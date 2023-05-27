Канада вышла в финал хоккейного ЧМ 4-й раз подряд – это рекорд после введения плей-офф в 1992-м

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею рекорды ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Канады 4-й раз подряд вышла в финал хоккейного чемпионата мира.

В субботу канадцы обыграли Латвию (4:2) в полуфинале. При том, что дважды проигрывали по ходу встречу – 0:1 и 1:2.

На прошлых трех чемпионатах мира Канада дважды проигрывала в финале и раз стала чемпионом – в 2021 году.

В финале ЧМ-2023 Канада сыграет с победителем пары США – Германия.

Четыре финала подряд – это рекорд чемпионата мира после введения плей-офф в 1992 году. У канадцев было еще три серии по три финала (2003-05, 2007-09, 2015-17).

Также по 3 раза подряд в финал выходили сборные Чехии (1999-01), России (2008-10) и Финляндии (2019, 2021-22). 

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35 комментариев

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Ljorke
Короли хоккея от и до.
Канада всегда сильна, какой бы состав у неё не был бы.
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tresh24
Примечательно не то что они выходят 4 раза подряд, а то что делают это абсолютно разными составами. Кто себе такое еще может позволить?
+25
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+23
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Ljorke
Ответ rdyabin@icloud.com
Раздавили колхоз, показав разницу между мужчинами и мальчиками. Вся Россия рада!
Латыши как мужчины слушали гимн Канады, это тебе не Ковальчук и компания, которая сбежала в подтрибунное помещение в финале 2015-ого года!
+35
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Владимир Кувшинов
Ответ ОттоДракула
Это который состав Канады?)
18
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ОттоДракула
Это который состав Канады?)
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Владимир Кувшинов
Ответ Красно Белый
Канада-Германия финал
Тут без шансов североамериканский финал будет!!
+5
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rdyabin@icloud.com
Ответ Ljorke
Латыши как мужчины слушали гимн Канады, это тебе не Ковальчук и компания, которая сбежала в подтрибунное помещение в финале 2015-ого года!
Ну послушать гимн Канады - главное ваше достижение, да))
+15
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Dikki Shelton
Латвия достойно сыграла. 👍 Канада там где и должна быть.
+4
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Слава Каплунов
Ответ Владимир Кувшинов
18
Скоре 43
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tresh24
Ответ Michael33
Можно хаить сборную, ФХР и т.п. Но в топ-4 почти всегда попадала.
На своём последнем донном ЧМ 2021 сборная и в 4-ку не вошла, отлетев от кленовых подпивасов. Какова вероятность что история не повторилась бы и в 22-ом и в 23-м, учитывая что норм тренеров у нас кот наплакал. Или что, Жамнов там гору золота набрал бы? Хаха, учитывая как играли на последнем Евротуре, сомнительно.
+1
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Demitsuri
Ответ sibiryak__
Без сборной России вообще теряется смысл этого чемпионата.
Не только смысл. Уверен и финансовая сторона сильно просела.
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Красно Белый
Канада-Германия финал
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Kanan Jarrus
Ответ sibiryak__
Без сборной России вообще теряется смысл этого чемпионата.
ахахахахааха
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Liberum
Ответ antoha1896
Обычная ситуация. Зачем воспринимать это всерьез? Уверен, что и латыши, в большинстве своем, рады неудачам РФ. Политика давно уже везде оставила свои следы.
До 22-гогота было параллельно на игры рф,абсолютное большинство никакого негатива не выказывала. Только игры с Латвией были принципиальнее прочих
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antoha1896
Ответ Liberum
Хммм, тут часть ваты радуется поражению Латвии в полуфинале, а, оказывается, быть в четвёрке было огромным достижением для рф?
Обычная ситуация. Зачем воспринимать это всерьез? Уверен, что и латыши, в большинстве своем, рады неудачам РФ. Политика давно уже везде оставила свои следы.
0
0
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Liberum
Ответ Michael33
Можно хаить сборную, ФХР и т.п. Но в топ-4 почти всегда попадала.
Хммм, тут часть ваты радуется поражению Латвии в полуфинале, а, оказывается, быть в четвёрке было огромным достижением для рф?
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Michael33
Ответ Liberum
Ага, а то последние лет 5 рф прям рвала всех на чемпионатах, золото за золотом 😂🤡
Можно хаить сборную, ФХР и т.п. Но в топ-4 почти всегда попадала.
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antoha1896
Ответ Ljorke
Тут речь не про то, что проиграть. Проиграть в честной борьбе достойно. Сбежать в подтрибунное аморально.
Разберитесь с ситуацией, там потом все объяснили почему так получилось и руководство, и лично Ковальчук
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-1
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Ljorke
Ответ rdyabin@icloud.com
Ну послушать гимн Канады - главное ваше достижение, да))
А сбежать в подтрибунное после того как Кросби и компания забросила шесть голов ваше!
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Xell
И в этом году просрет))Состав США намного лучше.
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