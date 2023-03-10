Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ
Крымские клубы подали документы для лицензирования в российских турнирах.
Об этом рассказал глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.
«Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения. Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются.
По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде.
Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить. Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги», – сказал Бородкин.
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За год то можно было бы понять, что пока статус Крыма и Донбасса не будет определен международно признанной бумажкой, то никакой Лиги Чемпионов не будет.
Будет бумажка - вопрос с УЕФА решится за месяц-другой.А не будет, то уже нет разницы в каком чемпионате играют Крымтеплица и Таврия, это ничего не изменит.
Но все происходящее это в стиле рфс - никто ничего не понимает что происходит - главное запутать просящего и отодвинуть вопрос лет так на двести.
В Крыму это совсем не понимают- они грамотные?