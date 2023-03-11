Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Валерий Карпин Ольга Смородская девушки и спорт Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Ольги Смородской.

Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги.

Это все, что надо знать о ней как о специалисте», – ответила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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46 комментариев

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Fatty Toni
Ответ tommy_hell_trigger
У нее какой-то бзик в каждом своем потоке сознания приплетать Карпина, к месту и не к месту
Странно, что Зенит не приплела)
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ARAMIS777
Жаба vs Гадюка
У меня всё.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Ruscello
Ждем интервью Карпина теперь...
Уже могу дать его ответ :
- По вам таяла Смородская
- Ну и, епт?
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Дмитрий Сологубов
Понеслось!!!)))
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Tresk2
Климакс победил!
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Александр Скворцов
Не женское это дело футбол!
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Dark.Babysitter
Расцарапайте друг другу лицо
Ахахааха)))
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prus_3
Ни у одной эскортницы нет пункта о запрете рожать детей. Все так!
С огромным интересом жду включения Валерика.
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Кирилл Ботнарюк
Имела жаба гадюку
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Андрей Чубин
не все выложили, там еще есть вторая часть: «Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европе. Женщина – огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – сказала Салихова
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MihuS
Вася Уткин, опаздываешь!!!
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Михо
Ответ Ruscello
Ждем интервью Карпина теперь...
Ну таяла, а дальше то что?
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Anton Solovyev
Ответ Velirpa
Зарема хорошо ответила бабке.
По моему ни о чем. Смородская худо бедно чем то управляла, а Зарема и правда никто и эскортница - как это опровергнуть, даже не знаю
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2ran
Скор, очень скоро в этой плодотворнейшей дискуссии двух великосветских дам появится фамилия Уткина)
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Этот Райола хочет денег
И вот ответная атака Заремы. Да, это далеко от грамотной, умной и выверенной атаки, но эта грубая сила приносит свои плоды- 1:1 ! Ждем дальнейшего развития событий в этом безусловно серьезном противостоянии!...
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Евгений Цыбулин
Эскортница vs бывший директор ФК-эта битва будет жаркой))) Надо срочно журналистам опросить несколько директоров клубов и девок с панели,надо понять,кто за кого)))
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Velirpa
Зарема хорошо ответила бабке.
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Виталик Украинский
Началось в колхозе утро... (с).
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R Air
Нормально идут, но лучшее шоу "Окна" пока не переплюнули.
Жду.
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Фрэнк Канистра
О, жаба с гадюкой схлестнулись в очередном бою)) тут даже угадывается персонально кто жаба, кто гадюка))
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-2
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Strateg 7
Что одна, что другая своими изречениями вызывают отвращение.
+1
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Fatty Toni
Ответ PsichoEscape
Ей про эскорт, а она про Карпина
Фантомные боли xD
+4
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.ru
поплыла и приплыла...
Зарема, судя по твоим энергичным гребкам... ты приплывёшь в то же место гораздо раньше этой бабки
+2
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Bag2879
Жаба VS Гадюка
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Fatty Toni
Ну таяла. Ну отгружал. И что? В футболе России это налево и направо - все друг другу неликвид отгружают, и бобосики на этом пилят. Не ноги же раздвигала перед папиками. Папикам ноги Смородской и не нужны особо, ятд. В отличие от заремовских xD
+3
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