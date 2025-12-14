ЭСК поддержала Кукуяна, удалившего Неделчару в игре с «Зенитом»: «Он совершил неосторожный контакт с лицом Педро. Это лишение явной возможности забить гол»

ЭСК РФС поддержала судью, удалившего игрока «Акрона» в матче с «Зенитом».

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра удалить футболиста «Акрона» в начале матча с «Зенитом ».

Павел Кукуян на 14-й минуте после изучения повтора показал красную карточку защитнику Ионуцу Неделчару за фол против Педро в игре Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Момент по обращению ФК «Акрон » и Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Время по таймеру: 10-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару. Голосование: большинство голосов. Мотивировка: защитник «Акрона» Ионуц Неделчару нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Педро.

Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Артем Дзюба: «Удаление Неделчару абсурдное. Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут. Семак считает иначе? Ну понятно...»