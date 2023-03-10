Журова о том, что канадцы против допуска россиян: «Это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов»

Теги Тесса Виртью Светлана Журова Ирина Винер Олимпийская сборная России Политика НОК Канады Коньки/шорт-трек

Светлана Журова назвала заявление канадцев о продлении бана России спланированной стратегией.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«На этот счет у меня есть только одно понимание. Существует определенный сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах.

Например, сегодня они отстраняют Ирину Винер, завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то еще.

И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», – сказала Журова.

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12 комментариев

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Realist2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Страны-агрессоры защищают страну-агрессора. Ничего удивительного. Для них все способы хороши.. Если они Ирак разбомбили из-за пробирки, то что им спортсмены.
Кто нападает первым, тот и агрессор. Других вариантов нет, а кто 24.02.2022 всё начал всем известно
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Realist2022
Ответ Маргарита Михайловна
Больше всего дискредитируют страну и президента те кто прикрывает допингистку Валиеву на госуровне.
А кто всю эту систему создал? Правильно, он сам, назначая не профессионалов, а лояльных, исключительно умеющих воровать и пилить
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papadok
Вы не хотите звать нас в гости, но мы все равно к вам придем и переколотим всю посуду.
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Зоя Кудряшова
Почему бы ей не поменять первую букву в фамилии?
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sabina_katarina
Когда Журова говорит, такое впечатление, что она бредит.
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Маргарита Михайловна
Больше всего дискредитируют страну и президента те кто прикрывает допингистку Валиеву на госуровне.
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N-fox
Почему обязательно нам постоянно выкладывают высказывания журовых. Чтобы побольше комментгов собрать? Мнение умных людей не будет рейтинги поднимать?
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Melnikov1968
А как Журова сама видит эту ситуацию глазами канадских спортсменов? По её мнению, они должны приветствовать участие россиян в международных стартах? При этом Канада недружественная для нас страна.
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Маргарита В Сафронова
Страны-агрессоры защищают страну-агрессора. Ничего удивительного. Для них все способы хороши.. Если они Ирак разбомбили из-за пробирки, то что им спортсмены.
+1
-8
-7
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Manukello
Сиди лучше исполняй наказы избирателей
+3
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Katerina Sunny
Сама Журова сотрясением воздуха занимается каждый день.
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Viks
Какая дискредитация? Что за хрень? - Канадские бывшие устроили разборку со своим олимпийским комитетом и ни одного плохого слова про российских спортсменов не сказали.
+12
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