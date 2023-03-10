Чимаев – о патриотизме: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»

Шведский полусредневес UFC рассказал, что для него значит патриотизм.

«Какой-то политик упрекал меня в том, что я не выступаю под российским флагом. За такие вещи нет смысла меня критиковать.

Патриотизм – это не забывать, откуда ты родом, придерживаться адатов и законов. Где бы я ни был, в Америке или Швеции, я остаюсь чеченцем. Сейчас в мире происходят всякие вещи. Вмешивать спортсменов в политику – неправильно», – сказал Чимаев.

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