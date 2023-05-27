Чемпионат России. «Химки» примут «Урал», «Зенит» в гостях у «Сочи», «Краснодар» против ЦСКА
«Химки» примут «Урал» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде, «Краснодар» будет противостоять ЦСКА.
В воскресенье «Спартак» примет «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Локомотивом».
29-й тур
- Дата проведения
- 27 мая, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Лужники»
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 28 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 28 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Быки, у вас атакующая, приятная команда, которая всегда симпатично смотрится. Но простите, сегодня победа нужнее ЦСКА, надо брать серебряные медали
ну, все поняли
бгг
Зенитушке победы всегда! ✌