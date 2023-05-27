«Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу, «Балтика» стала второй

«Рубин» гарантировал себе победу в Мелбет Первой лиге за тур до завершения турнира.

Команда Рашида Рахимова сегодня выиграла 7-й матч подряд – против «Динамо» из Махачкалы (2:0).

После 33 туров у казанцев 68 очков. Они опережают «Балтику», вчера потерпевшую поражение от «Алании» (1:3), на 4 балла.

«Рубин» до этого выигрывал Первую лигу лишь раз в истории – в 2002 году.

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