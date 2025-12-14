  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЭСК поддержала Кукуяна, удалившего Неделчару в игре с «Зенитом»: «Он совершил неосторожный контакт с лицом Педро. Это лишение явной возможности забить гол»
49

ЭСК поддержала Кукуяна, удалившего Неделчару в игре с «Зенитом»: «Он совершил неосторожный контакт с лицом Педро. Это лишение явной возможности забить гол»

ЭСК РФС поддержала судью, удалившего игрока «Акрона» в матче с «Зенитом».

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра удалить футболиста «Акрона» в начале матча с «Зенитом».

Павел Кукуян на 14-й минуте после изучения повтора показал красную карточку защитнику Ионуцу Неделчару за фол против Педро в игре Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Момент по обращению ФК «Акрон» и Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Время по таймеру: 10-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару. 

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару. Голосование: большинство голосов. Мотивировка: защитник «Акрона» Ионуц Неделчару нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Педро.

Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Артем Дзюба: «Удаление Неделчару абсурдное. Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут. Семак считает иначе? Ну понятно...»

Что делать с Хаби Алонсо?31920 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoсудьи
видеоповторы
logoИонуц Неделчару
logoПедро дос Сантос
logoПавел Кукуян
ЭСК РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Неделчару случайно попал локтем в голову Педро – не было удаления по-футбольному. Можно было обойтись предупреждением». Хомуха об удалении защитника «Акрона»
9 декабря, 02:44
«Акрон» просит отменить красную Неделчару: «Кукуян неверно оценил – не было преднамеренных движений рукой. Хотим, чтобы неоднозначное судейство не превращалось в тенденцию»
8 декабря, 15:43
Орлов об удалении Неделчару в матче с «Зенитом»: «Может, стоило показать желтую, но фол-то в любом случае был! Игрок помешал Педро, который выходил один на один»
7 декабря, 15:39
Лапочкин об удалении у «Акрона» в матче с «Зенитом»: «Рука отставлена, попадает в лицо – это фол. Следующим касанием Педро мог забивать»
7 декабря, 06:59
Тедеев об удалении у «Акрона» в игре с «Зенитом»: «Судьи должны понимать, что в футболе много единоборств и нет явного желания нарушить правила. Нужно разбираться согласно духу игры»
6 декабря, 21:27
Главные новости
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
2 минуты назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
6 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
11 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
13 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
29 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
39 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
9 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
27 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
38 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
44 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
55 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
57 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38