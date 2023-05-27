Чемпионат России. «Химки» примут «Урал», «Зенит» в гостях у «Сочи», «Краснодар» против ЦСКА

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«Химки» примут «Урал» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде, «Краснодар» будет противостоять ЦСКА.

В воскресенье «Спартак» примет «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Локомотивом». 

Чемпионат России

29-й тур

Химки – Урал
Дата проведения
27 мая, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Оренбург
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Зенит
Дата проведения
27 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
27 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Пари НН
Дата проведения
28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Локомотив
Дата проведения
28 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Крылья Советов
Дата проведения
28 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Ахмат
Дата проведения
28 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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41 комментарий

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Катя СПб
С Днем Рождения, Великий Город!!!
+15
-5
+10
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krasno-siniyman
Ждем классный и яркий матч Краснодар - ЦСКА
Быки, у вас атакующая, приятная команда, которая всегда симпатично смотрится. Но простите, сегодня победа нужнее ЦСКА, надо брать серебряные медали
+9
-1
+8
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Счастье жить
в понедельник заголовок…

ну, все поняли

бгг
+10
-3
+7
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Кеша
За Нижний Новгород! За Юрана!!!
И пусть третьи станут четвертыми
+12
-6
+6
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Alex Chernov
Ответ Катя СПб
С Днем Рождения, Великий Город!!!
Санкт-Петербург город любимый. С праздником 💥💐
+7
-3
+4
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Кеша
Ответ i.ivanov...russia.dca......
И пусть третьи станут четвертыми
Однозначно!
+8
-4
+4
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Кеша
За Нижний Новгород! За Юрана!!!
+9
-6
+3
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Колбаскер тут
Вся страна за Париж и коней
+5
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Удар Кержакова
Интрига в туре одна, из-за чего опять будут ныть спартаковцы?!
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Катя СПб
Ответ Матрос Кот
Поздравляю всех причастных и непричастных с Днем города Санкт- Петербург!!!! Особенно труженников Лахты. Уже почти родными стали. Особенно Катя СПб.
Лахта, Ольгино, Лисий Нос, Горская. Александровская, Тарховка, Разлив, Сестрорецк - это звучит, как музыка.
+4
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
После прошлого тура тут в резиновых сапогах было не пройти из за соплей сине бело красно синих. Не надо с больной то на здоровую 🤣
Вот кому бы помолчать - "В тот же день руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует это решение."(С)
+3
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Verhovn
Ответ Катя СПб
С Днем Рождения, Великий Город!!!
Все на Дворцовую! 💥💥💥
Зенитушке победы всегда! ✌
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Дед Щукарь порожняк не гонит
К сожалению, сдулся Ростов на финишной прямой. Дисквалификации, травмы опытных игроков, при и так слабеньком составе. Всё равно респект ребятам за сезон! В свете последних событий с мерзким Дельфином и Заремуой пусть кони станут вторыми! ☝
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Утренняя Аврора
Чемпиону побед в каждой игре. Зенит, не снижай планки!
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Утренняя Аврора
Краснодар вызывает симпатии, парни бьются каждую игру, особенно в последних турах, Но кони должны быть серебряными. Сегодня пусть удача будет с ними. И, за Пари н, сегодня. По накатанной.
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Владимир Молявин
Всем игрокам без травм!!!
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MrWillSee
Ответ krasno-siniyman
Ждем классный и яркий матч Краснодар - ЦСКА Быки, у вас атакующая, приятная команда, которая всегда симпатично смотрится. Но простите, сегодня победа нужнее ЦСКА, надо брать серебряные медали
Репетиция финала
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Утренняя Аврора
Ответ Alex Chernov
Ввиду бана не мог поздравить КБ с победой. Исправляюсь. С победой и будем надеяться что следующий сезон будет цельнее в плане игры. 🙃
Юрану делегируй свои поздравления.Это его вдохновит.
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Rjbson
Сегодня в Лужниках можно будет кричать: "Здесь рыбы нет"!!!.
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Артем Гладских
Конечно верю в победу ростова! Но против Кадыровцев будет оч сложно. Соперников я уважаю , не что другие болейщики.
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Spartak Forever
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Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок… ну, все поняли бгг
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angry horse
Ответ Spartak Forever
Комментарий удален модератором
и без ника было бы понятно, что написал спартаковец😁
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блокад блокадыч
Ответ krasno-siniyman
Ждем классный и яркий матч Краснодар - ЦСКА Быки, у вас атакующая, приятная команда, которая всегда симпатично смотрится. Но простите, сегодня победа нужнее ЦСКА, надо брать серебряные медали
не сказал бы, что симпатичная
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angry horse
Ответ Alex Chernov
Ввиду бана не мог поздравить КБ с победой. Исправляюсь. С победой и будем надеяться что следующий сезон будет цельнее в плане игры. 🙃
Юран поздравит😎
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angry horse
Ответ Утренняя Аврора
Краснодар вызывает симпатии, парни бьются каждую игру, особенно в последних турах, Но кони должны быть серебряными. Сегодня пусть удача будет с ними. И, за Пари н, сегодня. По накатанной.
Спасибо 🤝
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