  Дьяков о «Спартаке»: «Черчесов – отличный вариант. Но они опять возьмут тренера из какого-нибудь «Базеля»
Дьяков о «Спартаке»: «Черчесов – отличный вариант. Но они опять возьмут тренера из какого-нибудь «Базеля»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков считает, что красно-белым подошел бы Станислав Черчесов.

«Иностранный тренер – это всегда хорошо и очень интересно. Но если мы возьмем последних иностранных специалистов в «Спартаке» – только Ваноли смог выиграть Кубок России. Я не вижу сейчас логики в тренере-иностранце. Лучше поискать кого-то у себя под носом.

«Спартаку» нужен тренер, который наладит дисциплину в команде. Это самый важный момент, поскольку игровой дисциплины футболистам явно не хватает. Тренер по типу Станислава Черчесева пришелся бы ко двору. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его работой в «Спартаке». Если говорить про Андрея Талалаева, то не могу ничего сказать. Для меня Черчесов – отличный вариант. Хотя это очень маловероятно, потому что Станислав Саламович уже при клубе.

«Спартак» в любом случае самый обсуждаемый клуб. Кого бы они не взяли, реакция будет одна и та же. Когда пойдут первые победы, то все начнут называть красно-белых претендентами на чемпионство. Если будут поражения – фанаты сразу будут увольнять главного тренера. Я не могу сказать, что сейчас в мыслях у руководства «Спартака»… Но мне кажется, что в итоге возьмут иностранца.

На сегодняшний день очень трудно пригласить топового тренера в РПЛ. Поэтому опять возьмут специалиста из какого-нибудь «Базеля». Но когда говорили о возможном приходе Риеры – это было интересно. В этом есть логика, потому что у него есть тренерский опыт, хорошая игровая карьера и самое важное – знание русского языка», – сказал Дьяков.

