Перес столкнулся с барьерами и стал 20-м в квалификации к Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес врезался в ограждения в квалификации к Гран-при Монако.

Авария произошла в первом повороте – болид ударился о барьеры задней частью.

Сессию прервали красными флагами. На момент остановки Перес занимал пятое место, однако после возобновления квалификации опустился на последнюю, 20-ю строчку.

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10 комментариев

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うちはイタチ
плохо, конечно. мало того что Чеко стартовать в конце пелотона на необгонном Монако, так ещё и другие команды наконец-то смогли лицезреть днище быков...
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Minuvert
Обменялся фотками днища с Феррари и Мерседесом
+8
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Streetbor
городской боец бгг. Монако пока очень дорого обходится командам)))
+7
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El Toro
Марко с Хорнером с облегчением выдохнули - все свои амбиции в чемпионате Чеко только что выбросил за набережную Монте-Карло...
+3
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Александр Деев
Король городских трасс.
+2
0
+2
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Alex_nder
По ходу начинает завтра старт с пит-лейн, поменяют все настройки на гонку, да и зачем рисковать на старте…
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Совесть Черданцева
Приложился боком будь здоров
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Tyt
Перес это мексиканский Леклер, разница только в том что Перес в погоне за Максом пытается достать из себя, а Леклер из машины, но итог у обоих один -стена
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