Слуцкий о казино в Монако: «Выигрыш с паспортом РФ сегодня ты не имеешь права забрать. А проиграть разрешают любую сумму. Фантастика»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий рассказал о казино в Монако в беседе с бывшим полузащитником ЦСКА, «Зенита » и сборной России Владиславом Радимовым.

Владислав Радимов: В какой-то год мы играли со «Спартаком ». Мне звонит Титов , а он дисквалифицирован был в этом году. И мы приехали играть со «Спартаком ». Он говорит: «Вы к нам готовитесь?» У них был [тренер] Невио Скала . Я говорю: «Да, Егор, сейчас сидим как раз, разбор». А мы сами в казино. Он говорит: «Наши тоже разбирают». Мы вышли, выиграли 3:0 на «Локомотиве» у «Спартака».

Леонид Слуцкий: Ну, хорошо разобрали (смеется)!

Владислав Радимов: Да, Егор, после игры стоит у автобуса. Мы с ним обсуждаем. Он говорит: «Ну да, вы разобрали». Я не стал его разочаровывать. Говорю: «Да, Егор, мы вчера досконально разобрали». Мы не знали даже, кто там играет.



Леонид Слуцкий: Я тебе могу рассказать историю про вот это казино, где мы сейчас рядом находимся в Монако. Значит, сегодня по российским паспортам ты туда можешь зайти, ты туда можешь потратить все, но выигрыш ты забрать не можешь.

Владислав Радимов: Удивительная история.

Леонид Слуцкий: Представляешь?

Владислав Радимов: То есть проиграть ты можешь, да?

Леонид Слуцкий: Да. Тебя пускают. Тебе разрешают абсолютно любую сумму проиграть, оставить в этом казино. Но если ты выиграл – видишь, какие принципиальные люди, да (смеется)? С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одну кассу работает.

Владислав Радимов: Ладно бы не пускали тогда.

