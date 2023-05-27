Месси набрал 32 (16+16) очка за 31 матч в сезоне Лиги 1. Форвард «ПСЖ» забил «Страсбуру»
Лионель Месси совершил 32 результативных действия за сезон Лиги 1.
Форвард «ПСЖ» открыл счет в матче со «Страсбуром» (1:0, второй тайм) на 59-й минуте, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе.
Всего у 35-летнего аргентинца 16 голов в чемпионате. Также на его счету 16 голевых передач. Больше результативных очков в «ПСЖ» набрал лишь Мбаппе – 33 (28+5).
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
«Страсбур» – «ПСЖ». 0:1 – Месси забил с паса Мбаппе, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция
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Роналдо в 2002: Нету даже 20 рез действий по г+п за клуб,выиграл чм став лучшим игроком,никто не возражает.
Месси устраивает один из лучших перфомансов в истории ЧМ таща шестой состав мира,так же имея одну из лучших статистик по г+п соревнуясь с Холландами и Мбаппе,также бьет многочисленные рекорды.
Хейтеры: Не заслужил Зм,если Месси задут Зм,это позор.
62 очка
Лео с ребятами в 22 года в прайме конкурирует, а ведь ему совсем скоро 36 лет.
Бензема феноменальный сезон заслужил ЗМ
Суарес не попал даже в тройку:))
https://imgbb.com/D8mv3ZB
Роналду второй год подряд становится бестрофейником...
Каждый по своему хорош:)
Я про вас.
Триумф на ЧМ - это вечная слава, бессмертие и коронация Лео.