Шаблий победил Мусаева техническим нокаутом на Bellator 292 и вышел в полуфинал Гран-при

Теги MMA Bellator Александр Шаблий Bellator 292 Бокс/MMA/UFC

На турнире Bellator 292 в соглавном событии прошел бой между Александром Шаблием и Тофиком Мусаевым.

Шаблий победил в третьем раунде техническим нокаутом. После удара в корпус нога попала в пах Мусаеву. Он не смог продолжить бой.

Шаблий вышел в полуфинал Гран-при. Там его соперником станет победитель пары Эй Джей Макки – Патрики Фрейре.

Для Шаблия это третий бой в Bellator. Он дебютировал в промоушене в мае-2021 и после этого дважды победил.

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3 комментария

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Андрей Катиков
Он рёбра ему сломал. Какой пах?! Вы откуда это взяли?
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Мишаня Кашников
Ответ sfilatov13
какой пах? чисто по рёбрам попал, потом нога по шортам проскользнула, а таджик пытался симулировать, но судьи на повторах разобрались
тожик хытростью рушил взять, но не вышло
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+1
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sfilatov13
какой пах? чисто по рёбрам попал, потом нога по шортам проскользнула, а таджик пытался симулировать, но судьи на повторах разобрались
+5
-1
+4
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