«Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу, «Балтика» стала второй

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

«Рубин» гарантировал себе победу в Мелбет Первой лиге за тур до завершения турнира.

Команда Рашида Рахимова сегодня выиграла 7-й матч подряд – против «Динамо» из Махачкалы (2:0).

После 33 туров у казанцев 68 очков. Они опережают «Балтику», вчера потерпевшую поражение от «Алании» (1:3), на 4 балла.

«Рубин» до этого выигрывал Первую лигу лишь раз в истории – в 2002 году.

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11 комментариев

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Ruslan Drake
Ответ Шурик Шурик
Удивительный результат, учитывая плачевное начало сезона. Всех казанцев с победой в лучшей лиге мира и возвращением в элиту, безупречная концовка сезона!
элиту они как раз покидают
+24
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+24
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Шурик Шурик
Удивительный результат, учитывая плачевное начало сезона. Всех казанцев с победой в лучшей лиге мира и возвращением в элиту, безупречная концовка сезона!
+9
0
+9
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ЭлектроВеник
быстро вернулись. с победой, Казань!
+8
0
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Эд..19
Всех рубиновых - с победой в первенстве !
За тур до окончания всё стало известно - первое-второе место и кто в стыках (если Аланию не пускают, то Родина сегодня обеспечила стык).
+5
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stubborn89
🥳🥳🥳
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Aleksey Yashin
Поздравления с выходом двум классным командам, из двух классных городов! Особенно рад за Балтику и Игнашевича)
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Дамир Ринатович
Без булдырдык!
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Алексей Сигаев
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Вот что значит, когда в команде есть хоть какой-то тренер. А не Лёня стендапер.
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