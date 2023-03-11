Шаблий победил Мусаева техническим нокаутом на Bellator 292 и вышел в полуфинал Гран-при
На турнире Bellator 292 в соглавном событии прошел бой между Александром Шаблием и Тофиком Мусаевым.
Шаблий победил в третьем раунде техническим нокаутом. После удара в корпус нога попала в пах Мусаеву. Он не смог продолжить бой.
Шаблий вышел в полуфинал Гран-при. Там его соперником станет победитель пары Эй Джей Макки – Патрики Фрейре.
Для Шаблия это третий бой в Bellator. Он дебютировал в промоушене в мае-2021 и после этого дважды победил.
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