Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Украина может лишиться права на проведение матчей чемпионата мира-2030.
Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение турнира.
Как сообщает The Athletic, вероятность того, что страна сможет принять матчи ЧМ через 7 лет, становится все более призрачной, учитывая продолжающийся конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru) на ее территории.
Кроме того, в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) царит некоторая неопределенность в связи с тем, что в ноябре президент организации Андрей Павелко был арестован по подозрению в нецелевом расходовании средств. В феврале суд отстранил его от должности на месяц.
Заменить Украину в заявке с Испанией и Португалией может Марокко. В 2018 году страна объявила, что планирует подать заявку на ЧМ-2030. Вариант с Марокко в заявке является более практичным с географической точки зрения.
Также считается, что совместная европейско-африканская заявка имеет высокие шансы на победу в голосовании за место проведения ЧМ.
Хозяева ЧМ-2030 года выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
Если можете адекватно возразить - на здоровье, посмотрим, но думаю, что кроме минуса ничего не будет.