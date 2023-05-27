Месси набрал 32 (16+16) очка за 31 матч в сезоне Лиги 1. Форвард «ПСЖ» забил «Страсбуру»

Лионель Месси совершил 32 результативных действия за сезон Лиги 1.

Форвард «ПСЖ» открыл счет в матче со « » (1:0, второй тайм) на 59-й минуте, воспользовавшись передачей .

Всего у 35-летнего аргентинца 16 голов в чемпионате. Также на его счету 16 голевых передач. Больше результативных очков в «ПСЖ» набрал лишь Мбаппе – 33 (28+5).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

«Страсбур» – «ПСЖ». 0:1 – Месси забил с паса Мбаппе, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция

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