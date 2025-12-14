«Реал Сосьедад» Захаряна уволил главного тренера Франсиско. Команда проиграла 3 матча подряд в Ла Лиге и идет 15-й

В клубе Захаряна сменился тренер.

«Реал Сосьедад », за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, объявил о смене тренера.

Баскский клуб в пятницу дома потерпел поражение от «Жироны» (1:2) в 16-м туре чемпионата Испании . Команда проиграла три матча подряд в Ла Лиге и занимает 15-е место, имея 16 очков.

«Сосьедад» объявил о расторжении контракта с Серхио Франсиско, который до этого 11 лет работал в молодежных командах басков, а летом сменил Иманоля Альгуасиля в первой команде.

До конца года «Реалом» будет руководить тренер второй команды Йон Ансотеги , его помощником стал Иманол Агиррече . Оба ранее выступали за «Сосьедад».

У Захаряна 0+0 в 10 матчах Ла Лиги в сезоне. Хавбек лишь один раз вышел в старте «Сосьедада»