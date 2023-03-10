Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Украина может лишиться права на проведение матчей чемпионата мира-2030.

Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке и на проведение турнира.

Как сообщает The Athletic, вероятность того, что страна сможет принять матчи ЧМ через 7 лет, становится все более призрачной, учитывая продолжающийся конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru) на ее территории.

Кроме того, в руководстве ассоциации футбола (УАФ) царит некоторая неопределенность в связи с тем, что в ноябре президент организации был арестован по подозрению в нецелевом расходовании средств. В феврале суд отстранил его от должности на месяц.

Заменить Украину в заявке с Испанией и Португалией может . В 2018 году страна объявила, что планирует подать заявку на ЧМ-2030. Вариант с Марокко в заявке является более практичным с географической точки зрения.

Также считается, что совместная европейско-африканская заявка имеет высокие шансы на победу в голосовании за место проведения ЧМ.

Хозяева ЧМ-2030 года выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.