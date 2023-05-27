Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»

Алексей Олейник сравнил влияние на людей Дани Милохина, Моргенштерна* и Вячеслава Дацика.

«У меня нормальное отношение к Дацику. Этот парень занимается спортом, выступает. Есть гораздо более отрицательные персонажи, а что он сделал в жизни хорошего и плохого – судить не мне.

Я считаю, что Даня Милохин или * хуже Дацика или Александра Емельяненко. Слава не мотивирует детей и не старается внедрить в мозги... Как бы это сказать... Ну, очень плохой образ жизни. То есть научить чему-то, что является скверным и ужасным, ведет к потере национальности и самоуважения.

Они учат маленьких молодых девушек, что это не зазорно и даже хорошо, и нужно это сделать. Я бы голову оторвал тому придурку, который моей дочери подобное скажет. Если у вас нет ребенка, то вы не поймете меня, каким бы интеллектом ни обладали.

Это специально спланированное воздействие на массы. Кто-то хочет растлить, испортить и так далее. Они не перед одним человеком выступают, читают стихи или поют, а перед тысячами и даже миллионами. Это гораздо, гораздо хуже», – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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