🐐 Месси выиграл 43-й трофей в карьере

Лионель Месси завоевал 43-й трофей в карьере футболиста.

35-летниий нападающий стал чемпионом Франции с « ».

До этого с парижанами он брал чемпионат Франции и Суперкубок страны.

В составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

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