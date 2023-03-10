Малкома и Клаудиньо могут призвать в армию до 27 лет. Игроки «Зенита» должны встать на воинский учет – иначе им будет грозить штраф или тюремный срок

и Клаудиньо могут призвать в российскую армию до достижения ими 27-летия.

Об этом рассказал ведущий юрист компании «Антипризыв» Артем Мугунянц. Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам « ».

«Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию – временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет», – сказал Мугунянц.

После этого военкомат проведет медкомиссию, определит категорию годности, а потом пришлет повестку на призывную комиссию. «Дальше их могут призвать на срочную службу и отправить в войска. До 27 лет такое возможно», – добавил юрист.

По закону игроки должны явиться в военкомат в течение двух недель после получения гражданства. «Это делается лично, потому что работодатель не пройдет за вас медкомиссию и призывную комиссию», – подчеркнул Мугунянц.

Партнер юридической компании SILA Lawyers Михаил Прокопец отметил, что неявка в военкомат влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей. По словам Артема Мугунянца, в последнее время всем назначают одинаковый штраф – 2 тысячи рублей. Административное наказание применимо только в том случае, если у потенциального призывника есть право на отсрочку, но он вовремя не оформил ее.

«Если права на отсрочку нет и человек просто не хочет вставать на воинский учет, это расценивается как уклонение от призыва. 328 статья УК РФ, до двух лет лишения свободы. Привлечь по этой статье могут до 29-летнего возраста, но не включительно. Как только 29 лет исполнилось – уголовной ответственности не будет», – сказал юрист «Антипризыва».

Михаил Прокопец добавил, что за несообщение в военкомат о лицах, не состоящих на воинском учете, для работодателя предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

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