Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Сампдории», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
«Сассуоло» сыграет в гостях с «Сампдорией» в 37-м туре Серии А.
В субботу «Интер» примет «Аталанту».
В воскресенье «Наполи» в ранге чемпиона встретится на выезде с «Болоньей», «Ювентус» будет противостоять «Милану».
37-й тур
- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 27 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 28 мая, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 28 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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