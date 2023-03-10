Чимаев – о патриотизме: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, что для него значит патриотизм.

«Какой-то политик упрекал меня в том, что я не выступаю под российским флагом. За такие вещи нет смысла меня критиковать.

Патриотизм – это не забывать, откуда ты родом, придерживаться адатов и законов. Где бы я ни был, в Америке или Швеции, я остаюсь чеченцем. Сейчас в мире происходят всякие вещи. Вмешивать спортсменов в политику – неправильно», – сказал Чимаев.

Чимаев о годовщине депортации чеченцев и ингушей: «Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю»

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11 комментариев

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LIBerly
А среди патриотов я впервые
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El Fenomeno 9️⃣
Звучит как угроза
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sanek maloi
Но комфортнее жить в Швеции и для развлечения академика летать на Родину, при этом получать нехилые $ за эти движения(((
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DrDro
Но всё-таки немножко приятнее ощущать себя чеченцем в Швеции)
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За Валенсию с 1999
Ответ Неоновый Демон
Щас Иванушки докажут ему ,что это нацизм и национализм . Ведь говорить на родном языке и помнить свою историю могут ток русские
Зато русские с давних времён пытаются стереть историческую память завоеванных и примкнувших к ним народов. Сколько было уничтожено исторических документов ещё со времен Екатерины. Малые народы России должны знать и чтить свои корни, язык, культуру и традиции
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AVKU
Ответ Мага осторожный
Бетербиев и Чимаев истинные патриоты, не даром им Дон мерседесы дарит
Они чеченскую нацию прославляют по всему миру, это тоже важно.
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Илья Игнатьев
Интересно, если бы шведы знали русский, они бы тоже сейчас вылезли и брызгали слюной от этого как кыргызы в посте про Шевченко?
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Yri Yrov
Ответ Мага осторожный
Бетербиев и Чимаев истинные патриоты, не даром им Дон мерседесы дарит
немецкие мерсы чеченцам
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Неоновый Демон
Щас Иванушки докажут ему ,что это нацизм и национализм . Ведь говорить на родном языке и помнить свою историю могут ток русские
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Pronger
а в Швеции швед)
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Мага осторожный
Бетербиев и Чимаев истинные патриоты, не даром им Дон мерседесы дарит
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