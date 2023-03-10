«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году, если он публично извинится за поведение в 2021-м, когда отказался от трансфера

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» готов подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2024 году.

Как пишет As, «Мадрид» не будет пытаться купить француза этим летом, так как это будет очень дорого. Однако «Реал» готов осуществить трансфер, если 24-летний игрок будет более доступен.

Есть два условия для перехода Мбаппе в «Реал». Первое – трансфер должен быть бесплатным, а это возможно летом 2024 года, по истечении контракта Килиана с «ПСЖ».

Второе – нападающий должен публично признать, что неправильно повел себя по отношению к «Реалу» в 2021 году, когда отказался от перехода.

Вариант с переходом Мбаппе «Реалу» нравится больше, чем с покупкой форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого считают отличным бомбардиром, но менее харизматичным игроком.

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137 комментариев

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Lavinka
Дон !
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Ира15577
Все правильно и логично! Мбапе должен извиниться за нервотрепку, которую всем устроил! И пусть бесплатно переходит, раз Реал -его мечта. Молодцы Реал!!! Уважают себя!!!
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Lifar Skladchikov
Ответ 2vdhrvmmzf
Да всем было понятно что все эти речи про дверь в клуб закрыта сплошная ложь, захочет - возьмут и без извинений всяких
Так таких слов никто и не произносил - об этом писала пресса, Перес или Бутрагеньо такого публичного не утверждал и даже отдаленного такого не было.
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bengalsckyzh
Х.. вам, а не Кили. Он если и перейдет то в Англию, но никак не в Мадрид.
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Dima Demchenko
Смысле? Мбаппе в прошлом году подписал контракт с ПСЖ и отказался от Реала. Контракт до 25 года
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red hikkikomori
Ответ Konstantin Frolov
Извинение на коленях должно быть или не обязательно?
Извинения на камеру должны быть, снимать будет Бензема)
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xqystfsf7s
Извиняться перел будущим клубом за отказ от трансфера это дичь.
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VuNePonimaete
Опять нас этим 💩будут кормить до закрытия ТО..
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Верховный Лорд
Ответ 2vdhrvmmzf
А если бы перешёл кто знает что было бы, может было бы все наоборот
Не могло бы. Существует еще 13 доказательств того, что все произошло именно так, как и должно было произойти
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Kasilas__1
В 2021 ПСЖ отказался, когда Реал предлагал около 200 миллионов.
А мбаппе весной 22 согласился бесплатно перейти, а потом подписал новый контракт.
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Максим Собакевич
Ответ Tiestorzn17
Психанет и переедет в Барсу, чтоб по привычке тренироваться на Бернабеу на слабом сопернике
У них денег не хватит даже на 1/3 контракта Мбаппе
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Ильнур Хасанов
Правильно хохланду нужна хорошая полузащита которая ему забросит шарик. А Мбапе и сам может решить момент.
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Temp LC
Ответ rigobersong
у риала всегда были комплексы:)) На месте Мбаппе ушел бы либо в Барселону если он хочет расти как игрок, либо в АПЛ, в риал после всего что глоры о нем говорили пойдет только терпила:))
Барселоне бы сначало свои задолжности погасить, а он думать о таком игроке)
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Kasilas__1
Ответ Jaroslav Alexandrov
Стоп, а почему он должен извиняться? Реал предложил контракт, ПСЖ предложение перебил более выгодными финансовыми условиями, кто платит, тот и заказывает музыку, как говорится
Потому что он год плакался что хочет в Реал и предварительно дал согласие на трансфер. И да, в Реале он бы зарабатывал больше.
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Ashot Rager
Ответ Касум Увайсов
as в переводе "как", и читается как эз, а не ас
Так ещё и газета испанская)
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Nursultan Kulnasharov
Ответ Artem Piatkov
Зря отказался Реал за это время взял ЛЧ, а Мбаппе 2 раза вылетел в 1/8
Так это было этим летом же, а розыгрыш ещё идет. Не вылетел бы уже как с ПСЖ, но и ещё не выиграл бы ЛЧ
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Kasilas__1
Ответ AminO2
При такой постановке вопроса, Мбаппе точно извинится перед Реалом, отгрузив им не менее трёх в следующий раз)
Привычно отлетит от Реала в плей-офф
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Kasilas__1
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Мбаппе тогда принципиально перейдет в Барселону. условия ещё Перес будет ставить)
Ага, барса помидорами ему зп платить будет?
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Kasilas__1
Ответ Tiestorzn17
Психанет и переедет в Барсу, чтоб по привычке тренироваться на Бернабеу на слабом сопернике
Ну мбапе не привыкать заглатывать от Реала. Как и барсе
+3
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Kasilas__1
Ответ Raindrop Drop Top
Мбаппе публично испражнился на мадридистов, а они все равно хотят его купить 🤣
Мадридисты не хотят мбаппе, на которого периодически испражняются в плей-офф, как и на тебя
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Kasilas__1
Ответ 2vdhrvmmzf
Да всем было понятно что все эти речи про дверь в клуб закрыта сплошная ложь, захочет - возьмут и без извинений всяких
Всем понятно, что это ложь. И с извинениями не возьмут.
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-6
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NePele
Ответ Сергей Посохов
Не взял а протащил судьишка причем в очном матче
Судьи против ПСЖ???? При их деньгах???? Не смеши пожалуйста, там скорее ПСЖ мог купить чем Реал
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Max Payne
Извинис, дон
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Kasilas__1
Бред. Пусть хоть на колени встаёт, нам он не нужен.
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Бесплатно, если извинится. Что эти Жигули о себе думают?
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