У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер «Химок» чуть не подрался с отстраненными игроками («Чемпионат»)

Главный тренер «Химок» чуть не подрался с футболистами.

Инцидент произошел на базе подмосковного клуба 9 марта. и , которых ранее отстранили от тренировок с основной командой, занимались в тренажерном зале. Когда остальные футболисты «Химок» вместе с Гогниевым пришли в зал, Гулиев и Тихий еще не закончили упражнения. Это привело тренера в ярость.

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашел в себе моральных сил проводить ее.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз». Игроку не понравились претензии тренера на сборах («СЭ»)