Дмитрий Губерниев: «СБР по-хамски изменил правила попадания в команду! Проблему не решить, пока все биатлонисты молчат и боятся»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Елизавета Каплина Василий Томшин Иван Колотов Ксения Довгая Алина Кудисова Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил о «хамском» отношении СБР к биатлонистам.

«Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов – еще целый ряд биатлонистов, которые тоже не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят и их просто выкинули!

Регионы помогут, безусловно, но СБР по-хамски изменил правила попадания в команду! Сначала биатлонистам говорили, главные старты Ижевск и Чайковский, потом все изменили и спортсменов обманули!

Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! Однако проблему не решить, пока все биатлонисты молчат! И боятся!

Нас выкинули из мировой биатлонной семьи, многих спортсменов выкинули из сборной, и все равно ВСЕ МОЛЧАТ! Боятся и молчат! Молчат и боятся!

Ну, тогда молчите дальше… Дна-то мы еще не достигли…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

12 комментариев

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Татьяна Бурова
Ну контракты заканчиваются- их можно перезаключить. Исполком спортсменов молчит- ну так для этого молчунов подбирали.
А вот по критериям попадания в сборную ( поменяли) хотелось бы поподробнее. Всё какими- то отрывками,
а можно чётко и подробно объяснить , блин!
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Zuzu44
пока нет мнения другой стороны - верить ему наслово бессмысленно. наверняка опять всё переврал или исказил информацию
+3
-2
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Gondeira
"Нас выкинули из мировой биатлонной семьи, .....и все равно ВСЕ МОЛЧАТ! Боятся и молчат! Молчат и боятся!"
Это он про СВО и дедушку Пу счас?))
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притвиц
Эх, как взвился Губер, видимо Майгуров действительно настолько далеко отодвинул полоротого комментатора от сборной, что тот все новости узнает из СМИ, а ведь это единственное правильное решение по отношение к Губерниеву.
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Ирина Белякова
Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! ////// Спортсмены разобрались, что Гу сегодня друг, завтра - враг. И так по очереди. Туда-сюда, туда-сюда.
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тоторо
можно наконец показать списки тех кто оказался на зп основной сборной? оченна интересно
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Zuzu44
Ответ Татьяна Бурова
Ну контракты заканчиваются- их можно перезаключить. Исполком спортсменов молчит- ну так для этого молчунов подбирали. А вот по критериям попадания в сборную ( поменяли) хотелось бы поподробнее. Всё какими- то отрывками, а можно чётко и подробно объяснить , блин!
про критерии уже несколько месяцев известно
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2533ПВ
Ответ тоторо
можно наконец показать списки тех кто оказался на зп основной сборной? оченна интересно
Списки обещали огласить 1 июня.Вот тогда и узнаем кто попал на зарплату основной сборной,а кто нет,но достоин.А пока это вопли Гу,тем более ничем не подтвержденные.
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