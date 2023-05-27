Ройс заплакал после упущенного «Дортмундом» титула. Он ни разу не был чемпионом Германии
Марко Ройс не сдержал слез после упущенной победы в чемпионате Германии.
Перед последним туром Бундеслиги дортмундская «Боруссия» лидировала в чемпионате, но из-за ничьей с «Майнцем» (2:2) и победы «Баварии» над «Кельном» (2:1) упустила титул, который выиграли мюнхенцы.
После завершения матча капитан дортмундцев заплакал, сидя на газоне.
Ройс выступает в Бундеслиги 14 сезонов, 11 из которых он провел в составе «Дортмунда». Он ни разу в карьере не стал чемпионом Германии. В то же время 33-летний полузащитник дважды выигрывал Кубок Германии и трижды – Суперкубок страны.
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron
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