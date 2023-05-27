«Месси – мистер Футбол. Даже когда ходит пешком, он понимает игру лучше всех». Тренер «Страсбура» Антонетти о Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Страсбур Фредерик Антонетти Футбол

Главный тренер «Страсбура» лестно отозвался о Лионеле Месси.

«Страсбур» примет «ПСЖ» в 37-м туре Лиги 1. Матч состоится сегодня, 27 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. Гости станут чемпионами, если не проиграют. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Он – мистер Футбол. Он дышит футболом. Это правда, что он иногда ходит пешком... Но даже когда он ходит пешком, он понимает футбол лучше, чем кто-либо другой.

Когда я анализирую эту команду, мне очень приятно наблюдать за ее игрой. Мы знаем, что они сильнее нас. Мы собираемся сыграть матч без комплексов», – сказал Фредерик Антонетти. 

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59 комментариев

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rigobersong
Всегда удивлялся как Модрич в среднем пробегающий 8.5 км за матч считается мотором команды и настоящим пахарем, а Месси проходящий 8 пешеходом:))
+92
-22
+70
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rigobersong
Средняя дистанция пробега в текущем сезоне ЛЧ.

Месси 7.82 км

Мбаппе 7.71 км

Бензема 7.7 км

Статистика с официального сайта УЕФА.
+67
-15
+52
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Greatest Of All Time
Месси пешком сделал за сезон во всех турнирах 61 результативных действий.
Что бы было если он бегал, кстати да, когда он бегал сделал 113 результативных действий. А это лучший результат в ИСТОРИИ футбола и рекорд на ВЕКА.
+52
-11
+41
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rigobersong
Ответ Екн Лор
Не врал бы хоть, Модрич всегда один из лидеров Реала по пробегу. На ЧМ-18 был лучшим игроком по пробегу
Вот статистика после группового этапа, где все команды играли по 90 минут и провели равное количество матчей. Хорватия по пробегу была 20й из 32х команды:) Мальчик я на сайте 12 лет, тут были люди гораздо умнее чем ты, но и они не потянули против Дяди Ригобера, еще один такой просчет с твоей стороны, и пост в мой адрес без подготовки улетаешь сразу в ЧС:))

https://ibb.co/PCv9kWh
https://ibb.co/n3jSKkB
+33
-7
+26
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Никита Смолов
Ответ rigobersong
Всегда удивлялся как Модрич в среднем пробегающий 8.5 км за матч считается мотором команды и настоящим пахарем, а Месси проходящий 8 пешеходом:))
Знаешь, для диванных экспертов 500 метров, это вечность)
+25
-6
+19
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кто-то
Ответ Greatest Of All Time
Месси пешком сделал за сезон во всех турнирах 61 результативных действий. Что бы было если он бегал, кстати да, когда он бегал сделал 113 результативных действий. А это лучший результат в ИСТОРИИ футбола и рекорд на ВЕКА.
Никто и рядом не стоит! Месси - величайший футболист
+17
-3
+14
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Best game on Earth
Я когда на диване лежу тоже неплохо понимаю футбол.
+13
-3
+10
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Средняя дистанция пробега в текущем сезоне ЛЧ. Месси 7.82 км Мбаппе 7.71 км Бензема 7.7 км Статистика с официального сайта УЕФА.
При этом Бенземе выкатили ЗМ за две пенки Ман Сити)
+21
-15
+6
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Oleg
Ответ кто-то
Никто и рядом не стоит! Месси - величайший футболист
Величайший официально.
ФИФА в своем фильме " Написано Звездами" назвала лучших в истории футбола:
Месси
Пеле
Марадона

Так же цитата ФИФА гласит:
- Если Вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у Вас должен быть Кубок Мира.
+7
-1
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Oleg
Ответ rigobersong
Вот статистика после группового этапа, где все команды играли по 90 минут и провели равное количество матчей. Хорватия по пробегу была 20й из 32х команды:) Мальчик я на сайте 12 лет, тут были люди гораздо умнее чем ты, но и они не потянули против Дяди Ригобера, еще один такой просчет с твоей стороны, и пост в мой адрес без подготовки улетаешь сразу в ЧС:)) https://ibb.co/PCv9kWh https://ibb.co/n3jSKkB
Разорвал фанатку бездаря из аль насры на британский флаг)
+6
-1
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нелюбитель футбола
Ответ rigobersong
Вот статистика после группового этапа, где все команды играли по 90 минут и провели равное количество матчей. Хорватия по пробегу была 20й из 32х команды:) Мальчик я на сайте 12 лет, тут были люди гораздо умнее чем ты, но и они не потянули против Дяди Ригобера, еще один такой просчет с твоей стороны, и пост в мой адрес без подготовки улетаешь сразу в ЧС:)) https://ibb.co/PCv9kWh https://ibb.co/n3jSKkB
Не обижай детей... Хе..
+6
-1
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кто-то
Ответ Роман
Ты себя к отпетым фанатам отнёс?
Где я себя отнёс? Свои комментарии вообще видел? Каждой твой коммент на ветке Месси. Успокойся уже
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Eugene88
Пусть он с мостовым сравнится в понимании! Щенок просто 😂
+4
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Экспертное мнение
Ответ muchinmuchinmuchin
Серьезно? Французу только за две пенки Манчестеру выкатили ЗМ? Я просто недавно начал следить за футболом
Всё так, тогда Винисус делал все голы Реала с 1/8, в 1/4, полуфинале и финале)) А Бензема пару раз замкнул передачи Винисуса, подарок Доннаруммы, а в полуфинале и финале ничего кроме пенок не показал)) Об этом тебе расскажет любой фанат Реала, если конечно он не расист.
+12
-9
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
При этом Бенземе выкатили ЗМ за две пенки Ман Сити)
Суареса даже в 3ке призеров на ЗМ не было в 2016м:)) Всем понятно, что ЗМ для Бензема такой же липовый как и для Роналду в 2013м:))

