Канада вышла в финал хоккейного ЧМ 4-й раз подряд – это рекорд после введения плей-офф в 1992-м

Сборная Канады 4-й раз подряд вышла в финал хоккейного чемпионата мира.

В субботу канадцы обыграли Латвию (4:2) в полуфинале. При том, что дважды проигрывали по ходу встречу – 0:1 и 1:2.

На прошлых трех чемпионатах мира Канада дважды проигрывала в финале и раз стала чемпионом – в 2021 году.

В финале ЧМ-2023 Канада сыграет с победителем пары США – .

Четыре финала подряд – это рекорд чемпионата мира после введения плей-офф в 1992 году. У канадцев было еще три серии по три финала (2003-05, 2007-09, 2015-17).

Также по 3 раза подряд в финал выходили сборные Чехии (1999-01), России (2008-10) и Финляндии (2019, 2021-22).