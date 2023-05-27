Роналду остался без трофеев два сезона подряд – впервые в карьере

Криштиану Роналду два года не выигрывает трофеев.

Сегодня « », за который с зимы выступает португалец, лишился шансов на чемпионство в Саудовской Аравии. Ранее клуб уступил в Кубке и Суперкубке страны.

В сезоне-2021/22 форвард, игравший за « », также не смог ничего выиграть.

Последний завоеванный трофей – Кубок Италии в мае 2021 года. Тогда нападающий представлял «Ювентус».

Криштиану впервые в карьере провел два сезона подряд без побед в турнирах. Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте