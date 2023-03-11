Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

отреагировала на слова .

Экс-президент « » сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от , когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги.

Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – ответила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас