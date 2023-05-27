Месси набрал 32 (16+16) очка за 31 матч в сезоне Лиги 1. Форвард «ПСЖ» забил «Страсбуру»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Страсбур Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси совершил 32 результативных действия за сезон Лиги 1.

Форвард «ПСЖ» открыл счет в матче со «Страсбуром» (1:0, второй тайм) на 59-й минуте, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе.

Всего у 35-летнего аргентинца 16 голов в чемпионате. Также на его счету 16 голевых передач. Больше результативных очков в «ПСЖ» набрал лишь Мбаппе – 33 (28+5).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

«Страсбур» – «ПСЖ». 0:1 – Месси забил с паса Мбаппе, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция

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54 комментария

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Arrahmano Matcyev
Ответ Роману который почему то ограничил ответы на свои комментарий 🤣

Роналдо в 2002: Нету даже 20 рез действий по г+п за клуб,выиграл чм став лучшим игроком,никто не возражает.

Месси устраивает один из лучших перфомансов в истории ЧМ таща шестой состав мира,так же имея одну из лучших статистик по г+п соревнуясь с Холландами и Мбаппе,также бьет многочисленные рекорды.
Хейтеры: Не заслужил Зм,если Месси задут Зм,это позор.
+77
-5
+72
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Domian
Ответ Doug DeMuro99
иронично что именно освистываемый ультрас ПСЖ Месси забивает гол с передачи Мбаппе который должен принести титул ПСЖ
37 + 25 по сезону
62 очка
Лео с ребятами в 22 года в прайме конкурирует, а ведь ему совсем скоро 36 лет.
+44
0
+44
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rigobersong
В прошлом году чемпионский гол, в этом году чемпионский гол!:)) Лео Месси гений футбола!:)) Ну и Мбаппе молодец:))
+45
-7
+38
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Doug DeMuro99
иронично что именно освистываемый ультрас ПСЖ Месси забивает гол с передачи Мбаппе который должен принести титул ПСЖ
+28
-1
+27
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Машина Мощная
GOAT пешком от четверых ушел :-D Сделал опять передачу на Мбаппе и угадайте что...правильно опять не использовал хороший момент француз :-D
+20
-1
+19
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Doug DeMuro99
16 + 16 и это по мнению хейтеров провальный сезон
+14
-1
+13
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rigobersong
Ответ Arrahmano Matcyev
Ответ Роману который почему то ограничил ответы на свои комментарий 🤣 Роналдо в 2002: Нету даже 20 рез действий по г+п за клуб,выиграл чм став лучшим игроком,никто не возражает. Месси устраивает один из лучших перфомансов в истории ЧМ таща шестой состав мира,так же имея одну из лучших статистик по г+п соревнуясь с Холландами и Мбаппе,также бьет многочисленные рекорды. Хейтеры: Не заслужил Зм,если Месси задут Зм,это позор.
Из этой же серии.

Бензема феноменальный сезон заслужил ЗМ

Суарес не попал даже в тройку:))

https://imgbb.com/D8mv3ZB
+14
-1
+13
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Барсик Юрана
Ну, это конечно не сделать аль-итихад чемпионом, но всё же..
+14
-4
+10
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Отец Абду
Месси второй год подряд забивает чемпионский гол...

Роналду второй год подряд становится бестрофейником...

Каждый по своему хорош:)
+11
-1
+10
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Михо
Оценка от Экип три с минусом
+9
-2
+7
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кто-то
Ответ Машина Мощная
GOAT пешком от четверых ушел :-D Сделал опять передачу на Мбаппе и угадайте что...правильно опять не использовал хороший момент француз :-D
Но ультрас Парижа всё равно будут кричать, что Месси - обуза и балласт, а Мбаппе - игрок, на котором весь ПСЖ держится
+7
0
+7
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Пирс Морган
Ответ Arrahmano Matcyev
Ответ Роману который почему то ограничил ответы на свои комментарий 🤣 Роналдо в 2002: Нету даже 20 рез действий по г+п за клуб,выиграл чм став лучшим игроком,никто не возражает. Месси устраивает один из лучших перфомансов в истории ЧМ таща шестой состав мира,так же имея одну из лучших статистик по г+п соревнуясь с Холландами и Мбаппе,также бьет многочисленные рекорды. Хейтеры: Не заслужил Зм,если Месси задут Зм,это позор.
Таков гель клуб
+7
0
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Сергей Амбросий
Мбаппе только что такой пас от Месси заруинил...бегунок блин
+9
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Да и гол красавец от Месси
+7
-1
+6
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Domian
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
Главное что бы у кого то в психдиспансере всегда было успокоительное.
Я про вас.
+5
0
+5
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rigobersong
Ответ Барсик Юрана
Ну, это конечно не сделать аль-итихад чемпионом, но всё же..
Это достижение никому не превзойти:)) роналду задал высокую планку!:))
+6
-1
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Пирс Морган
Да разве-ж это достижение, достижение это ничейка с Аль-Титти-Факом
+6
-1
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Domian
Уже на абсолютном лайте смотрю футбол ибо самое главное в карьере Лео выиграл 18.12.2022.
Триумф на ЧМ - это вечная слава, бессмертие и коронация Лео.
+7
-2
+5
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gPk
Нормально так для немотивированного пешехода..
+7
-3
+4
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кто-то
Но его всё равно продолжат освистывать… Месси - лучший в истории!
+6
-2
+4
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Lionel Van Damme
Интересно какие оценки сегодня поставит уважаемая французская пресса Месси и своему загадившему все что можно кумиру Мбаппе… вангую у Месси будет бал пониже.
+6
-3
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Andrey Ashhabadskiy
Барселона ждёт Месси!
+3
0
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Алексей Фирстов
Месси - великий игрок!
+4
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jvs5t7gcrf
Перспективный игрок, этим летом за ним выстроятся в очередь все топ клубы Европы
+4
-1
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Машина Мощная
Ответ кто-то
А причём здесь Месси-то?
в защите не затащил по ходу ))
+2
0
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