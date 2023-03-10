Малкома и Клаудиньо могут призвать в армию до 27 лет. Игроки «Зенита» должны встать на воинский учет – иначе им будет грозить штраф или тюремный срок

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Малкома и Клаудиньо могут призвать в российскую армию до достижения ими 27-летия. 

Об этом рассказал ведущий юрист компании «Антипризыв» Артем Мугунянц. Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».

«Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию – временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет», – сказал Мугунянц.

После этого военкомат проведет медкомиссию, определит категорию годности, а потом пришлет повестку на призывную комиссию. «Дальше их могут призвать на срочную службу и отправить в войска. До 27 лет такое возможно», – добавил юрист.

По закону игроки должны явиться в военкомат в течение двух недель после получения гражданства. «Это делается лично, потому что работодатель не пройдет за вас медкомиссию и призывную комиссию», – подчеркнул Мугунянц.

Партнер юридической компании SILA Lawyers Михаил Прокопец отметил, что неявка в военкомат влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей. По словам Артема Мугунянца, в последнее время всем назначают одинаковый штраф – 2 тысячи рублей. Административное наказание применимо только в том случае, если у потенциального призывника есть право на отсрочку, но он вовремя не оформил ее.

«Если права на отсрочку нет и человек просто не хочет вставать на воинский учет, это расценивается как уклонение от призыва. 328 статья УК РФ, до двух лет лишения свободы. Привлечь по этой статье могут до 29-летнего возраста, но не включительно. Как только 29 лет исполнилось – уголовной ответственности не будет», – сказал юрист «Антипризыва».

Михаил Прокопец добавил, что за несообщение в военкомат о лицах, не состоящих на воинском учете, для работодателя предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. 

Малком и Клаудиньо должны служить в армии? Их могут мобилизовать? Спросили юристов

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85 комментариев

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Владислав Романов
Зарема им в военкомат красную дорожку постелит😁
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OldRedWhite
Ответ Андрей Яковлев
Так еще в сорок первом спартаковцы были в авангарде уклонистов. Из пяти бугаев-мешочников братьев Старостинов все как один отмазались от фронта. Единственная команда в стране - промкооперация полностью в тылу отсиделась
Тему людоедства будем обсуждать или только про врагов народа сегодня ? )))
Какие же Вы :
На свет раньше времени рожденные ..
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Виталик Украинский
А че так все возбудились? Прячьте попкорн, кина не будет... За призыв пусть голова болит у условных обляковых и литвиновых. Питерские новоиспечённые россияне уже на контракте у Пригожина и проходят "военную подготовку" на базе ФК Зенит.
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jdrk
О, Боги, классический SportSRU ))
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OldRedWhite
Ответ ЗЕНИТ65
Расскажите нам о соболевых, джикиях и им подобных. Как у них с воинской службой?
За Спартак переживаете , глубоко законспирированный красно-белый богат ?
А сейчас , как радистка Кэт проговорились …
Вы уж повнимательнее - берегите себя !
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Lunatic Insane
Ответ BeastI666I
жаль это неправда... вот бы и поржал над их лицами )))))))))))))))))))))
было бы правдой, про получение паспортов даже бы и не вспоминали
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Мікалай Ланец
В бахмут обоих. На штурм. Если приедут назад, расскажут как им теперь нравится с новым паспортом.
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OldRedWhite
Ответ utsh44psmr
Дети Газпрома в армию не ходят
Даже добровольно ?
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RUS_
Ответ Вадим Слуцкий
Вот это правильно. Родину надо защищать. Решается судьба Отечества: возьмут или не возьмут Бахмут. История творится на наших глазах! Ни один подлинный патриот не должен оставаться в стороне. Пусть берут в руки оружие и идут биться против проклятых бендеровцев! И если они погибнут, их имена покроются славой!
А ты, я вижу, сомневаешься, что Артёмовск возьмут? ВСУ от туда уже не вылезти. Крышка гроба захлопнулась.
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за зенит
Как известно-суровость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения
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Даня Чебыкин
а это только в России существую и здравствуют такие конторы как "антипризыв" и "призыва.нет"?
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OldRedWhite
Ответ a.k.a. DRAGON0928
более клоунских новостей нет?
Футболист в армии - смешно конечно )))
Однако , большинство посольств недружественных стран, обращаясь к лицам с двойным гражданством , приводили похожий аргумент для отъезда мужчин от 18 до 50 .
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свинья в лесу
Ответ Андрей Яковлев
Так еще в сорок первом спартаковцы были в авангарде уклонистов. Из пяти бугаев-мешочников братьев Старостинов все как один отмазались от фронта. Единственная команда в стране - промкооперация полностью в тылу отсиделась
с Вами, как со столетним дедушкой, я спорить не буду.
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Алексей Полиенков
Зенитовцам закон не присан. Ни на какой воинский учёт они не встанут.
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Elvagor
Юрист "Антипризыва" пугает футболистов Зенита призывом... ахахаха!))))))))
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charly_54
Ответ utsh44psmr
Дети Газпрома в армию не ходят
А из других клубов все служили что ли?
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FNT
Ответ utsh44psmr
Дети Газпрома в армию не ходят
А игроки других клубов у нас все служат, да?
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Любовь Мелехова
Ответ Rinat Gazimzyanov
Смешно. Ну для того игроки Зенита подавали документы. Какую надо ту и получат отсрочку.
Кстати, отсрочку получают все игроки РПЛ и 1 лиги. Но об этом авторы подобных публикаций умалчивают.
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RUS_
Ответ Честный контроль
Этот трансфер в ЦСКА перебьет даже трансфер Сутормина. Или СКА Хабаровск неожиданно усилится.
Можно ещё в Динамо через призыв во внутренние войска.
Есть дебилы, которые верят в эту муру про призыв?
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Spartakus1984
Ответ ВладимирНеПутин
А чего такое внимание к этому? Ну поставят их на воинский учет, а служить не будут, так же как Кузяев, Литвинов, Миранчуки, Соболев, Сергеев и все остальные российские футболисты.
Просто что бы Бразильцы были вкурсе,что получить паспорт другой страны -это не только себе ради благ сделать, это все таки серьезно и ответственно.
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Гарри Топор
Ой, что будет, что будет...
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Hhh Rassss
дядя Володя зарешает
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Яйца_Конте
прапорщик "Малком "
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Jeksan
А новость то в чем
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mim81
На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом
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