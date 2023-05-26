Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Сампдории», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье

«Сассуоло» сыграет в гостях с «Сампдорией» в 37-м туре Серии А.

В субботу « » примет «Аталанту».

В воскресенье « » в ранге чемпиона встретится на выезде с «Болоньей», « » будет противостоять « ».

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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