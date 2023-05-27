Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах

Теги Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги болельщики Киран Триппьер Кевин де Брюйне Харри Кейн Мартин Эдегор Рубен Диаш Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании болельщиков.

Он опередил Кевина де Брюйне («Ман Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») , Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»). 

Холанд стал 4-м футболистом «Сити» и третьим подряд, получившим этот приз. Ранее это делали Венсан Компани (2011/12), Кевин де Брюйне (2019/20, 2021/22) и Рубен Диаш (2020/21).

Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

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107 комментариев

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Рома Абрамович
Ответ Benner
Де Бройн больше заслужил
Рыжий показал отличный футбол как и всегда. А вот Холланд пришел и разорвал лигу
+151
-8
+143
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Михаил Белов
Ответ Кирилл Павлюченко
Как Холанд?! Почему не Мудрик?!
потому что это не премия бездарь года
+52
-11
+41
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Турко Ибрагимов
Заслужил норвежец
+29
-4
+25
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udiekemen
Ответ Benner
Де Бройн больше заслужил
Оба заслужили) но КДБ уже получал такую награду) Холанд признан лучшим наверняка за то что побил рекорд лиги в свой первый сезон)
+26
-5
+21
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krealpmoney
Чето дизайн трофея какой-то жиденький по-моему, всё-таки "игрок сезона" и какой-то простой и скучный цилиндр в награду
+15
-1
+14
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Кирилл Павлюченко
Как Холанд?! Почему не Мудрик?!
+28
-15
+13
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Габи Жезус
Смешно читать жалкие комментарии про Де Брюйне, Одегарда и др. от сектантов повелителя Дижонов с 6-й лиги мира

Человек пришел и в первом же сезоне побил казалось бы вечный рекорд по голам в АПЛ, еще и 8 ассистов отдал
Разорвал лигу в таком молодом возрасте

Теперь осталось 2 финала и можно забирать абсолютно заслуженный ЗМ🏆🥇
+14
-6
+8
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Габи Жезус
Ответ Игорь М.
В МЮ уже есть один Мбаппе) Марсьяль фамилия)
это какой-то Мбаппе из алиекспресса
+6
0
+6
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Ф_Крюгер
Ответ krealpmoney
Чето дизайн трофея какой-то жиденький по-моему, всё-таки "игрок сезона" и какой-то простой и скучный цилиндр в награду
Похоже на коробку с чипсами...🧐
+4
0
+4
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Benner
Де Бройн больше заслужил
+37
-33
+4
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ногабога
Ответ Михаил Белов
потому что это не премия бездарь года
И Нуньесу еще премию Дарвина не помешает)
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Ответ Youzhny23
не 5 пенальти конечно, но тоже неплохо для дебютанта АПЛ !
Из 36 голов 7 голов с пенальти. Суарес забивал 31 без пенок)
+6
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Игорь М.
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Де Брюйне это лицо АПЛ. Его не отпустят в другие лиги, при такой игре. Теперь ждём Мбаппе в Мю. И АПЛ вылетит в стратосферу
В МЮ уже есть один Мбаппе) Марсьяль фамилия)
+4
-1
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Greatest Of All Time
А Диаш и Ван Дейк ???)))
Почему тогда не считали голы когда этих двоих признали лучшим???))
Уверен что и Де Брюйне не за голы получил награду.
+3
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АРХАТ
Ответ Рома Абрамович
Рыжий показал отличный футбол как и всегда. А вот Холланд пришел и разорвал лигу
Де Брюйне уже получал такую награду дважды, чтобы затмить норга надо было хотя бы на уровне сезона 2019/2020 сыграть когда сделал 13+21
+6
-3
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VERBLYUD
Ответ Виталий Желтоусов
если Сити выиграет ЛЧ, то чинушам из Фифы придется отдать ему золотой мяч.... или Месси?
Награду от Фифа он вполне может получить, так как ее будут вручать за 2023 год. А ЗМ вручает франц футбол за сезон 2022/23, в котором проходил ЧМ. Понимаешь?
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Nogoi89
Ответ Benner
Де Бройн больше заслужил
Никто не спорит, что он был хорош, один из лучших его сезонов. Но, лось почти 40 голов забил за дебютный сезон. Если за такое не давать лучшего игрока, то это будет скандал. Да, я понимаю, что в футболе не все решают голы, что полузащита, защита и вратари в проигрышном положении по отношению к бомбардирам. Но, блин, самое желанное в футболе - это голы, без них не бывает побед.
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Greatest Of All Time
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А причем здесь Роналду?
Зная тебя по этому. Ты фанат рюналду. И за Холанда ты так же как 1 сезон за Леву и Ван Дейк.
Кстати, почему ты перестал следить за Левой и Ван Дейком???)))
+2
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Wasilij Petrow
Немножко на вырост, я бы дал Де Брюйне. Но болельщики выбирают самого заметного, а не обязательно лучшего с точки зрения экспертов, так что в исходе нельзя было и сомневаться.
+2
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VERBLYUD
Ответ Greatest Of All Time
Почему в прошлом сезоне не считали голы???? Кто в прошлом сезоне стал лучшим игроком АПЛ??????
В 2022 лучшим признали Де Брюйне, в 2021 Диаша, в 2020 снова Де Брюйне, в 2019 Ван Дейка, но в этом году почему-то замыкания в пустые стали важнее топовой игры)
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VERBLYUD
Ответ Яхай-Бле
при том что он уже взял позорный зебест не играя 13 месяце и сыграв всего 1 норм месяц. Есть опасения, что и с этой наградой будет так же
За один месяц сделал 35+30 и выиграл 4 трофея? Значит он реально гений!
+1
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i.v.a.n.t
Ответ krealpmoney
Чето дизайн трофея какой-то жиденький по-моему, всё-таки "игрок сезона" и какой-то простой и скучный цилиндр в награду
как раз шампунь для его волос получил :)
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Гусейн Магомедрасулов
Де Брюйне это лицо АПЛ. Его не отпустят в другие лиги, при такой игре. Теперь ждём Мбаппе в Мю. И АПЛ вылетит в стратосферу
+4
-3
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Виьалий
Но ведь согласитесь, разрывал в Германии, а тут другая лига, защитники кони, силовой футбие, были сомнения. Однако пришел и сделал . В его годы. Просто молодец.
+1
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Игровой Канал Артёма
А были сомнения?
+3
-2
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