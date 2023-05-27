«Рома» лишилась шансов на топ-4 Серии А. У команды Моуринью 1 победа за 9 игр

«Рома» не побеждает на протяжении 7 туров Серии А.

Сегодня команда уступила «Фиорентине» (1:2) и лишилась шансов на попадание в первую четверку. У столичного клуба 60 очков после 37 игр, у идущего четвертым «Милана» – 64.

При этом римляне имеют возможность пробиться в Лигу чемпионов через . 31 мая они встретятся с «Севильей» в финале.

За последние 9 матчей во всех турнирах « » добилась лишь одной победы – над «Байером» в ЛЕ.

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