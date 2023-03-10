Дасаев – на 37-м месте в списке лучших вратарей с 1987 года по версии IFFHS, Акинфеев – 47-й

и попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Бывший голкипер « », «Севильи» и сборной СССР Дасаев занял 37-е место в списке. На его счету 57 баллов.

Вратарь ЦСКА Акинфеев, выступавший за сборную России до 2018 года, расположился на 47-й строчке, набрав 47 очков.

Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й