Отказ «Миннесоты» от радужных джерси связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ (The Athletic)

Теги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Миннесота Евгений Малкин НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Кирилл Капризов Хоккей

Отказ «Миннесоты» от формы с ЛГБТ-символикой может быть связан с законами РФ.

Как сообщает The Athletic, проблема с радужными джерси возникла у команд с российскими игроками после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана надеть ЛГБТ-джерси из-за беспокойства о российских игроках. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

По данным издания, после нескольких дней размышлений о том, как справиться с ситуацией, и изучения российского закона, утром перед игрой с «Калгари» «Миннесота» приняла решение не надевать эти джерси.

На матч был приглашен парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски, совершивший каминг-аут в 2022 году. В течение дня «Уайлд» позвонили Яблонски и своим партнерам по Pride Night, чтобы объяснить ситуацию. Представитель команды сообщил, что все отнеслись с пониманием.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

При этом, как сообщает издание, Евгений Малкин из «Питтсбурга» надевал радужный свитер в рамках командной акции Pride Night («Ночь гордости») 12 декабря.

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19 комментариев

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Великий Кукурузо
не удивлюсь, что такую статью будут обсуждать в гос.думе и на федеральном ТВ😬
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AllenatoreFirenze
Ответ Gornostaev
Дело не в законе, а в свободе волеизъявления и убеждениях. До большинства американцев и европейцев никак не дойдет, что принудительно кого-то наряжать павлином противоречит самой их же идее о возможности выбора... Проворову это не пр душе, какие проблемы? Он никому ничего не должен и поступает так, как считает нужным. Это относится и к остальным... Примите и оставайтест толерантными, как сами и трешите об этом на всех угоах...
Выбрать то, что не угрожает жизни - не выбор. А следование мэйнстрима. Выбор - сделать то, что ТЫ должен сделать. А делать только то, что делают всё - удел животного
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Bud Hockey Best
Ответ Виталий Аросланов
Ну, хоть где-то..
даааа незнаешь, что дальше будет
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1983kashey
Ждем новый виток санкций за то, что плохие русские законы ущемляют гомосексуалистов америки ))))
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Дмитрий Мухортов
Ответ GLW
Как удобно, Проворову можно прикрываться религией, Миннесоте можно прикрываться страшной РФ, которая бедного Капризова сошлёт в Сибирь на рудники.
Зарегался только что ответить) забавно, конечно, но правда скорее всего) осмелюсь только напомнить, что Кир из славного западно- Сибирского Новокузнецка) кемеровская область, тут рудников нет, шахты ток, пусть высылают мяса пожарим, на рыбалку сгоняем)
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korobokchekhova
The Athletic дебилы, блин))
+1
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Gornostaev
Дело не в законе, а в свободе волеизъявления и убеждениях. До большинства американцев и европейцев никак не дойдет, что принудительно кого-то наряжать павлином противоречит самой их же идее о возможности выбора...
Проворову это не пр душе, какие проблемы? Он никому ничего не должен и поступает так, как считает нужным. Это относится и к остальным... Примите и оставайтест толерантными, как сами и трешите об этом на всех угоах...
+1
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Вечно в бане
Ответ Russ Ivan
Российские законы будут для вас нормой, привыкайте!
Чел, ты серьезно считаешь это остроумной шуткой?
0
-7
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Виталий Аросланов
Ответ Iuasanotu
Во дела, в США уже российские законы действуют
Ну, хоть где-то..
+1
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MironSM84
Терюшков,твой выход)
+1
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Afinogenov
Ответ Iuasanotu
Во дела, в США уже российские законы действуют
Угнетенные былые натуралы США ищут спасение от ЛГБТшной чумы...у России! Кто бы мог подумать)
+4
-1
+3
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Вечно в бане
Скорее всего дело было так:
«После нескольких дней размышлений о том, как отмазаться от радужных джерси, утром перед игрой с «Калгари» «Миннесота» приняла решение использовать российский закон.»
+11
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Любинко Друловича дрель
Партнеры из Прайд? Они что там, совокупляются?
+1
-1
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сервисник
Ответ Iuasanotu
Во дела, в США уже российские законы действуют
А ты сомневался? Везде рука Кремля)
+8
-2
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ильхам ахметзянов
а что малкин....у него два паспорта....и он больше там чем здесь...значит под их дудку и пляшет....никогда не любил его
+4
-4
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Russ Ivan
Российские законы будут для вас нормой, привыкайте!
+11
-11
0
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GLW
Как удобно, Проворову можно прикрываться религией, Миннесоте можно прикрываться страшной РФ, которая бедного Капризова сошлёт в Сибирь на рудники.
+5
-6
-1
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Iuasanotu
Кстати, для желтушной Атлетик, которая решила рассказать о нашем законе таким образом - Миннесота могла просто не выдавать Капри такой свитер
+4
-6
-2
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Iuasanotu
Во дела, в США уже российские законы действуют
+56
-10
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