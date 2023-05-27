🐐 Месси выиграл 43-й трофей в карьере

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси завоевал 43-й трофей в карьере футболиста.

35-летниий нападающий стал чемпионом Франции с «ПСЖ».

До этого с парижанами он брал чемпионат Франции и Суперкубок страны.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

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106 комментариев

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cektor
Как там дела в пустыне ?))
+141
-18
+123
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Arman FCSM
Ответ cektor
Как там дела в пустыне ?))
Альнасренько чëто повсюду
+89
-4
+85
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Отец Абду
Месси прошёл футбол...
Выиграл всевозможные трофеи ( Кубок Франции специально не выиграл, чтобы персофаны Роналду злорадствовались до конца своей жизни):)

43 трофеев
7 ЗМ
6 ЗБ

Инопланетянин в облике человека:)
+90
-12
+78
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Рыжий Бизон
сравнялся с Дани и это ещё не предел, поздравляем Лео с победой
+33
-2
+31
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Философ Востока
Человек выиграл 2 требла на клубном уровне и требл на уровне сборных. Сейчас ещё и стал самым титулованным футболистом и лучшим бомбардиром топ5 лиг. Отрицать, что он один из трёх Титанов футбола - клиника. Мне кажется сейчас каждый Мессифан мечтает только об одном: 5 ЛЧ с Барсой 💪💪💪
+23
-1
+22
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Raindrop Drop Top
Месси таки затащил это парижское тело в чемпионы, браво легенда. Можно теперь ехать к арабам и там кошмарить кринжа 🤣
+24
-3
+21
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stastzar
Величайший, очень хотелось бы, чтобы ещё в Европе поиграл
+22
-2
+20
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Совесть Черданцева
Ответ Wild91688
Что твой магнит 9 лет подряд в ЛЧ позорится
4 победы в ЛЧ тем не менее. И да: других аргументов не осталось у вас
+18
-1
+17
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Однажды в Космосе
Некоторым хочу напомнить, Месси чемпион мира!!!
+17
-1
+16
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Фанат Лионеля Месси
В следующем сезоне обгонит Алвеса в футболке Барселоны:)
+17
-2
+15
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AminO2
Эффектно забив Золотой гол чемпионата. Символично
+12
0
+12
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Однажды в Космосе
Ответ шампион
Ну какой он нападающий. Само слово предполагает какое-то движение, активность. Лио скорее прогуливается по полю. Пешеходный - вот так правильнее.
)) меня радует когда такие злятся))))как ты)))
+11
0
+11
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Domian
Ребята которые очень не хотят, смиритесь он выиграет 8 ЗМ.
Хотя после триумфа на ЧМ ЗМ особо не имеет значения, тем не менее журналисты отдадут его Лео. Это будет красиво.
Восьмерка - знак бесконечности.
Лео Месси вечен в истории, тем более история любит символизмы.
+13
-2
+11
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zamzam
Лучший по титулам в истории футбола

и при этом явно не добрал по карьере и со сборной и с клубами
+9
0
+9
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AnMe
Еще и чемпионский гол забил, хоть и сыграли в ничью. Что сказать? Пешком и без мотивации с такими напарниками…. Великий игрок.
+8
0
+8
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Iamliam
Ответ cektor
Как там дела в пустыне ?))
Там горят пески, нужно вызывать пожарных.
+8
0
+8
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Tore2016
Болельщики Роналду будут упрекать его, что он не выиграл кубок Франции...
+8
0
+8
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Tornado S
роналду утонул в песке
+8
0
+8
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Денис Петров
Ответ Отец Абду
Месси прошёл футбол... Выиграл всевозможные трофеи ( Кубок Франции специально не выиграл, чтобы персофаны Роналду злорадствовались до конца своей жизни):) 43 трофеев 7 ЗМ 6 ЗБ Инопланетянин в облике человека:)
Я бы ещё добавил 5 званий лучшего плеймейкера года, что является абсолютным рекордом! :) Величайший!!!
+8
0
+8
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VERBLYUD
Величайший! Надеюсь, до конца карьеры будет 50+ трофеев!
+10
-3
+7
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Domian
Ответ Wild91688
Что твой магнит 9 лет подряд в ЛЧ позорится
у него этих ЛЧ 4 штуки, у того же Диего их 0, у Зубастика 0, у Зидана 1.
Месси итак всех обошел в клубном футболе.
Самое главное он выиграл 18.12.2022 поставив точку в дебатах.
Есть Месси и все остальные, рядом с Лео только Диего и Пеле.
+9
-2
+7
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Однажды в Космосе
Месси лучший игрок в истории футбола!!!! Даже не обсуждается!!!
+8
-1
+7
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Dastan Zhapar Uulu
Поставит рекорд и по трофеям. Абсолютный Гоат
+7
-1
+6
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Men77
Кстати он выиграл ВСЕ крупные турниры со сборной, ну и в клубе естественно тоже.
+7
-1
+6
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Машина Мощная
лучший в истории футбола по всем трофеям.
+6
0
+6
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