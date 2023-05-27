«Рома» лишилась шансов на топ-4 Серии А. У команды Моуринью 1 победа за 9 игр

Теги Рома Фиорентина Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Рома» не побеждает на протяжении 7 туров Серии А.

Сегодня команда Жозе Моуринью уступила «Фиорентине» (1:2) и лишилась шансов на попадание в первую четверку. У столичного клуба 60 очков после 37 игр, у идущего четвертым «Милана» – 64.

При этом римляне имеют возможность пробиться в Лигу чемпионов через Лигу Европы. 31 мая они встретятся с «Севильей» в финале.

За последние 9 матчей во всех турнирах «Рома» добилась лишь одной победы – над «Байером» в ЛЕ.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovle Ovle
вы ничего не понимаете, Жозе никогда не лажает
это хитрый план! а если он не сработает, то виноваты слабые игроки, а Жозе сделал всё, что мог
+40
-5
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ Nicolas Erfe
Я думаю, что из этого состава Моур выдавил все, что можно. Для большего нужны другие игроки.
состав на топ 4 в серии А . У условного лацио не лучше
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Ответ Badmotorfinger
очевидно что ставка на финал Лиги Европы. Шансов на топ 4 и так почти не было.
странные слова когда теряешь 6 очков с аутсайдерами за 2 месяца
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvin
На жилах доигрываем сезон. Все мысли о финале. Летом нужно серьезно чистить состав. Беллотти, Вейналдум не оправдали ожиданий. Патрисиу часто чудит. А Абрахам почти весь сезон не в форме.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
португальский физ-рук по классике
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Помню в начале сезона писал, что Моур туда не попадет, заминусовали сектанты))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
У Ромы главный матч с Севильей, а через чемпионат итак шансы были призрачные
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Badmotorfinger
Ответ Mypta3uh23
странные слова когда теряешь 6 очков с аутсайдерами за 2 месяца
я думаю всё началось с проигрыша Аталанте. ну и посмотреть на состав, который выходит в последних матчах Серии А. Много молодёжи.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Nicolas Erfe
Я думаю, что из этого состава Моур выдавил все, что можно. Для большего нужны другие игроки.
состав у ромы отличный, на топ 4 точно. все дело в моуре, он тренер для кубковых соревнований. в остальном он никчемен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ Nicolas Erfe
Я думаю, что из этого состава Моур выдавил все, что можно. Для большего нужны другие игроки.
Ну тут по факту, с таким составом не вылететь уже хорошо, а топ 7 - вообще чудо.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
А потом весь сайт ржёт над Кассано...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ Ovle Ovle
вы ничего не понимаете, Жозе никогда не лажает это хитрый план! а если он не сработает, то виноваты слабые игроки, а Жозе сделал всё, что мог
Вообще-то по составу Рома на 177 месте среди всех команд Серии А! Глупо требовать от них результатов!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Байдин
Манчини приколист
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yossi
Ответ Mypta3uh23
странные слова когда теряешь 6 очков с аутсайдерами за 2 месяца
Да и без этого они отвратительно в полуфинале сыграли. А в финале Севилья, которая в этом турнире их всегда выигрывает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Людвиг Розенберг
Ответ Dvin
На жилах доигрываем сезон. Все мысли о финале. Летом нужно серьезно чистить состав. Беллотти, Вейналдум не оправдали ожиданий. Патрисиу часто чудит. А Абрахам почти весь сезон не в форме.
Вот да. Ни прибавить, ни убавить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
Поставили всё на ЛЕ, Жозе играет ва-банк
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
А многие восторгались футболом против Байера. Но каждая медаль имеет две стороны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Ovle Ovle
вы ничего не понимаете, Жозе никогда не лажает это хитрый план! а если он не сработает, то виноваты слабые игроки, а Жозе сделал всё, что мог
"Хосе визимает максимюм из етой команды, а тё бы узе вылитили"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Да и в финале не затащит думаю. Получится какой-то провал..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
У Жозе свой план на выход в ЛЧ на следущий сезон, что-что но в финале один матч и на него у него всегда есть план…

Один забили и в защите поуже…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Туаев
Жозе давно остановился в развитии как тренер в то время как футбол убежал далеко вперёд! Жаль, харизма сильнейшая у него конечно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Вся надежда теперь на лигу Европы. Иначе сезон провален. Удачи Жозе.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Михо
А многие восторгались футболом против Байера. Но каждая медаль имеет две стороны
реально этим можно восторгаться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Мохнатый55
С таким составом не попасть в топ-4 это настоящий позор.
персофаны толмача: " у Ромы худший состав Серии А"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экочёрт 4000
Маур выжимает из команды 7 место XD
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий