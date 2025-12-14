  • Спортс
  • Коло Туре: «Холанд меня пугает, он как Анри, Ширер. Многие защитники сейчас не спят из-за него перед матчами»
26

Коло Туре: «Холанд меня пугает, он как Анри, Ширер. Многие защитники сейчас не спят из-за него перед матчами»

Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре поставил форварда Эрлинга Холанда на один уровень с Тьерри Анри и Аланом Ширером.

– Я бы сказал, что он находится среди лучших, знаете, как Анри, как Ширер.

Что мне действительно нравится в Эрлинге, так это его скромность. Он невероятный человек и такой скромный.

Должен сказать, что Холанд меня пугает из-за того, чего он уже достиг. Знаете, когда речь про такого топ-игрока, ему что-то может вскружить голову, но Эрлинг очень приземленный, понимаете? И это невероятно. Думаю, в будущем он станет еще лучше, потому что он не только топовый игрок, но и отличный человек.

– Как бы вы играли против него, как останавливали бы?

– Я вам точно не скажу (смеется)... Но я всегда говорю Эрлингу, что каждый раз, когда я играл против топового нападающего, мне всегда было трудно спать [перед матчами]. И я каждый раз говорю ему: «Эрлинг, многие защитники сейчас не спят [из-за тебя]». Потому что всегда тяжело играть против топ-форварда, – сказал бывший защитник «Сити» Туре.

Что делать с Хаби Алонсо?31894 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал HaytersTV
