Роналду остался без трофеев два сезона подряд – впервые в карьере

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду два года не выигрывает трофеев.

Сегодня «Аль-Наср», за который с зимы выступает португалец, лишился шансов на чемпионство в Саудовской Аравии. Ранее клуб уступил в Кубке и Суперкубке страны.

В сезоне-2021/22 форвард, игравший за «Манчестер Юнайтед», также не смог ничего выиграть.

Последний завоеванный Роналду трофей – Кубок Италии в мае 2021 года. Тогда нападающий представлял «Ювентус».

Криштиану впервые в карьере провел два сезона подряд без побед в турнирах. Подробно со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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84 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Пирс Морган , твой выход !)
+56
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atomio
карма за всё что он творил в последние 1.5 года...
+62
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Любезный Коссутий
вот в 21-м и надо было завершить карьеру
+30
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Raindrop Drop Top
Пощадите кринжа, так об него ноги еще не вытирали 🤣
+20
-4
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GuruFutbola
Прекрасная новость после 5 предыдущих)
Время как всегда все расставило по местам)
+20
-5
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Рыжий Бизон
И это величайший игрок в истории футбола? Чувак пришел в саудовской клуб, когда тот лидировал в таблице, а по итогу да показал хорошую статистику. Но опять же: вылет из всех турниров, и невидимость в важных матчах против команд из САУДОВСОЙ ЛИГИ. Рон отработал свой трансфер с точки зрения маркетинга, но в остальном облажался( ещё и в скандалы попадал), и его сватают в Баварию? Он если туда и перейдет, то покажет уровень как в Мю максимум, а от него будут требовать большего, он не справится и все снова будут его забирать. Так что пусть остаётся в Саудовской Аравии и пытается взять трофей тут, потому что даже у Месси есть здесь трофей( товарищеский)
+22
-8
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Сквиди Комаров
Пусть скажет спасибо Пересу что сделал из него футболиста хоть и поработал с судейками но это неважно . в другом мире фрукт просто потерялся . не дай бог уйдет от верблюда к пингвинам в Антарктиду и там тоже без сомнения будет вторым
+14
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Пирс Морган
Ответ Azamat Abdukadyroff
Пирс Морган , твой выход !)
Ждем очередное скандальное интервью о предательстве и неуважении, поиске виноватых
+13
-3
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Ansu Fati
Через год новость
- Роналду остался без трофеев три сезона подряд – впервые в карьере
+9
0
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Н.Ф.
Стату хоть набил?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Колбаскер тут
Так там требования по зп были огромные. Бесплатно его взял любой бы клуб в мире
Чел, ты явно не тут) он ради пары шакальных голов в ЛЧ даже жену отдаст
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Колбаскер тут
Карма в чем? Если бы у него была цель трофеи, то перешел бы в Баварию без зп. 146% вариант.
Его все ждали в Баварии. Чел, очнись, с него руководство айнтрахта даже угарали и публично открещивались, преподносили Кришти как шоколадку на кассе в пятёрочке по скидке
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Леван Мкртчян
Спортс -- БЕСПОЩАДНЫЙ.
...для тех кто сейчас видит последовательность новостей на главной
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rigobersong
Ответ Рыжий Бизон
И это величайший игрок в истории футбола? Чувак пришел в саудовской клуб, когда тот лидировал в таблице, а по итогу да показал хорошую статистику. Но опять же: вылет из всех турниров, и невидимость в важных матчах против команд из САУДОВСОЙ ЛИГИ. Рон отработал свой трансфер с точки зрения маркетинга, но в остальном облажался( ещё и в скандалы попадал), и его сватают в Баварию? Он если туда и перейдет, то покажет уровень как в Мю максимум, а от него будут требовать большего, он не справится и все снова будут его забирать. Так что пусть остаётся в Саудовской Аравии и пытается взять трофей тут, потому что даже у Месси есть здесь трофей( товарищеский)
Да никто его величайшим никогда не считал:) 5 ЧМ 0 голов в ПО, 0 голевых в ПО, 0 медалей играя за топ-10 сборную в мире:))
+17
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BZB
В Европе про этот навык Рона уже все поняли. Собственно почему клубника оказалась в пустыне.
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Men77
В смысле без трофеев? Он в прошлом году вытащил МЮ на 6 место из никому ненужных топ 3. А это получше всяких трофеев. А гол Шерифу, да еще и в ЛЕ? Месси о таком может только мечтать)
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REALITY
ждём интервью Моргана
Роналдо получает то что заслужил своим скотским поведением..
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Andrey Ashhabadskiy
Как я много лет назад писал,,роналду завершит карьеру с позором.
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Tornado S
позорный!!!!!
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Tristan...
И это в 38 лет!!! Что с лицом, хейтеры?
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Пирс Морган
Пришел, увидел, развалил
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Domian
Ответ redwhitepower
Слушайте, человек в свои 38 лет, не теряет мотивацию, играет, забивает, где бы это не было. Не понимаю абсолютно хейт в его сторону, когда человек, который выиграл все, нацелен всегда на большее. И Я далеко не его фанат или Месси, мне просто повезло наслаждаться их футболом последние 15 лет. Пример абсолютно всем, он, Ибра и Лео.
Все выиграл Месси.

Роналду не все выиграл, нет и не будет у него главного трофея.
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bibendum
Надо либо заканчивать, либо переосмысливать свою роль. И понять, что уже не тянешь на приму. Максимум, эдакий играющий тренер, ментор, мотиватор, наставник молодых, готовый выйти в концовке если понадобится. Иначе, в следующем году будет новость про три года без трофеев.
+4
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Black Phoenix
Плата за токсичность - она такая, да. Меньше выкобениваться надо собственной мнимой исключительностью, и на мир без розовых очков смотреть.
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Men77
Пожалуй выскажусь в защиту Роналду- то, что он в 38 лет играет в СА за большие деньги это норма, то что титулы не выигрывает, тоже не страшно.
Негатив идет от 2 моментов:
1. То , как он ушел из МЮ, обосрав всех в интервью, , и типа тренер мудак, а я еще О-го-го, а СА показало, что уже далеко не О-го-го.
2. Его местные отбитые фаны, у которых был крайним сначала Тен Хаг, потом Сантуш, не дающие таланту играть, хотя талант просто постарел и пора это принять, это всех ждет.
А так, если бы ушел спокойно, без скандалов и доигрывал за большие бабки, то только молодец.
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