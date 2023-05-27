Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах
Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании болельщиков.
Он опередил Кевина де Брюйне («Ман Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») , Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).
Холанд стал 4-м футболистом «Сити» и третьим подряд, получившим этот приз. Ранее это делали Венсан Компани (2011/12), Кевин де Брюйне (2019/20, 2021/22) и Рубен Диаш (2020/21).
Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.
Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA
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Человек пришел и в первом же сезоне побил казалось бы вечный рекорд по голам в АПЛ, еще и 8 ассистов отдал
Разорвал лигу в таком молодом возрасте
Теперь осталось 2 финала и можно забирать абсолютно заслуженный ЗМ🏆🥇
Почему тогда не считали голы когда этих двоих признали лучшим???))
Уверен что и Де Брюйне не за голы получил награду.
Кстати, почему ты перестал следить за Левой и Ван Дейком???)))