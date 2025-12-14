Артета о Дьокереше против «Вулвс»: «Между Виктором и хавбеками есть взаимодействие, но мяч доставляли в штрафную не так быстро»
Артета: между Дьокерешем и хавбеками «Арсенала» есть взаимодействие.
Тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру форварда Виктора Дьокереша в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
«Вижу, что между Виктором и полузащитниками есть взаимодействие. Он много раз занимал хорошую позицию, но мяч доставляли в штрафную недостаточно быстро.
Его замыслы и усилия были очевидны, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Артета.
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
