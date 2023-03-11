Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»
Зарема Салихова отреагировала на слова Ольги Смородской.
Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».
«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги.
Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – ответила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
У меня всё.
- По вам таяла Смородская
- Ну и, епт?
Ахахааха)))
С огромным интересом жду включения Валерика.
Жду.
Зарема, судя по твоим энергичным гребкам... ты приплывёшь в то же место гораздо раньше этой бабки