«Гранада» вернулась в Ла Лигу спустя год после вылета, «Лас-Пальмас» – спустя пять
«Гранада» сыграет в следующем розыгрыше Ла Лиги.
Команда Пако Лопеса заняла первое место во второй лиге, набрав 75 очков за 42 матча. Она возвращается в высший дивизион спустя год после вылета.
Второе место – у «Лас-Пальмаса», у которого 72 очка. Клуб выступит в Примере впервые с сезона-2017/18.
В плей-офф за право подняться в высшую лигу поучаствуют «Леванте», «Алавес», «Эйбар» и «Альбасете».
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