🏆 «Бавария» стала чемпионом Германии в 33-й раз, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Кельн Томас Тухель Футбол

«Бавария» выиграла чемпионат Германии, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре.

Команда тренера Томаса Тухеля обыграла «Кельн» на выезде (2:1) в 34-м туре Бундеслиги, а «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).

Таким образом, «Бавария» стала чемпионом в 11-й раз подряд и в 33-й в истории.

Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии» 24 марта. Он вылетел на стадии 1/4 финала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

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137 комментариев

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Криштиану Роналду
Боруссия это просто фейспалм года! Так упустить чемпионство на глазах у своих болельщиков, это надо уметь.
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Arman Markosyan 25
Боруссия всё-таки проиграла чемпионство намного эпичнее, чем Арсенал, ещё и дома
+137
-6
+131
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problemzz9
Ответ Arman Markosyan 25
Боруссия всё-таки проиграла чемпионство намного эпичнее, чем Арсенал, ещё и дома
как это вообще можно сравнивать, Арсенал проиграл чемпионат сити который набрал монструозную форму и может играет лучший сезон при Пепе, а боруссия умудрилась слить худшей версии баварии за 12 лет упуская столько возможностей
+63
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Фанат Лионеля Месси
Это позорище и близко недостойно таких болельщиков
+60
-5
+55
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Акира_1
Так то обе команды не заслужили чемпионства, но все-таки более стабильная дожала. Боруссию можно закрывать в принципе 🤷‍♂️
+20
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Рашпель793
Не, дортмундцы никакого чемпионства не заслуживали. Невероятно тошнотные лузеры. Просто жесть, как так лажать можно на глазах у своих болельщиков.
Повезло Баварии, что у неё есть такие вот "конкуренты" ))
+22
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udiekemen
Ответ Криштиану Роналду
Боруссия это просто фейспалм года! Так упустить чемпионство на глазах у своих болельщиков, это надо уметь.
Лузеры) только Тоттенхэм впереди их
Они не достойны таких болельщиков!!!
+15
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udiekemen
Ответ Arman Markosyan 25
Боруссия всё-таки проиграла чемпионство намного эпичнее, чем Арсенал, ещё и дома
Дома...мне только их болельщиков жаль.
+12
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Ярослав Веровский
Дортмунд был чемпионом 8 минут
+10
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Aboba Boba
Поздравляем вратаря "Майнца" с грузовиком пива и баварских колбасок!
+10
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Yaroslove
Справедливости ради, Бавария была сильнее БД в очных матчах. И это в итоге стало главным фактором в борьбе за титул...
+9
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Hasan_072
Ответ Криштиану Роналду
Боруссия это просто фейспалм года! Так упустить чемпионство на глазах у своих болельщиков, это надо уметь.
На своем стадионе.🤦🏻‍♂️ за болельщиков обидно. Сидели мониторили в телефонах, когда Дортмунд мог раскатать Майнц и спокойно праздновать
+8
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AlexZhano__
Ну вот и какие могут быть вопросы к Баварии? Сами же конкуренты в унитаз сливают всё.
+6
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Faulheit
Боруссия главное футбольное позорище Европы последних лет. Абсолютно бесхарактерная команда, которая довольствуется своим 2 местом. Всем фанам Боруссии сочувстия, возможно ваши внуки застанут чемпионство
+5
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Лига уровня хорватии
🤡
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Тёма Тёма
Так про**ать чемпионство - это надо уметь. Всё было в их руках. Теперь ещё лет 10 будут ждать.
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alexis2020
Сейчас по матч тв показали радующегося Салихамиджича и даже как то захотелось, чтоб он не покидал Баварию. но потом вспомнил ситуацию с Фликом
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morozzzko
Ничего страшного, сейчас Боруссия как обычно продаст лучших игроков и снова вперёд за вторым местом)
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Los Galácticos
Ройса жалко.... как же так....
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Юрий Кечко
Бавария :» Не смогли смириться с моим поражениями , и куда вас это привело ? Снова по мне «
+3
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Darshan
Ответ Владимир Владимирович
Дортмундцы вошли в историю
Вляпались.
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alexis2020
Джамал красавчик, надеюсь станет легендой клуба
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Rumov
Чемпион не только чемпион за 4 тура. А потому, что он лучше за 4 секунды до конца чемпионата. А Баварию с победой.
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Александр bayern
НЕ СМОТРЯ НА УДРУЧАЮЩУЮ ИГРУ В ЭТОМ СЕЗОНЕ,ТИТУЛ ЧЕМПИОНА БАВАРИЯ ОТСТОЯЛА)
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ,ДРУЗЬЯ!!!
+2
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SexyCow
Такая Бавария не должна стать чемпионом, такая Боруссия не должна стать чемпионом, поздравляем третью команду с чемпионством.
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