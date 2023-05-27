Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ. У него 44 (36+8) очка в 35 матчах

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ.

Нападающий « » победил в голосовании болельщиков.

Он опередил («Ман Сити»), («Тоттенхэм»), («Манчестер Юнайтед») , Мартина Эдегора, (оба – «Арсенал») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).

Холанд стал 4-м футболистом «Сити» и третьим подряд, получившим этот приз. Ранее это делали Венсан Компани (2011/12), Кевин де Брюйне (2019/20, 2021/22) и Рубен Диаш (2020/21).

Норвежец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 36 голов и установил рекорд Премьер-лиги, превзойдя достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Также Эрлинг отдал 8 ассистов. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

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