Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»
Алексей Олейник сравнил влияние на людей Дани Милохина, Моргенштерна* и Вячеслава Дацика.
«У меня нормальное отношение к Дацику. Этот парень занимается спортом, выступает. Есть гораздо более отрицательные персонажи, а что он сделал в жизни хорошего и плохого – судить не мне.
Я считаю, что Даня Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Слава не мотивирует детей и не старается внедрить в мозги... Как бы это сказать... Ну, очень плохой образ жизни. То есть научить чему-то, что является скверным и ужасным, ведет к потере национальности и самоуважения.
Они учат маленьких молодых девушек, что это не зазорно и даже хорошо, и нужно это сделать. Я бы голову оторвал тому придурку, который моей дочери подобное скажет. Если у вас нет ребенка, то вы не поймете меня, каким бы интеллектом ни обладали.
Это специально спланированное воздействие на массы. Кто-то хочет растлить, испортить и так далее. Они не перед одним человеком выступают, читают стихи или поют, а перед тысячами и даже миллионами. Это гораздо, гораздо хуже», – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.
* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Олейник о Дацике: «Если он покажет себя еще в одном-двух боях, я от этого поединка не зарекаюсь»
Да чтобы тебя понять, видимо, вообще ни грамма интеллекта не нужно
Второй вообще недоразвитый, первоклассники более смышленные, чем этот персонаж
Казалось бы, мысль то простая. Но Олейнику даже она в голову придти не может. Единственное, что ему пришло в голову за последнее время - это удар от Томсона, видимо
Кто их насиловал, а кого они это большой вопрос 😀