У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками («Чемпионат»)

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев чуть не подрался с футболистами. 

Инцидент произошел на базе подмосковного клуба 9 марта. Аяз Гулиев и Дмитрий Тихий, которых ранее отстранили от тренировок с основной командой, занимались в тренажерном зале. Когда остальные футболисты «Химок» вместе с Гогниевым пришли в зал, Гулиев и Тихий еще не закончили упражнения. Это привело тренера в ярость. 

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашел в себе моральных сил проводить ее.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией. 

Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз». Игроку не понравились претензии тренера на сборах («СЭ»)

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50 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Гогниев топ конечно. В Барселону его
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Vladimir RA108
В Лучшую Лигу, и точка!)
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Onion
Ответ Михаил Савченко
Пиши оргам Медиалиги, оценят
Оргазм Медиалиги? Ну, такое...
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Garikus89
Гогниева еще вместо прошлой дисквы в Алании надо было рехабу подписывать, а его подписали Химки. Теперь это Химки (Владикавказ) и что делать со всем этим десантом после его увольнения - хз)
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peter_shor
Громко кричать на Тихого
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Carlos
Ну тренируются парни, чё панику поднимать?
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zrada prada
Это наш бойцовский клуб, здесь все их Химок и ненавидят футбол
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Андрей Федоров
Ответ kokakoka
Гогниев и Гулиев стоят друг друга. По Тихому вопросы
а по громкому?
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kokakoka
Гогниев и Гулиев стоят друг друга.
По Тихому вопросы
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Gestor_36
гогниев прям миша галустян из газмяса
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Дзюба король карликов
Набейте уже кто нить морду этому Гогниеву
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Денис Олегович
А про Гулиева бывают новости не про скандал/драку/ходьбу без намордника?
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Андрей Федоров
как убивал Спартак
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Игровые виды спорта
Ну, вообще по Гогниеву же видно, что он чересчур горяч. Я не знаю, можно ли это назвать неадекватностью, скорее да, чем нет. Но брать такого человека в тренеры...так себе идея. Ну, или для каких-то своих целей, далеких от футбола.
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градус ненависти
настоящее жи есть
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Dan Kennedy
Ответ Trash Talking
Гогниеву надо было тренировать Широкова, Мамаева, Кокорина + быть тренером Ахмата. Это была бы горячая команда.
Гулиева не забудь, этот товарищ там бы не затерялся.
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Trash Talking
Гогниеву надо было тренировать Широкова, Мамаева, Кокорина + быть тренером Ахмата. Это была бы горячая команда.
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Григ77
а он точно был трезв ?
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Dan Kennedy
Зря Юрана хейтят, с ним Химки хоть на футбольный клуб были похожи чуть-чуть.

А сейчас там что угодно, кроме футбола.
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Игровые виды спорта
Ответ Вечно Молодой
осетины?))
Гулиев азербайджанец, вроде
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Sinister Kid
Очередное доказательство, что Гогниев не тренер.
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K0run
Убрать фразу про футболистов и получилось бы обычная разборка кавказцев в Химках.
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elninjo_3
Тихий, возвращайся в Факел!
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Виктор Иваненко
Ему уже никто не поможет
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feelthedroom@mail.ru
Ответ kulik13
он не нашёл в себе моральных сил проводить её * Шедеврально!
Просто действие препаратов закончилось , вот и всё.
+1
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