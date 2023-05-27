«Лутон» вышел в АПЛ, победив «Ковентри» в финале плей-офф Чемпионшипа. Клуб не играл в высшей лиге с 1992 года
«Лутон» выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ.
Команда Роба Эдвардса по пенальти одолела «Ковентри» (1:1 в игровое время) в финале плей-офф. В сезоне она заняла третью строчку, набрав 80 очков.
В последний раз «Лутон» выступал в высшей английской лиге в сезоне-1991/92. В Чемпионшипе он провел последние 4 года.
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я вот, например, не понял.