🏆 «Бавария» стала чемпионом Германии в 33-й раз, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре

«Бавария» выиграла чемпионат Германии, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре.

Команда тренера обыграла «Кельн» на выезде (2:1) в 34-м туре Бундеслиги, а « » дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).

Таким образом, « » стала чемпионом в 11-й раз подряд и в 33-й в истории.

Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии» 24 марта. Он вылетел на стадии 1/4 финала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

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