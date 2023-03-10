Дасаев – на 37-м месте в списке лучших вратарей с 1987 года по версии IFFHS, Акинфеев – 47-й
Игорь Акинфеев и Ринат Дасаев попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.
Бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Дасаев занял 37-е место в списке. На его счету 57 баллов.
Вратарь ЦСКА Акинфеев, выступавший за сборную России до 2018 года, расположился на 47-й строчке, набрав 47 очков.
Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й
Для Игоря, с учётом его бессмертных "рекордов" в ЛЧ - высоковато.
Траектория была сумасшедшая.
Просто высокий и играл некоторое время в топ-клубах.
Сверхнадёжностью при этом не отличался.
Условно говоря, как написать "Олег Блохин, Россия".