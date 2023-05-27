Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

Питер Лавиолетт высказался об Александре Овечкине и политической ситуации в мире.

«Мы поддерживаем Овечкина. Речь о политике. Но мы не обсуждаем политику в раздевалке, а держимся от этого подальше.

Я понимаю, что в мире сейчас есть большие проблемы, но не Овечкин их начал. Он приехал играть в хоккей, он прекрасный партнер по команде, он любит Вашингтон, он любит наших фанатов.

Овечкин родился в России и прибыл из России, и кто-то пытается привлечь к этому внимание. Но мы всегда старались поддержать , он представляет нашу команду. В мире происходят серьезные вещи, но он не имеет к ним никакого отношения», – цитирует экс-тренер « » «Р-Спорт» со ссылкой на подкаст The Cam & Strick.