«Лутон» вышел в АПЛ, победив «Ковентри» в финале плей-офф Чемпионшипа. Клуб не играл в высшей лиге с 1992 года

Теги премьер-лига Англия Ковентри Лутон чемпионшип Роб Эдвардс Футбол

«Лутон» выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ.

Команда Роба Эдвардса по пенальти одолела «Ковентри» (1:1 в игровое время) в финале плей-офф. В сезоне она заняла третью строчку, набрав 80 очков.

В последний раз «Лутон» выступал в высшей английской лиге в сезоне-1991/92. В Чемпионшипе он провел последние 4 года.

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61 комментарий

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stason79
багаж Харина
+81
-4
+77
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Gouliash
Ответ stason79
багаж Харина
немногие поймут!
я вот, например, не понял.
+63
-5
+58
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Phoebe
Ответ Gouliash
немногие поймут! я вот, например, не понял.
Дмитрий Харин, вратарь сборной СНГ/России с 1991 по 1998 годы. Он осел в Англии после окончания карьеры и стал тренером вратарей Лутона, но это было давно.
+56
0
+56
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Рад за Лутон, но без закупки игроков выше уровнем они быстро вылетят
+52
-2
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Gouliash
смотрел матч. трушный английский футбол) никаких тебе ложных фулбеков, тики-таки и розыгрышей от вратаря. только навесы, только хардкор!
+35
0
+35
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Кирилл Голивец
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Рад за Лутон, но без закупки игроков выше уровнем они быстро вылетят
про Бернли Дайча тоже так говорили) по мне это команда схожего типа
+22
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Cearvm
Рад за Лутон из-за Раддока-Мпензу. Он поднялся в АПЛ или 6 дивизиона, а вместе с Лутоном - из пятого. Невероятная история!
+19
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Groove
Интересно пойдут ли по пути Фореста или будут точечные усиления? В любом случае кто то новенький интереснее чем круговорот норвичей и уотфордов.
+9
0
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Токсик
Очень слабо смотрелись что Лутон, что Ковентри. Если первые не вольют серьёзных бабок под новых игроков для АПЛ, то первые кандидаты на вылет обратно с минимальным количеством очков
+9
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Антибаскет Поповича
Ответ Шурик Шурик
Честно, всяко интереснее видеть в вышке новую команду. Я искренне болел за обе команды, так как родился позже, чем они выступали в последний раз в АПЛ. Всяко лучше лифтов типа Норвича и Саутгемптона
Саутгемптон в каком месте лифт? После образования АПЛ Святые вылетели из неё только во второй раз.
+7
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Streetbor
ну и помотало их за последние 10 лет.
+6
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krealpmoney
Ответ Phoebe
главное на 200% не менять состав, как это Ноттингем сделал...
А Ноттингем разве стоит на вылет? Можно сказать, их авантюра в какой-то мере оправдалась)
+5
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Даниил Чеховской
Ответ Gouliash
немногие поймут! я вот, например, не понял.
Дмитрий Харин там был тренером вратарей с 2004 по 2013
+4
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Средний палец Кирана Тирни
Когда ты в фифе взял команду Лиги 2 и довёл до Премьер-лиги.
+4
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Streetbor
за Лутон и Адебайо, за Джимбо и 4-2 в серии)
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gerd111
Очень интересно мнение Дуги Бримсона_)))
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Gouliash
Ответ Phoebe
Дмитрий Харин, вратарь сборной СНГ/России с 1991 по 1998 годы. Он осел в Англии после окончания карьеры и стал тренером вратарей Лутона, но это было давно.
на самом деле я уже загуглил это, но все равно спасибо за ответ!
+2
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Шурик Шурик
Ответ Токсик
Про их то ли ангар, то ли ферму (стадион) вообще молчу. Просто загуглите)
Честно, всяко интереснее видеть в вышке новую команду. Я искренне болел за обе команды, так как родился позже, чем они выступали в последний раз в АПЛ. Всяко лучше лифтов типа Норвича и Саутгемптона
+4
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master_of_dzen
Ответ Groove
Интересно пойдут ли по пути Фореста или будут точечные усиления? В любом случае кто то новенький интереснее чем круговорот норвичей и уотфордов.
не пойдут, у Ноттингема богатый владелец, а что у Лутона что у Ковентри довольно скромные по активам британцы. максимум путь Бернли ждет, но закрепится будет оч сложно. да и нет гарантий что хоть один из игроков соответствует уровню АПЛ. Накамба разве что да и тот в аренде, Адебайо и Хорват могут соответствовать, по Моррису непонятно, первый такой лидерский сезон.
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Fullhouse
рад за них, но без усиления вылетят либо в первом сезоне, как Блэкпул, либо, чудом спасутся в первом и полностью провалятся во втором, как Хаддерсфилд и Шеффилд
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Дмитрий Бервинов
Ответ undead88
ну так бабки с апл на новый стадион и пойдут. усилять состав кучей игроков нет смысла, так как в случае вероятного вылета будет жопа с финансами изза их зарплат
после вылета есть парашютные выплаты в течение 3-х лет, поэтому никакой жопы не будет
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Блуждающий странник
А могли как в РПЛ не пускать их в Премьер Лигу из-за стадиона ))
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Токсик
Ответ Токсик
Очень слабо смотрелись что Лутон, что Ковентри. Если первые не вольют серьёзных бабок под новых игроков для АПЛ, то первые кандидаты на вылет обратно с минимальным количеством очков
Про их то ли ангар, то ли ферму (стадион) вообще молчу. Просто загуглите)
+5
-4
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master_of_dzen
Ответ Cearvm
Рад за Лутон из-за Раддока-Мпензу. Он поднялся в АПЛ или 6 дивизиона, а вместе с Лутоном - из пятого. Невероятная история!
Да таких приключений не помню, Поттс тоже в команде через огонь и воду прошел с 15го года
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Port Royal
Теперь Лутон получит 200 млн евро за одну победу, нехило
не получит, часть из 200 миллионов это деньги, которые получит клуб по итогам сезона в апл, другая часть - это парашютные выплаты, если команда по итогам этого сезона вылетит
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