Месси прибыл в Мумбаи, где встретится с крикетистами Шармой и Тендулкаром. У Лео запланирована встреча с премьер-министром Индии Моди в понедельник

Месси приехал в Мумбаи.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси приехал в третий город в рамках своего турне по Индии.

38-летний аргентинец, ранее посетивший Калькутту и Хайдарабад, прибыл в один из крупнейших городов Индии – Мумбаи, где проживает более 22 миллионов человек.

Ожидается, что в Мумбаи футболист встретится с известными крикетистами – Рохитом Шармой и Сачином Тендулкаром.

Месси планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Дели в понедельник.

