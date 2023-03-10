Дасаев – на 37-м месте в списке лучших вратарей с 1987 года по версии IFFHS, Акинфеев – 47-й

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу рейтинги IFFHS сборная СССР Футбол

Игорь Акинфеев и Ринат Дасаев попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Дасаев занял 37-е место в списке. На его счету 57 баллов. 

Вратарь ЦСКА Акинфеев, выступавший за сборную России до 2018 года, расположился на 47-й строчке, набрав 47 очков. 

Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й

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27 комментариев

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Kranmeister
Во-первых здравствуйте...
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Крыжовник Анатолий
Ответ Спорт онлайн
Так Украина и Крым.....эти земли были подарены той же Украине, той же Россией
Так когда-то большущая часть России была завоёвана Монголией, это что получается, Монголия может претендовать на наши территории?
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Razan13
Ответ athlete
тот мяч и Буффон не поймал бы.
не смешы,чисто вратарский гол
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bel01
Для Дасавева - низко. Достоин быть в 20-ке.
Для Игоря, с учётом его бессмертных "рекордов" в ЛЧ - высоковато.
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Vila87
Шовковский > Акинфеев
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Tango442
Рейтинг плюс минус норм! Но Кан, это железно топ 5! А для меня и вовсе топ1!!
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Спорт онлайн
Ответ athlete
тот мяч и Буффон не поймал бы.
))) Не правильно выбрал место в воротах, не позорьте Буфона))
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bel01
Ответ CostaDorofeev
Если б не пропустил от Ван Бастена, попал бы в двадцатку
Тот удар никто бы не взял.
Траектория была сумасшедшая.
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athlete
Ответ CostaDorofeev
Если б не пропустил от Ван Бастена, попал бы в двадцатку
тот мяч и Буффон не поймал бы.
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Зайцев Руслан
Рекордсмен должен быть на своем любимом 43-м месте
+3
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Спорт онлайн
Ответ Экспертное мнение
В том, что Крым и Украина были СССР, но не Россией. Впрочем, это лишь одна из деталей, разницы миллион, общего ноль.
Так Украина и Крым.....эти земли были подарены той же Украине, той же Россией
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bel01
Ответ Виталий
В целом с рейтингом IFFHS согласен , единственное исправил бы место Дасаева , должно быть повыше , но думаю он и был бы выше если бы учитывалась статистика с 80 года скажем так , ну и 10 место Вальтера Дзенги , я бы в топ 5 поставил , замечательный вратарь )
Дзенга был совершенно рядовой вратарь.
Просто высокий и играл некоторое время в топ-клубах.
Сверхнадёжностью при этом не отличался.
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Спорт онлайн
Ответ CostaDorofeev
Если б не пропустил от Ван Бастена, попал бы в двадцатку
Да ляпов и у него хватало
+1
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Liguria2010
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А в чем между Россией и СССР разница - позвольте спросить?
в том, что Дасаев ни одного матча за сборную России не провел. А в стартовом составе сборной СССР 1986г, например, играло 9 украинцев. Так что говорить что СССР=Россия , это просто смех.
+6
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Виталий
В целом с рейтингом IFFHS согласен , единственное исправил бы место Дасаева , должно быть повыше , но думаю он и был бы выше если бы учитывалась статистика с 80 года скажем так , ну и 10 место Вальтера Дзенги , я бы в топ 5 поставил , замечательный вратарь )
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-1
-1
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CostaDorofeev
Если б не пропустил от Ван Бастена, попал бы в двадцатку
+2
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А в чем между Россией и СССР разница - позвольте спросить?
В том, что Крым и Украина были СССР, но не Россией. Впрочем, это лишь одна из деталей, разницы миллион, общего ноль.
+2
-4
-2
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Ильдар Фарукшин
Лучший вратарь мира 88.г..самое главное здоровья Ринат. Вы лучшией для меня
0
0
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Сергей Пацаваца
А Гатальский на каком месте?
+12
-2
+10
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Владимир Молявин
Поздравляю Рината и Игоря!!! Заслужили!!!
+2
-1
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Брэд Либил
Ответ mr. Kadyrov
рекорд Игоряна в ЛЧ в памяти на века. Но это не уменьшает его заслуг в Росфутболе
это рекорд не Игоряна, а лёни.
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VV Vvvv
Хороший был вратарь.
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Alex1104
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А в чем между Россией и СССР разница - позвольте спросить?
Разница принципиальна. Дасаев не выступал за Россию. Он выступал за СССР.
Условно говоря, как написать "Олег Блохин, Россия".
+4
-1
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mr. Kadyrov
рекорд Игоряна в ЛЧ в памяти на века. Но это не уменьшает его заслуг в Росфутболе
+4
-7
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Alex1104
Опять же: режет глаза, Ринат Дасаев, Россия. Ринат Дасаев - СССР!
А в чем между Россией и СССР разница - позвольте спросить?
+4
-9
-5
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