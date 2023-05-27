Перес столкнулся с барьерами и стал 20-м в квалификации к Гран-при Монако

Гонщик « » врезался в ограждения в квалификации к .

Авария произошла в первом повороте – болид ударился о барьеры задней частью.

Сессию прервали красными флагами. На момент остановки Перес занимал пятое место, однако после возобновления квалификации опустился на последнюю, 20-ю строчку.

За ходом соревнования можно наблюдать вместе с онлайном Sports.ru:

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