🐐 Месси выиграл 43-й трофей в карьере
Лионель Месси завоевал 43-й трофей в карьере футболиста.
35-летниий нападающий стал чемпионом Франции с «ПСЖ».
До этого с парижанами он брал чемпионат Франции и Суперкубок страны.
В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.
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Выиграл всевозможные трофеи ( Кубок Франции специально не выиграл, чтобы персофаны Роналду злорадствовались до конца своей жизни):)
43 трофеев
7 ЗМ
6 ЗБ
Инопланетянин в облике человека:)
Хотя после триумфа на ЧМ ЗМ особо не имеет значения, тем не менее журналисты отдадут его Лео. Это будет красиво.
Восьмерка - знак бесконечности.
Лео Месси вечен в истории, тем более история любит символизмы.
и при этом явно не добрал по карьере и со сборной и с клубами
Месси итак всех обошел в клубном футболе.
Самое главное он выиграл 18.12.2022 поставив точку в дебатах.
Есть Месси и все остальные, рядом с Лео только Диего и Пеле.