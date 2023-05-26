Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Сампдории», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье

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«Сассуоло» сыграет в гостях с «Сампдорией» в 37-м туре Серии А.

В субботу «Интер» примет «Аталанту».

В воскресенье «Наполи» в ранге чемпиона встретится на выезде с «Болоньей», «Ювентус» будет противостоять «Милану».

Чемпионат Италии

37-й тур

Сампдория – Сассуоло
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Торино
Дата проведения
27 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Удинезе
Дата проведения
27 мая, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Рома
Дата проведения
27 мая, 19.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Аталанта
Дата проведения
27 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Эмполи
Дата проведения
28 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Наполи
Дата проведения
28 мая, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Лечче
Дата проведения
28 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Кремонезе
Дата проведения
28 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Милан
Дата проведения
28 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария

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Maxh23
Ювентус - Милан матч за место в ЛЧ ☝️
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Maxh23
Интер - Аталанта тоже интересный матч будет, возможен сюрприз от Аталанты и уставшего Интера ...
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