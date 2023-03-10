Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия Ольга Смородская девушки и спорт Зарема Салихова Футбол

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала Зарему Салихову эскортницей.

– В ваши годы тоже было много разговоров о судействе. Говорят, даже руководители клубов собирались и договаривались между собой не работать с судьями.

– Было такое.

– То есть работали?

– Нет. Работали или нет – этого никто не знает. И кто вам рассказывает чего-то – это все неправда. Потому что это очень секретная и тайная вещь. Никто вам никогда не расскажет: «Ой, а я с судьями работал». Прямо так все и разбежались.

– Давайте попробуем. Вы работали с судьями?

– Нет. Вы знаете, мне на эти темы работать было практически невозможно. Я как красная тряпка для быка. Во-первых, одна женщина. Во-вторых, ничего не понимает ни в одном вопросе – ни в футболе, ни в финансах, ни в романсах.

– А когда Зарема появилась в последние годы в медиаполе?

– А ей-то чего бояться? Она никакой должности никогда в жизни не занимала. У нее должность – рожать детей. Нет, эскорт. Она эскортница.

Она официально это в газете написала, в интервью (телеграм-канал «Инсайдер» утверждал, что до знакомства с Леонидом Федуном Зарема работала в эскорте, сама девушка опровергла это в интервью Ксении Собчак – Sports.ru).

– Да?

– Да. «Я бывшая эскортница. Только умная» (в интервью Собчак Зарема приводила слова фанатов, которые ее поддерживали: «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» – Sports.ru), – сказала Смородская в интервью «Коммент.Шоу».

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91 комментарий

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Saaam
Когда читаешь Смородскую вспоминается:

- да как же он в очистке работал?
- простите, я его туда не назначал
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tolstiy
Ответ АланСмити
Наконец, достойный соперник. Их битва будет легендарной ))
с чего вдруг? у экскорницы в соперницах только жены, а у тех видать мозгов хватает чтобы молчать, а у смородской соперники умные...
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PavelK22
Это серьёзная заявка ))) думаю ответа долго ждать не придётся )))
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Жорег Борщофф
Не, ну с Заремой я бы, в принципе, чики-брыки, а с Ольгой Юрьевной не сильно тянет.
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tolstiy
Смородская просто адово накинула... одно то что кто-то в интервью говорил, а другое- это одна тусовка...
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nick-basil
Точно подмечено.
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EziKKo
Старый, не красивый, ни кому не нужный коррупционер женского пола говорит об относительно молодой , очень красивой, счастливой в детях, умной женщине и не будет брызгать грязью... фу фу фу
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Саша Пушкин
Ответ error505
Великие битвы возвращаются!
Удивительно как участницы битвы даже внешне похожи на известных жабу и гадюку.
+1
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Максим Пантелеев
Ответ Spartak ist besser
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Ну если он ест какахи даже от клоуна-квнщика, причем тут вообще грамматика?
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-4
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Maksat S
🍿🍿🍿
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SPB Patriot
Оооооо!!! Первый раз в жизни жду ответ Заремы!!!
+3
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Кбшарф
Блин ну это уже перебор конечно. Смородина свинья
+2
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Pertinax Gandi
Что ответит Зарема? Ожидаю какое-нибудь замечание по поводу климакса.
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Spartak ist besser
Ответ Максим Пантелеев
Все кто не признает гений пынявого -иностранные шпиены.ага
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#SharkTeam
Ответ Bleffinho
С таким фактчекингом Смородской даже детей лучше не рожать
Кому не рожать? Ей?
Сова тетка неглупая и не эскортом в жизни пробилась, вот человеческие качества другой разговор
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Valeriy Komarow
Интервью начиналось о работе с судьями, а закончилось как экскорт помог зареме попасть в футбольное медиаполе.
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Медельин
Даже смотреть это не будет, тетя Оля хайпит... В чем-чем, а в последовательности и разумности своих мыслей ее не обвинишь
+2
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Максим Пантелеев
Ответ Spartak ist besser
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Все кто не признает гений пынявого -иностранные шпиены.ага
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-3
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Денис Шихов
Раунд) ждём ответки от Заремы))
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Spartak ist besser
Ответ Максим Пантелеев
А народ слишком возбужден "успехами" Пынявого.Надо чем-то отвлекать.
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PsichoEscape
Ответ Verhovn
Зарема сегодня спать не будет 😄
А то, работенки то подкинули
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rere rerere
Перспективная ветка
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Nick150486
Заремке уже сообщили?!
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Пользователь Huawei
Ответ Maxximus
Смородская на роль Мамки подошла бы идеально 😂
Ну да, есть такое. 😂
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Влад161
Ответ GLASGOW
а салихову?
В их годах это великая разница?!(фу)
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