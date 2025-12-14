  • Спортс
Слуцкий о казино в Монако: «Выигрыш с паспортом РФ сегодня ты не имеешь права забрать. А проиграть разрешают любую сумму. Фантастика»

Слуцкий о казино в Монако: выигрыш с паспортом РФ не дают забрать.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о казино в Монако в беседе с бывшим полузащитником ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владиславом Радимовым.

Владислав Радимов: В какой-то год мы играли со «Спартаком». Мне звонит Титов, а он дисквалифицирован был в этом году. И мы приехали играть со «Спартаком». Он говорит: «Вы к нам готовитесь?» У них был [тренер] Невио Скала. Я говорю: «Да, Егор, сейчас сидим как раз, разбор». А мы сами в казино. Он говорит: «Наши тоже разбирают». Мы вышли, выиграли 3:0 на «Локомотиве» у «Спартака».

Леонид Слуцкий:  Ну, хорошо разобрали (смеется)!

Владислав Радимов: Да, Егор, после игры стоит у автобуса. Мы с ним обсуждаем. Он говорит: «Ну да, вы разобрали». Я не стал его разочаровывать. Говорю: «Да, Егор, мы вчера досконально разобрали». Мы не знали даже, кто там играет.
 
Леонид Слуцкий: Я тебе могу рассказать историю про вот это казино, где мы сейчас рядом находимся в Монако. Значит, сегодня по российским паспортам ты туда можешь зайти, ты туда можешь потратить все, но выигрыш ты забрать не можешь.

Владислав Радимов: Удивительная история.

Леонид Слуцкий: Представляешь?

Владислав Радимов: То есть проиграть ты можешь, да?

Леонид Слуцкий: Да. Тебя пускают. Тебе разрешают абсолютно любую сумму проиграть, оставить в этом казино. Но если ты выиграл – видишь, какие принципиальные люди, да (смеется)? С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одну кассу работает.

Владислав Радимов: Ладно бы не пускали тогда.

Радимов про казино: «Я стал часто ходить, когда пошла большая зарплата. Бывало, проигрывал все за ночь – в пределах разумного, мог позволить себе»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
