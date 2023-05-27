Ройс заплакал после упущенного «Дортмундом» титула. Он ни разу не был чемпионом Германии

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Ройс Футбол

Марко Ройс не сдержал слез после упущенной победы в чемпионате Германии.

Перед последним туром Бундеслиги дортмундская «Боруссия» лидировала в чемпионате, но из-за ничьей с «Майнцем» (2:2) и победы «Баварии» над «Кельном» (2:1) упустила титул, который выиграли мюнхенцы.

После завершения матча капитан дортмундцев заплакал, сидя на газоне.

Ройс выступает в Бундеслиги 14 сезонов, 11 из которых он провел в составе «Дортмунда». Он ни разу в карьере не стал чемпионом Германии. В то же время 33-летний полузащитник дважды выигрывал Кубок Германии и трижды – Суперкубок страны.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron

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27 комментариев

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kaka10
Давно подобного лузерства не припомню
Ройса жалко, но сами виноваты
+28
-2
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Mr@k
Кто ж мешал сегодня хоть гол забить,моментов то было
+19
-4
+15
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Kazbek Ilyassovskiy
Очень жаль.
+9
-2
+7
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bulldozer
Боруссия сумела все же переплюнуть Арсенал в номинации «неудачник года»
+5
-1
+4
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Filipp Gorski
Сами виноваты
Боруссия самая бесхребетная команда
Позор а не клуб
+3
0
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Леван Мкртчян
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Очень жаль.
Очень-очень жаль болельщиков Дортмунда и персонально Ройса , а саму команду -- вообще не жаль
+2
0
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KillFish
Он и его карьера - олицетворение этой Боруссии
+2
-1
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mishakmv96
Сердце разрывается. Марко заслужил титул как никто другой, но футбольная сказка не состоялась...
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ARIGAMI ARIGAMI
Один из самых грустных моментов в футболе последнего времени. Надо было в Баварию переходить. Он ещё успешные турниры сборной пропускал 😓
+1
0
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Екн Лор
Ответ kaka10
Давно подобного лузерства не припомню Ройса жалко, но сами виноваты
Кейна не помнишь?
+1
0
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U
Бывают разные поражения. Но этот матч - это прямо презентация под названием "почему мы не заслуживаем стать чемпионами".
+1
0
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Ихарь Окенфэйлов
Так близко к титулу он ещё не был. И видимо, больше не будет (
+1
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Kappa Pride
Ответ Екн Лор
Кейна не помнишь?
Кейн за титул и не боролся никогда
0
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ASH11
Ответ kaka10
Давно подобного лузерства не припомню Ройса жалко, но сами виноваты
В лучших традициях Леверкузена.
+1
-1
0
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mrkmbai
Ответ Mr@k
Кто ж мешал сегодня хоть гол забить,моментов то было
Особенно когда бил через себя в пустые
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Айнур Билалов
невезучий Дортмунд снова не упустил возможность упустить возможность
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Андрюха с района
Ему нужно срочно за помощью позвонить Кейну)
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Barry
Жаль, что времена Клоппа в Боруссии не застал.
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crazy_elky
Боруссия - синоним бездарности и бесхребетности к сожалению. Очень жаль.
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