спустя год после вылета.

Второе место – у « », у которого 72 очка. Клуб выступит в Примере впервые с сезона-2017/18.

В плей-офф за право подняться в высшую лигу поучаствуют « », « », « » и « ».

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