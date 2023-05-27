🏆 «Бавария» стала чемпионом Германии в 33-й раз, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре
«Бавария» выиграла чемпионат Германии, опередив «Боруссию» Дортмунд в последнем туре.
Команда тренера Томаса Тухеля обыграла «Кельн» на выезде (2:1) в 34-м туре Бундеслиги, а «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).
Таким образом, «Бавария» стала чемпионом в 11-й раз подряд и в 33-й в истории.
Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии» 24 марта. Он вылетел на стадии 1/4 финала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
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Повезло Баварии, что у неё есть такие вот "конкуренты" ))
Они не достойны таких болельщиков!!!
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ,ДРУЗЬЯ!!!