Артета о Дьокереше против «Вулвс»: «Между Виктором и хавбеками есть взаимодействие, но мяч доставляли в штрафную не так быстро»

Артета: между Дьокерешем и хавбеками «Арсенала» есть взаимодействие.

Тренер «Арсенала » Микель Артета оценил игру форварда Виктора Дьокереша в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном » (2:1).

«Вижу, что между Виктором и полузащитниками есть взаимодействие. Он много раз занимал хорошую позицию, но мяч доставляли в штрафную недостаточно быстро.

Его замыслы и усилия были очевидны, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Артета.

У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро