ЭСК: Левников верно удалил Мойзеса в матче «Краснодар» – ЦСКА.

ЭСК РФС поддержала решение арбитра Кирилла Левникова в матче 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар » – ЦСКА (3:2).

ЦСКА просил рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры. Бразилец был удален после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе. Левников посчитал, что Мойзес ударил соперника в затылок.

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса

Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара » Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой.

Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», – говорится в сообщении ЭСК.