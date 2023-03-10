Журова о том, что канадцы против допуска россиян: «Это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов»
Светлана Журова назвала заявление канадцев о продлении бана России спланированной стратегией.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.
«На этот счет у меня есть только одно понимание. Существует определенный сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах.
Например, сегодня они отстраняют Ирину Винер, завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то еще.
И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», – сказала Журова.
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