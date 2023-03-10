Отказ «Миннесоты» от радужных джерси связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ (The Athletic)

Отказ «Миннесоты» от формы с ЛГБТ-символикой может быть связан с законами РФ.

Как сообщает The Athletic, проблема с радужными джерси возникла у команд с российскими игроками после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана надеть ЛГБТ-джерси из-за беспокойства о российских игроках. В составе клуба в НХЛ играет .

По данным издания, после нескольких дней размышлений о том, как справиться с ситуацией, и изучения российского закона, утром перед игрой с «Калгари» « » приняла решение не надевать эти джерси.

На матч был приглашен парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски, совершивший каминг-аут в 2022 году. В течение дня «Уайлд» позвонили Яблонски и своим партнерам по Pride Night, чтобы объяснить ситуацию. Представитель команды сообщил, что все отнеслись с пониманием.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем « », в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

При этом, как сообщает издание, Евгений Малкин из «Питтсбурга» надевал радужный свитер в рамках командной акции Pride Night («Ночь гордости») 12 декабря.