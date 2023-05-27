Чемпионат России. «Химки» примут «Урал», «Зенит» в гостях у «Сочи», «Краснодар» против ЦСКА

«Химки» примут «Урал» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу « » сыграет с « » на выезде, « » будет противостоять .

В воскресенье « » примет «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

Чемпионат России

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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