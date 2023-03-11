Иск против «Барсы», допуск российских фехтовальщиков, задержан метатель банана, грант Навки, баттл Смородской и Заремы и другие новости

1. ЦСКА был сильнее «Северстали» (4:3) в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина, «Авангард» обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд, «Автомобилист» победил «Металлург» (6:3), «Торпедо» переиграло московское «Динамо» в овертайме (4:3).

2. «Сочи» крупно влетел «Оренбургу» (0:4) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. Тренер южан Курбан Бердыев повторил самое крупное поражение в карьере в РПЛ.

3. Задержан фанат ульяновской «Волги», бросивший банан в игрока «Зенита» Вендела: «Сожалею. Поступил неправильно, в стадном чувстве».

4. Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это случится не раньше середины апреля. Реакция Федерации фехтования Украины: «Глубоко шокированы и возмущены решением FIE. Будем консультироваться с НОК страны и министерством спорта».

5. Прокуратура подала иск на «Барселону», Негрейру, Бартомеу и Роселя по делу о судьях, их обвиняют в коррупции. Каталонцев могут понизить в классе или ликвидировать, если вину докажут, но наиболее вероятен штраф. Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре, клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.

6. «Реал» готов подписать Килиана Мбаппе бесплатно в 2024 году, если форвард «ПСЖ» публично извинится за поведение в 2021-м, когда отказался от трансфера. А у Лео Месси нет предложения от «Барсы», возвращение не ожидается, Ла Лига будет против из-за долгов клуба.

7. «Интер» внезапно уступил «Специи» (1:2) в гостях в 26-м туре Серии А. Один из голов в ворота миланцев забил Даниэль Мальдини.

8. Малкома и Клаудиньо могут призвать в российскую армию до 27-летия. Футболисты «Зенита», недавно получившие гражданство РФ, должны встать на воинский учет – иначе им будет грозить штраф или тюремный срок.

9. Навка получила грант в размере 25 млн рублей на проведение ледовых шоу, Плющенко и Авербуху отказали. Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Этери Тутберидзе. Дарья Усачева может перейти в танцы на льду.

10. Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й. В топ-50 попали два россиянина – Ринат Дасаев (37) и Игорь Акинфеев (47).

11. НХЛ. «Флорида» одолела «Чикаго», Бобровский одержал 3-ю победу подряд.

12. Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ и могут заявиться в Первую или Вторую лигу чемпионата России. Глава Крыма высказался об игре местных клубов в РПЛ: «Уровень санкций к спорту такой, что нам уже терять нечего. Двигаемся в этом направлении, спасибо Матыцину».

13. Индиан-Уэллс. У женщин Вероника Кудерметова обыграла Анну Блинкову во втором круге, Евгения Родина уступила Арине Соболенко, Анастасия Потапова одолела Сиюй Ван.

14. Марокко может заменить Украину в заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

15. НБА. 33 очка Батлера помогли «Майами» выиграть у «Кливленда» и другие результаты.

16. Гари Линекера за критику законопроекта о нелегальных мигрантах временно отстранили от работы ведущим BBC. Его поддержали Алан Ширер, Иан Райт и Пирс Морган.

17. Ольга Смородская приложила Зарему Салихову: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей». Супруга Леонида Федуна ответила: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги», а потом еще раз: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство». Бывший президент «Локомотива» также высказалась о договорном матче с «Анжи» при тренере Юрии Красножане: «Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Чем бы РФС мне помог? В России не было прецедентов и алгоритма действий».

18. Отказ «Миннесоты» от радужных свитеров связан с принятым в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

19. Маркус Рэшфорд получил приз игроку месяца в АПЛ в третий раз за сезон и повторил рекорд Мохамеда Салаха. Эрик Тен Хаг из «МЮ» – лучший тренер февраля в Премьер-лиге. А Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в феврале.

20. Микаэла Шиффрин повторила рекорд Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам.

21. Петр Ян толкнул Мераба Двалишвили на дуэли взглядов перед UFC Fight Night 221 в ответ на оскорбление «сучка».

22. У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками. Клуб все опровергает.

23. Группы по борьбе за права человека в Бразилии подали на Нельсона Пике иск на 2 млн долларов из-за расистских оскорблений в адрес Льюиса Хэмилтона.

24. Bellator 292. Валентин Молдавский проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом в первом раунде. Все результаты дня – здесь.

Цитаты дня:

Педагог участника детского «Голоса»: «Загитова вообще петь не умеет. Медведева может соловьем запеть, вокальные данные у нее лучше»

«Акинфеев ничего не завоевал, непонятно, как он туда вошел. Но все равно поздравляю». Дасаев о рейтинге лучших вратарей от IFFHS

Ткаченко о переходе Захаряна в «Челси» в обход санкций: «Выход – продажа в армянский клуб. «Урарту» заинтересован в этой схеме»

Журова о том, что канадцы против допуска россиян: «Это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов»

Александр Усик: «Мудрик может привезти 4-й «Золотой мяч» на Украину. Он стоит больше 100 млн евро»

Чимаев о патриотизме: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»