Медведев выиграл 15-й матч подряд
Шестая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Брэндона Накашиму – 6:4, 6:3. По ходу встречи россиянин отыграл все семь брейк-пойнтов.
Для экс-первой ракетки мира это 15-я победа подряд. За три предыдущих недели в туре он выиграл титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Нынешняя серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.
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У Сафина 2 серии по 12 побед в 2000, 10 побед тоже в 2000.
У Давыденко 2 серии по 12 побед, 2 серии по 11 побед, 1 раз - 10 побед.
У Рублева 15 побед подряд в конце 2019-начале 2020, 13 побед в феврале-марте 2022, 11 побед в 2020.
У Чеснокова было 13 побед в 1990.
У Метревелли 15 побед в 1972, 12 в 1970-71, 11 в 1974 и 3 серии по 10 побед.
У Южного было 2 серии по 9 побед, но, до 10 матчей подряд дойти не смог.
У Хачанова и Ольховского не более 6 побед подряд, у Волкова, Турсунова, Черкасова и Карацева не более 7, у Андреева не более 5..
Медведев - 20 в ноябре 2020-январе 2021, 15 сейчас и 12 в 2019.
Надо отметить, что до серии в 15 побед российские(советские) теннисисты добирались всего 4 раза, дважды Медведев, Рублев и Метревелли. Если Даниил победит еще раз, то две самые длинные серии в России(и СССР) будут принадлежать именно ему.
Ну значит будет, как минимум, серия из 16 побед, уверен на 100%, так как в следующем круге твой 200%-ный клиент Вялікі Ілья Івашка, но...
Но не расслабляйся, Дань, не сбавляй обороты, а, наоборот, прибавляй по ходу турнира, большой удачи!!!福大吉
Я про других.