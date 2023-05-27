Роналду остался без трофеев два сезона подряд – впервые в карьере
Криштиану Роналду два года не выигрывает трофеев.
Сегодня «Аль-Наср», за который с зимы выступает португалец, лишился шансов на чемпионство в Саудовской Аравии. Ранее клуб уступил в Кубке и Суперкубке страны.
В сезоне-2021/22 форвард, игравший за «Манчестер Юнайтед», также не смог ничего выиграть.
Последний завоеванный Роналду трофей – Кубок Италии в мае 2021 года. Тогда нападающий представлял «Ювентус».
Криштиану впервые в карьере провел два сезона подряд без побед в турнирах. Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Время как всегда все расставило по местам)
- Роналду остался без трофеев три сезона подряд – впервые в карьере
...для тех кто сейчас видит последовательность новостей на главной
Роналдо получает то что заслужил своим скотским поведением..
Роналду не все выиграл, нет и не будет у него главного трофея.
Негатив идет от 2 моментов:
1. То , как он ушел из МЮ, обосрав всех в интервью, , и типа тренер мудак, а я еще О-го-го, а СА показало, что уже далеко не О-го-го.
2. Его местные отбитые фаны, у которых был крайним сначала Тен Хаг, потом Сантуш, не дающие таланту играть, хотя талант просто постарел и пора это принять, это всех ждет.
А так, если бы ушел спокойно, без скандалов и доигрывал за большие бабки, то только молодец.