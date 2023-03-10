Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига чемпионат Крыма ТАСС Футбол

Крымские клубы подали документы для лицензирования в российских турнирах.

Об этом рассказал глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.

«Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения. Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются.

По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде.

Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить. Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги», – сказал Бородкин. 

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31 комментарий

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Dimonty
Ответ ЕгориЙ
Сайт Спортс у нас ведь за открытость, разнообразие, равные условия и прочие вещи. А в теге к чемпионату Крыма ни команд, ни таблицы, ни календаря. Это к слову о равенстве как раз.
А зачем тут таблица чемпа Крыма?
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Dimonty
Ответ Гол в девятину
Те кто пишут "ну все прощай УЕФА и ФИФА", напомните пожалуйста, с кем сборная России в первом туре отбора на евро сыграет 24 марта? А то я что-то подзабыл.
Ты думаешь только играми сборной ограничивается членство в ФИФА и УЕФА?
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Слутск Халлского
Ответ Гол в девятину
Те кто пишут "ну все прощай УЕФА и ФИФА", напомните пожалуйста, с кем сборная России в первом туре отбора на евро сыграет 24 марта? А то я что-то подзабыл.
сгорел сарай, гори и хата
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ЕгориЙ
Сайт Спортс у нас ведь за открытость, разнообразие, равные условия и прочие вещи. А в теге к чемпионату Крыма ни команд, ни таблицы, ни календаря. Это к слову о равенстве как раз.
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Подкат Мальдини
Ответ Гол в девятину
Те кто пишут "ну все прощай УЕФА и ФИФА", напомните пожалуйста, с кем сборная России в первом туре отбора на евро сыграет 24 марта? А то я что-то подзабыл.
С руандой а что ?
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Подкат Мальдини
Скоро будете обратно переоформлять документы
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rarog
*Еврокубки с нашими командами вышли из чята
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Гол в девятину
Ответ Петроград
Если не выступал этой весной, то не надо выступать никогда?
В текущих раскаладах в УЕФА РФС не вернут что с Крымом что без Крыма.

За год то можно было бы понять, что пока статус Крыма и Донбасса не будет определен международно признанной бумажкой, то никакой Лиги Чемпионов не будет.

Будет бумажка - вопрос с УЕФА решится за месяц-другой.А не будет, то уже нет разницы в каком чемпионате играют Крымтеплица и Таврия, это ничего не изменит.
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Pigmalion
Ответ Петроград
Если не выступал этой весной, то не надо выступать никогда?
Ну "никогда" - понятие относительное. Принятие Крыма несильно ухудшает ситуацию в рос.футболе.
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Матвей Бондарев
Давно уже пора, надоело без крымских клубов в ФНЛ.
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Alex Norov
С таким же успехом могли бы подать заявку в чемпионат Бразилии. Залужный подтвердит.
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Петроград
Ответ Гол в девятину
Эх действительно жаль, а то Зенит так хорошо выступал этой весной ПО ЛЕ, были все шансы на финал.Да и Динамо в Лиге Конференций неплохо себя показало в этом сезоне ггг.
Если не выступал этой весной, то не надо выступать никогда?
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мутятя
Все правмльно.
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KMR
Вы держитесь там - просто денег нет
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Гол в девятину
Ответ ta-tosha
ну все - теперь РФС забанят и в Фифа и в УЕФА официально и надолго. В Азию уже не перейти, только в федерацию Антарктиды, пингвины поддержат :)
Эх действительно жаль, а то Зенит так хорошо выступал этой весной ПО ЛЕ, были все шансы на финал.Да и Динамо в Лиге Конференций неплохо себя показало в этом сезоне ггг.
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Геннадий Туник
А то,что СВО продолжается,вообще не учитывается?
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Гол в девятину
Те кто пишут "ну все прощай УЕФА и ФИФА", напомните пожалуйста, с кем сборная России в первом туре отбора на евро сыграет 24 марта? А то я что-то подзабыл.
+5
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ta-tosha
ну все - теперь РФС забанят и в Фифа и в УЕФА официально и надолго. В Азию уже не перейти, только в федерацию Антарктиды, пингвины поддержат :)
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Вадим Сидоров
А запорожские и донбасские клубы когда?
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Dmitry Kochnev
Ответ Леша Шевцов
Это их по блату в ФНЛ допустят, даже без второй лиги? А так ждите такие же умирающие клубы из Крыма без бюджета и у некоторых клубов без стадионов в ФНЛ, зато Крым НАШ!!!
Крым наш, а не ваш
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Классный руководитель
А на каких огородах собрались играть,,,,,а ну,, это я далеко заглянул
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xepaff
Ответ Заяцволк
Странно. В первых комментах должны быть Ебздрогыч и Владимир Путман с плачем "Всё, прощайте еврокубки, теперь 100 лет не вернут", они реально в каждой новости ныли про это, а тут куда-то делись ))
Да нет же: "Да здравствует Объединенная Лига ДНР, ЛНР, РФ, Абхазии и Северной Осетии по футболу!". Ура, товарищи!
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NickN
Неужели? Дождались спустя 9 лет. Но я все равно не верю. Жду новостей о "возникших затруднениях по интеграции" в апреле-мае.
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СИ
А какое Вы имеете право подавать какие то документы если Вы не в составе Рфс?
Но все происходящее это в стиле рфс - никто ничего не понимает что происходит - главное запутать просящего и отодвинуть вопрос лет так на двести.
В Крыму это совсем не понимают- они грамотные?
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Заяцволк
Странно. В первых комментах должны быть Ебздрогыч и Владимир Путман с плачем "Всё, прощайте еврокубки, теперь 100 лет не вернут", они реально в каждой новости ныли про это, а тут куда-то делись ))
+8
-11
-3
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