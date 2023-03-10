Журова о том, что канадцы против допуска россиян: «Это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов»

назвала заявление канадцев о продлении бана России спланированной стратегией.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«На этот счет у меня есть только одно понимание. Существует определенный сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах.

Например, сегодня они отстраняют , завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то еще.

И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», – сказала Журова.