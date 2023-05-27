«Месси – мистер Футбол. Даже когда ходит пешком, он понимает игру лучше всех». Тренер «Страсбура» Антонетти о Лео

Главный тренер «Страсбура» лестно отозвался о Лионеле Месси.

« » примет « » в 37-м туре Лиги 1. Матч состоится сегодня, 27 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. Гости станут чемпионами, если не проиграют. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Он – мистер Футбол. Он дышит футболом. Это правда, что он иногда ходит пешком... Но даже когда он ходит пешком, он понимает футбол лучше, чем кто-либо другой.

Когда я анализирую эту команду, мне очень приятно наблюдать за ее игрой. Мы знаем, что они сильнее нас. Мы собираемся сыграть матч без комплексов», – сказал Фредерик Антонетти.

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