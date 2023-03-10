«Реал» готов подписать форварда «ПСЖ» в 2024 году.

Как пишет As, « » не будет пытаться купить француза этим летом, так как это будет очень дорого. Однако «Реал» готов осуществить трансфер, если 24-летний игрок будет более доступен.

Есть два условия для перехода Мбаппе в «Реал». Первое – трансфер должен быть бесплатным, а это возможно летом 2024 года, по истечении контракта Килиана с « ».

Второе – нападающий должен публично признать, что неправильно повел себя по отношению к «Реалу» в 2021 году, когда отказался от перехода.

Вариант с переходом Мбаппе «Реалу» нравится больше, чем с покупкой форварда «Манчестер Сити» , которого считают отличным бомбардиром, но менее харизматичным игроком.

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