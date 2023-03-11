Медведев выиграл 15-й матч подряд

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Брэндон Накашима Теннис

Шестая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Брэндона Накашиму – 6:4, 6:3. По ходу встречи россиянин отыграл все семь брейк-пойнтов.

Для экс-первой ракетки мира это 15-я победа подряд. За три предыдущих недели в туре он выиграл титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Нынешняя серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.

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19 комментариев

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Valery24
Ответ Радость Ди Мария
Неплохо. Но давайте будем объективны - Зверокиса и Цыпа талантливее Медведа. Универсальнее что ли. Это очевидно даже в близорукости. Понятно, что жисть по результатам покажет. Медвед не особо умеет играть глинозём, тем более траву. Да, быстрый хард подходит. Оченно подходит.
Так на траве он как раз и умеет играть. Есть титул,несколько финалов в даже плохой форме. По уимбу ничего не скажешь. Там и не с чем сравнить. В 2020 турнира не было,в том году русских не пустили. Разве что 2021,но он там в 1/8 просто нелепейшим образом слил поляку уже выигранный по сути матч
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Радость Ди Мария
Неплохо. Но давайте будем объективны - Зверокиса и Цыпа талантливее Медведа. Универсальнее что ли. Это очевидно даже в близорукости. Понятно, что жисть по результатам покажет. Медвед не особо умеет играть глинозём, тем более траву. Да, быстрый хард подходит. Оченно подходит.
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-4
-4
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Hardy
Ответ Максим Чирятьев
Ну значит 17 будет
🤣
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паувэр данкер
Ответ Антон Тимофеев
У Кафельникова было 14 побед подряд в мае-июне 1996, 10 побед в марте-апреля 1996. У Сафина 2 серии по 12 побед в 2000, 10 побед тоже в 2000. У Давыденко 2 серии по 12 побед, 2 серии по 11 побед, 1 раз - 10 побед. У Рублева 15 побед подряд в конце 2019-начале 2020, 13 побед в феврале-марте 2022, 11 побед в 2020. У Чеснокова было 13 побед в 1990. У Метревелли 15 побед в 1972, 12 в 1970-71, 11 в 1974 и 3 серии по 10 побед. У Южного было 2 серии по 9 побед, но, до 10 матчей подряд дойти не смог. У Хачанова и Ольховского не более 6 побед подряд, у Волкова, Турсунова, Черкасова и Карацева не более 7, у Андреева не более 5.. Медведев - 20 в ноябре 2020-январе 2021, 15 сейчас и 12 в 2019. Надо отметить, что до серии в 15 побед российские(советские) теннисисты добирались всего 4 раза, дважды Медведев, Рублев и Метревелли. Если Даниил победит еще раз, то две самые длинные серии в России(и СССР) будут принадлежать именно ему.
Дух Хлебонасущенский это ты?
+24
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+24
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Dym86
Ответ Антон Тимофеев
У Кафельникова было 14 побед подряд в мае-июне 1996, 10 побед в марте-апреля 1996. У Сафина 2 серии по 12 побед в 2000, 10 побед тоже в 2000. У Давыденко 2 серии по 12 побед, 2 серии по 11 побед, 1 раз - 10 побед. У Рублева 15 побед подряд в конце 2019-начале 2020, 13 побед в феврале-марте 2022, 11 побед в 2020. У Чеснокова было 13 побед в 1990. У Метревелли 15 побед в 1972, 12 в 1970-71, 11 в 1974 и 3 серии по 10 побед. У Южного было 2 серии по 9 побед, но, до 10 матчей подряд дойти не смог. У Хачанова и Ольховского не более 6 побед подряд, у Волкова, Турсунова, Черкасова и Карацева не более 7, у Андреева не более 5.. Медведев - 20 в ноябре 2020-январе 2021, 15 сейчас и 12 в 2019. Надо отметить, что до серии в 15 побед российские(советские) теннисисты добирались всего 4 раза, дважды Медведев, Рублев и Метревелли. Если Даниил победит еще раз, то две самые длинные серии в России(и СССР) будут принадлежать именно ему.
Спасибо за информацию :)
+8
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+8
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Тыщук Николай
Ответ ganzales
А что такое теннес?
Это штат в США))))
+5
0
+5
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Антон Тимофеев
У Кафельникова было 14 побед подряд в мае-июне 1996, 10 побед в марте-апреля 1996.
У Сафина 2 серии по 12 побед в 2000, 10 побед тоже в 2000.
У Давыденко 2 серии по 12 побед, 2 серии по 11 побед, 1 раз - 10 побед.
У Рублева 15 побед подряд в конце 2019-начале 2020, 13 побед в феврале-марте 2022, 11 побед в 2020.
У Чеснокова было 13 побед в 1990.
У Метревелли 15 побед в 1972, 12 в 1970-71, 11 в 1974 и 3 серии по 10 побед.
У Южного было 2 серии по 9 побед, но, до 10 матчей подряд дойти не смог.
У Хачанова и Ольховского не более 6 побед подряд, у Волкова, Турсунова, Черкасова и Карацева не более 7, у Андреева не более 5..

Медведев - 20 в ноябре 2020-январе 2021, 15 сейчас и 12 в 2019.
Надо отметить, что до серии в 15 побед российские(советские) теннисисты добирались всего 4 раза, дважды Медведев, Рублев и Метревелли. Если Даниил победит еще раз, то две самые длинные серии в России(и СССР) будут принадлежать именно ему.
+34
-1
+33
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ganzales
Ответ Rodgeras
У наших теннесистов это самая длинная серия? или я ошибаюсь? Я про других.
А что такое теннес?
+1
0
+1
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Джавид Гасанов
временно , шестая ракетка мира , думаю место Дани минимум в тройке
+3
-1
+2
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Antonio1888
Ответ RE$PECT
16 будет,а дальше Зверев
Медведя зверем не испугаешь, тем более таким, какой он сейчас
+6
0
+6
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Александр Кудрявцев
Так держать 💪💪💪💪
+1
0
+1
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Welshman09
Браво, Даниил, брависсимо!✌ Отличная работа!!👏👏

Ну значит будет, как минимум, серия из 16 побед, уверен на 100%, так как в следующем круге твой 200%-ный клиент Вялікі Ілья Івашка, но...

Но не расслабляйся, Дань, не сбавляй обороты, а, наоборот, прибавляй по ходу турнира, большой удачи!!!福大吉
+1
0
+1
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Rodgeras
У наших теннесистов это самая длинная серия? или я ошибаюсь?
Я про других.
0
-3
-3
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stastzar
Красавчик! Продолжай в том же духе!
+2
0
+2
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Максим Чирятьев
Ответ RE$PECT
16 будет,а дальше Зверев
Ну значит 17 будет
+50
-1
+49
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Эмма Ши
Отлично!!! Вперед, Даниил!
+8
-1
+7
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RE$PECT
16 будет,а дальше Зверев
+3
-3
0
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nick-basil
Умница!
+7
-1
+6
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Георгий Яценко
Даешь новый рекорд!!
+18
-1
+17
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