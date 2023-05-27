«Месси – мистер Футбол. Даже когда ходит пешком, он понимает игру лучше всех». Тренер «Страсбура» Антонетти о Лео
Главный тренер «Страсбура» лестно отозвался о Лионеле Месси.
«Страсбур» примет «ПСЖ» в 37-м туре Лиги 1. Матч состоится сегодня, 27 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. Гости станут чемпионами, если не проиграют. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Он – мистер Футбол. Он дышит футболом. Это правда, что он иногда ходит пешком... Но даже когда он ходит пешком, он понимает футбол лучше, чем кто-либо другой.
Когда я анализирую эту команду, мне очень приятно наблюдать за ее игрой. Мы знаем, что они сильнее нас. Мы собираемся сыграть матч без комплексов», – сказал Фредерик Антонетти.
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Месси 7.82 км
Мбаппе 7.71 км
Бензема 7.7 км
Статистика с официального сайта УЕФА.
Что бы было если он бегал, кстати да, когда он бегал сделал 113 результативных действий. А это лучший результат в ИСТОРИИ футбола и рекорд на ВЕКА.
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ФИФА в своем фильме " Написано Звездами" назвала лучших в истории футбола:
Месси
Пеле
Марадона
Так же цитата ФИФА гласит:
- Если Вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у Вас должен быть Кубок Мира.
https://ibb.co/D8mv3ZB
Как он может кого-то обидеть,если он тупо лжет?
Модрич в ЛЧ за 750 минут пробежал 86,4 км
10.36 км за матч.
Когда я его прошлый раз просто ткнул лицом в его же ложь,он меня в черный лист внес.
Но тупо продолжает нести ту же чушь,и сектанты все еще ему плюсуют.
Диагноз. ))