Медведев выиграл 15-й матч подряд

Шестая ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 6:4, 6:3. По ходу встречи россиянин отыграл все семь брейк-пойнтов.

Для экс-первой ракетки мира это 15-я победа подряд. За три предыдущих недели в туре он выиграл титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Нынешняя серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.

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