«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году, если он публично извинится за поведение в 2021-м, когда отказался от трансфера
«Реал» готов подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2024 году.
Как пишет As, «Мадрид» не будет пытаться купить француза этим летом, так как это будет очень дорого. Однако «Реал» готов осуществить трансфер, если 24-летний игрок будет более доступен.
Есть два условия для перехода Мбаппе в «Реал». Первое – трансфер должен быть бесплатным, а это возможно летом 2024 года, по истечении контракта Килиана с «ПСЖ».
Второе – нападающий должен публично признать, что неправильно повел себя по отношению к «Реалу» в 2021 году, когда отказался от перехода.
Вариант с переходом Мбаппе «Реалу» нравится больше, чем с покупкой форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого считают отличным бомбардиром, но менее харизматичным игроком.
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А мбаппе весной 22 согласился бесплатно перейти, а потом подписал новый контракт.