https://ibb.co/D8mv3ZB
+11
-9
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Пирс Морган
Король футбола
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Экспертное мнение
Ответ muchinmuchinmuchin
Пхах, ты серьезно? Карим был ключевым фактором побед Мадридского Реала в прошлом сезоне. Именно его голы приносили победы. НО! Если учитывать, что футбол командный вид спорта, то конечно решали все футболисты РМ. Начиная с Тибо и заканчивая Родриго.
Всё ясно с тобой, ты просто расист и не хочешь замечать Винисиуса. За что ты так не любишь негров? Что плохого они тебе сделали? Ты даже не упоминаешь фамилию Винисуса, потому что настоящий расист и не любишь негров. Упомянул всех, кроме Винисиуса! Ловите расиста.
+3
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Eduard Rastryopin
Ответ нелюбитель футбола
Не обижай детей... Хе..
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/
Как он может кого-то обидеть,если он тупо лжет?
Модрич в ЛЧ за 750 минут пробежал 86,4 км
10.36 км за матч.
Когда я его прошлый раз просто ткнул лицом в его же ложь,он меня в черный лист внес.
Но тупо продолжает нести ту же чушь,и сектанты все еще ему плюсуют.
Диагноз. ))
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кто-то
Ответ Best game on Earth
Я когда на диване лежу тоже неплохо понимаю футбол.
Тогда иди играй
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rigobersong
Ответ Eduard Rastryopin
Ок,проведем урок математики для малыша Ригоберки,который явно прогуливал математику. Модрич провел на поле в ЛЧ 750 минут и пробежал 86.4 км. 750 минут делим на 90 (продолжительность футбольного матча) =8.333333 Делим 86.4 км на 8.33333 и вуаля,получаем 10.36 км за 90 минут.
Ты до сих пор не выкупаешь:))
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кто-то
Ответ Роман
Если ты не понимаешь смысл сообщения, о чём тогда речь может быть? Ты среагировал на сообщения, где написал что sектантов мессифанов в блок. А не как пользователь, который жалуется, что написать кому-то там не может. Но есть ещё обычные персофанаты, которые не уходят в крайности. Вот и всё. А где и на какой ветке ему быть каждый сам решит. Если уж и этого не поймёшь, тогда уж не знаю.
Каждый сам решает, на какой ветке ему быть. Но Ты, Роман, уже переходишь грани. Каждое твоё сообщение - это Месси, причём по типо: «гном», «пешеход», «обуза» и другие оскорбления. Тебе кто-нибудь давай право на это? Лучше б пошёл реально нормальные и полезные комменты писать, а не выглядеть клоуном, который ненавидит Месси, но у которого вся жизнь с ним связана, ты же без него не можешь
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rigobersong
Ответ Eduard Rastryopin
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/ Как он может кого-то обидеть,если он тупо лжет? Модрич в ЛЧ за 750 минут пробежал 86,4 км 10.36 км за матч. Когда я его прошлый раз просто ткнул лицом в его же ложь,он меня в черный лист внес. Но тупо продолжает нести ту же чушь,и сектанты все еще ему плюсуют. Диагноз. ))
Так я все правильно сделал, что тебя в ЧС добавил:) Ведь ты не знаешь арифметику как считают среднее количество километров за матч:))
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Vinnipukh Vinni
Ответ LONDON-TOWN
Посмотрим какой из Месси тренер будет, с его пониманием, о котором все постоянно говорят, он должен быть покруче Гвардиолы :)
Если верить самому Месси, никакого тренера не будет. Он уже несколько раз говорил, что планов стать тренером у него нет. Конечно, он может изменить мнение, но это уже из разряда гаданий.
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кто-то
Ответ Oleg
Величайший официально. ФИФА в своем фильме " Написано Звездами" назвала лучших в истории футбола: Месси Пеле Марадона Так же цитата ФИФА гласит: - Если Вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у Вас должен быть Кубок Мира.
Это точно
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кто-то
Ответ Роман
Никогда не понимал как можно писать отпетым мессифанам. Наоборот их в блок кидать и не видеть весь бред что пишут.
Сам-то что на ветке Месси делаешь ?
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