«Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу, «Балтика» стала второй
«Рубин» гарантировал себе победу в Мелбет Первой лиге за тур до завершения турнира.
Команда Рашида Рахимова сегодня выиграла 7-й матч подряд – против «Динамо» из Махачкалы (2:0).
После 33 туров у казанцев 68 очков. Они опережают «Балтику», вчера потерпевшую поражение от «Алании» (1:3), на 4 балла.
«Рубин» до этого выигрывал Первую лигу лишь раз в истории – в 2002 году.
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За тур до окончания всё стало известно - первое-второе место и кто в стыках (если Аланию не пускают, то Родина сегодня обеспечила стык).
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