Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Ла Лига Сборная Испании по футболу ФИФА Сборная Марокко по футболу высшая лига Марокко ЧМ-2030 Андрей Павелко Футбол

Украина может лишиться права на проведение матчей чемпионата мира-2030. 

Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение турнира. 

Как сообщает The Athletic, вероятность того, что страна сможет принять матчи ЧМ через 7 лет, становится все более призрачной, учитывая продолжающийся конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru) на ее территории.

Кроме того, в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) царит некоторая неопределенность в связи с тем, что в ноябре президент организации Андрей Павелко был арестован по подозрению в нецелевом расходовании средств. В феврале суд отстранил его от должности на месяц. 

Заменить Украину в заявке с Испанией и Португалией может Марокко. В 2018 году страна объявила, что планирует подать заявку на ЧМ-2030. Вариант с Марокко в заявке является более практичным с географической точки зрения. 

Также считается, что совместная европейско-африканская заявка имеет высокие шансы на победу в голосовании за место проведения ЧМ. 

Хозяева ЧМ-2030 года выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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43 комментария

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Фан Рубина
Понадобился год, чтобы испанцы с португальцами поняли, что с заявкой что-то не так.
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оле - топ юрген - клоп
украине ещё по долгам расплачиваться придётся, о каком ЧМ речь вообще?
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EzioFlava
Ответ Никита Давыдкин
Любому здравомыслящему человеку было очевидно, что Украина в заявке на проведение ЧМ - обычный пиар. Но естественно это всё вата
Да плевать, пиар или нет. Че вы сидите злорадствуете и хихикаете над страной, на которую напали и убивают тысячами ее граждан? Причем напали не кто-то там, а ваша страна и ваши сограждане. Сидят, бараны, хихикают, над этим. Очень весело.
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SopTecret
Начали о чем-то догадываться
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Stereophonics89
Ответ Tun
Европу на 16 лет без мундиаля оставить? а западную так и вовсе на 28, никогда такого не было
а 2006?
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Василий Батарейкин
Ответ Олег М
Да вообще третья страна не нужна. Зачем растягивать на большую территорию. Не ощущается тогда полноценный праздник. Пример тому крайнее Евро
Граждане, которые никогда не произносят прилагательное «последний», а только «крайний», расскажите как у вас успехи? Именно это суеверие до сих пор позволяет вам выжить? Все остальные меры предосторожности не дают достигнуть желаемого результата?
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амкар
А что случилось? Они же вроде хотели ещё Евровидение в этом году в освобождённом Мариуполе проводить
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&_Bishep_&
Испания, Португалия...неплохо так можно будет оторваться по полной на выпивке, после Катара(((
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Никита Давыдкин
Ответ EzioFlava
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Любому здравомыслящему человеку было очевидно, что Украина в заявке на проведение ЧМ - обычный пиар. Но естественно это всё вата
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Vovker
Ой, а что случилось?
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Holy Diver
Ответ EzioFlava
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Украину никуда затаскивать и не нужно, она по дефолту там.
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Tun
Ответ Барсик Юрана
Уругвай и Аргентина должны быть в честь столетия
Европу на 16 лет без мундиаля оставить? а западную так и вовсе на 28, никогда такого не было
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&_Bishep_&
Логично. ЧМ совместно проводить лучше географическим соседям.
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Alex1104
Ответ Albert Rrahmani
Да уж, целых 10-11 лет прошло, 100500 поколений сменилось, люди взяли и резко переродились, вместе с этим разучившись делать все, что умели. *рука-лицо
Власть поменялась кардинально. Совершенно другие люди. И, как показала практика, не самые договороспособные.
Если можете адекватно возразить - на здоровье, посмотрим, но думаю, что кроме минуса ничего не будет.
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Мукунку хороший
Ответ London.is.blue
Чтобы разминировать Украину понадобится минимум 10 лет. И для этого должны быть привлечены лучшие саперы со всего мира с лучшей техникой. Поэтому даже если все закончится завтра, они не успеют это сделать. Если инфраструктуру ещё можно построить, то избавиться от этой проблемы не успеют. Логичный ход. Когда подавали заявку, надеялись что все закончится ещё в прошлом году.
Когда подавали ничего не начиналось
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Artem Piatkov
Ответ EzioFlava
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Я не из РФ если что :)
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Брэд Либил
Ответ Thomas Schaaf
Совместные заявки вообще не очень, а уж когда страны с разных континентов....
От Севильи до Марракеша ближе, чем до Барселоны.
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Ovsyankin
Колумбия и Афганистан
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Мукунку хороший
Можно смело менять..
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EzioFlava
Ответ Artem Piatkov
Да так и будет)) Никто в здравом уме не будет смешивать заявку Испании/Португалии с Украиной (хотя-бы потому, что вторая находится в 4000 км от первых двух) Как говорится попиарились для виду, как Еврокомиссия, которая типо "предоставила Украине статус кандидата🤭🤡 в Европейский Союз" и хватит :))
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Брэд Либил
На такой ЧМ я бы съездил.
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Dimonty
Ответ Барсик Юрана
Уругвай и Аргентина должны быть в честь столетия
Если финансово потянут
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Albert Rrahmani
Ответ Alex1104
Или умели. Тогда была несколько другая власть в стране.
Да уж, целых 10-11 лет прошло, 100500 поколений сменилось, люди взяли и резко переродились, вместе с этим разучившись делать все, что умели. *рука-лицо
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LifeSpartak
Не точно может,а обязательно нужно заменить!
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AERN
Понимают, что эту серую жижу надо вовремя слить.
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