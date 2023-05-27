Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»

Теги Александр Емельяненко MMA Алексей Олейник Вячеслав Дацик музыка Моргенштерн Даня Милохин Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник сравнил влияние на людей Дани Милохина, Моргенштерна* и Вячеслава Дацика.

«У меня нормальное отношение к Дацику. Этот парень занимается спортом, выступает. Есть гораздо более отрицательные персонажи, а что он сделал в жизни хорошего и плохого – судить не мне.

Я считаю, что Даня Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Слава не мотивирует детей и не старается внедрить в мозги... Как бы это сказать... Ну, очень плохой образ жизни. То есть научить чему-то, что является скверным и ужасным, ведет к потере национальности и самоуважения.

Они учат маленьких молодых девушек, что это не зазорно и даже хорошо, и нужно это сделать. Я бы голову оторвал тому придурку, который моей дочери подобное скажет. Если у вас нет ребенка, то вы не поймете меня, каким бы интеллектом ни обладали.

Это специально спланированное воздействие на массы. Кто-то хочет растлить, испортить и так далее. Они не перед одним человеком выступают, читают стихи или поют, а перед тысячами и даже миллионами. Это гораздо, гораздо хуже», – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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28 комментариев

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AR Hongover
Вы не поймете меня, каким бы интеллектом не обладали...

Да чтобы тебя понять, видимо, вообще ни грамма интеллекта не нужно
+55
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SergScouser
Моргенштерн и Милохин вроде никого не насиловали, в отличии от емельяненко.
+31
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mqh9pzrxgf
А я считаю нет) они хоть не ломали просто так людей
+25
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Большое сердце Неймара
неплохо ему видимо по голове попадали, а вот и последствия начались
+21
-6
+15
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Vvild
чем тупее человек, тем охотнее верит в теории заговора
+18
-5
+13
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Свободу Попугаям
смутные времена, всякая нечисть подняла голову и изрыгает свои скрeпные мысли, пережить бы.
+10
-3
+7
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Александр Чарлин
Собрался в депутаты дядя Олеша))) Улетел в нокаут от брита и сразу начал мылить себя с ног до головы)
+8
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DenizKios
Ответ AR Hongover
Вы не поймете меня, каким бы интеллектом не обладали... Да чтобы тебя понять, видимо, вообще ни грамма интеллекта не нужно
Можно подумать Морг и Милохин профессора...
Второй вообще недоразвитый, первоклассники более смышленные, чем этот персонаж
+10
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Павел Мельников
Дацик и Ал. Емельяненко сидели в тюрьме, оба за преступления насильственного характера. А Дацик еще и нацист. Олейнику по душе все это, видимо, помимо классических их телевизионных мордобоев по правилам.
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Forza
Главную опасность для общества( сюрприз) представляют не тиктокеры и анимешники, а уголовники, алкоголики и ауешники. Любая страна уж как нибудь переживет, если с ними в обществе будут жить люди, которым нравится танцевать под музыку, и красить волосы. А вот когда с тобой в подъезде живёт алкаш уголовник, или какое нибудь быдло - это уже куда большая проблема. Такое впечатление, что в 90-х, которых сейчас все так бояться, тиктокеры лютовали.

Казалось бы, мысль то простая. Но Олейнику даже она в голову придти не может. Единственное, что ему пришло в голову за последнее время - это удар от Томсона, видимо
+5
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Костя Кот
сказочный #####
+7
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sanek maloi
Зато этот "дядя Леша патриот" научил своего "сынка" Сосновского рекетом и похищениями людей заниматься. Воспитатель ####(((
+4
-2
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sanek maloi
Ответ Forza
Главную опасность для общества( сюрприз) представляют не тиктокеры и анимешники, а уголовники, алкоголики и ауешники. Любая страна уж как нибудь переживет, если с ними в обществе будут жить люди, которым нравится танцевать под музыку, и красить волосы. А вот когда с тобой в подъезде живёт алкаш уголовник, или какое нибудь быдло - это уже куда большая проблема. Такое впечатление, что в 90-х, которых сейчас все так бояться, тиктокеры лютовали. Казалось бы, мысль то простая. Но Олейнику даже она в голову придти не может. Единственное, что ему пришло в голову за последнее время - это удар от Томсона, видимо
Как нормальные мысли могут быть у продажного, живем среди такой чепухи и правят как хотят. У Олейника тоже табуретка обломится и будет одним из "патриотов"(((
+1
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DenizKios
Ответ SergScouser
Моргенштерн и Милохин вроде никого не насиловали, в отличии от емельяненко.
Ой не факт, ой не факт...
Кто их насиловал, а кого они это большой вопрос 😀
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Павел Мельников
Ответ fewral
Чему там может научить милохин?
Немногим больше, чем Дацик
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Arsenal till I Die
Тут применима аксиома Эскобара.
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Денис Шорц
Да да, это все план Даллеса
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fewral
Чему там может научить милохин?
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Макс Крыл
Это после вчерашнего глушняка такие мысли начали появляться?)
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Oleg Kostin
когда уже эти борцы за здоровый образ жизни купят себе мозги
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HRYNDEL
Ну если по мужски, то я выбираю Саню полюбасу а не Милохина и прочих!!!
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Андрей Андреев
Ответ Костя Кот
сказочный #####
Сказочный Олеша
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Melnikov1968
Что значит хуже или лучше? Кто хуже Дмитрий Медведев или Виталий Мутко? По-моему и тот и другой вреда принесли больше, чем пользы. Я уже молчу про их высказывания.
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Rad0
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