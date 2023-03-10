Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»

Экс-президент « » назвала эскортницей.

– В ваши годы тоже было много разговоров о судействе. Говорят, даже руководители клубов собирались и договаривались между собой не работать с судьями.

– Было такое.

– То есть работали?

– Нет. Работали или нет – этого никто не знает. И кто вам рассказывает чего-то – это все неправда. Потому что это очень секретная и тайная вещь. Никто вам никогда не расскажет: «Ой, а я с судьями работал». Прямо так все и разбежались.

– Давайте попробуем. Вы работали с судьями?

– Нет. Вы знаете, мне на эти темы работать было практически невозможно. Я как красная тряпка для быка. Во-первых, одна женщина. Во-вторых, ничего не понимает ни в одном вопросе – ни в футболе, ни в финансах, ни в романсах.

– А когда Зарема появилась в последние годы в медиаполе?

– А ей-то чего бояться? Она никакой должности никогда в жизни не занимала. У нее должность – рожать детей. Нет, эскорт. Она эскортница.

Она официально это в газете написала, в интервью (телеграм-канал «Инсайдер» утверждал, что до знакомства с Леонидом Федуном Зарема работала в эскорте, сама девушка опровергла это в интервью Ксении Собчак – Sports.ru).

– Да?

– Да. «Я бывшая эскортница. Только умная» (в интервью Собчак Зарема приводила слова фанатов, которые ее поддерживали: «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» – Sports.ru), – сказала Смородская в интервью «Коммент.Шоу».

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