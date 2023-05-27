Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Питер Лавиолетт высказался об Александре Овечкине и политической ситуации в мире.

«Мы поддерживаем Овечкина. Речь о политике. Но мы не обсуждаем политику в раздевалке, а держимся от этого подальше.

Я понимаю, что в мире сейчас есть большие проблемы, но не Овечкин их начал. Он приехал играть в хоккей, он прекрасный партнер по команде, он любит Вашингтон, он любит наших фанатов. 

Овечкин родился в России и прибыл из России, и кто-то пытается привлечь к этому внимание. Но мы всегда старались поддержать Александра, он представляет нашу команду. В мире происходят серьезные вещи, но он не имеет к ним никакого отношения», – цитирует экс-тренер «Вашингтона» «Р-Спорт» со ссылкой на подкаст The Cam & Strick.

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23 комментария

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KillFish
Овечкин - главный фанат Путина среди хоккеистов ( и не только), создатель и идеолог «Путин-Тим». Удивительно, что с него в США вообще никакого спроса за это нет, видимо, чисто из-за спортивных достижений все закрывают на это глаза. P.s Странно кстати, что о «Путин Тим» давно не слышно, что то случилось что ли?))
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Superkenguroo
Снимать с него всю ответственность за ярую поддержку господина Пу - как минимум странно.
Публичная поддержка способствует пропаганде, то есть ответственность за неё Ови несёт полностью.
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Igor Vladimirov
Ну нет.. Именно он и начал. Не один конечно - таких как он путнтимовцев вагон и маленькая тележка, но он один из самых видных и значимых. И самых лицемерных
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Men77
Ответ ks-1993
Просто деньги дороже, вот и все. Сколько маек Овечкина в год продают ...
у них целые бренды уходили в ущерб себе, а ты о каких то майках Овечкина
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Дмитрий Рупосов
Ответ Марсель Объелся
Да и Овечкин после начала войны ни разу в поддержку Путина не высказывался, думаю уж в нынешней ситуации, когда вся его семья по сути заложники в России, винить его в чем либо точно не стоит
ови поддерживает президента
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skyintothesea
То, что Ови из России, это не повод привлекать внимание, а то, что он стоял у истоков "путь интим", это уже так себе выглядит.
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And-Rover
Ты лучше Ирак бы поддержал, заботливый.
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Джон Мщузавсех
Особое мнение бахмутских уклонистов, бгг.
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Фанат Ференцвароша
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Лавиолетт тот ещё гадёныш. Понятно, что он любит Овечкина и тренировал его. Но если ты не знаком с ситуацией - завали своё хлебало и молчи в тряпочку. Америка уже совсем отолерастилась, раз люди там такую чушь постоянно несут
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antistar-Z
Рассказал гражданин США, страны которая уничтожила и продалжает уничтожать кучу стран.
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besik
Ответ Фанат Ференцвароша
Личное мнение не даёт тебе право на беспредел и быть безответственным
А скова ты решил что это беспредел?
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Duck Nightingale
Он безусловно несет ответственность.
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Матрос Кот
А я вот поддерживаю первоначальный план Путина,по обьединению России,Украины и Белоруссии. Это позволило бы создвть мощное экономическое обьединение, трех народов. Уровень жизни был бы высоким. Из России вытеснили бы азиатов мигрантов,Украина получила бы дешевые нефть и газ. По экспорту продовольствия мы были бы номер один. Очень жаль,что не получилось.
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ks-1993
Ответ Men77
у них целые бренды уходили в ущерб себе, а ты о каких то майках Овечкина
Речь про их рынок. Их бренды ушли с нашего рынка.
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ besik
А ты не думумаЛО что каждый человек ( пусть и спортсмен) имеет право на личное мнение
Личное мнение не даёт тебе право на беспредел и быть безответственным
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