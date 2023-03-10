Ткаченко о переходе Захаряна в «Челси» в обход санкций: «Выход – продажа в армянский клуб. «Урарту» заинтересован в этой схеме»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Sports.ru Герман Ткаченко высшая лига Армения Урарту агенты Арсен Захарян Футбол

Герман Ткаченко рассказал, что Арсен Захарян может оказаться в Европе транзитом через армянский клуб. 

– Все знают о предложении «Челси» по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону – например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца. Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в «Челси» тоже могли посчитать за обход санкций.

Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в «Реал Сосьедад» и Баринова в «Валенсию» если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига.

– Почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен – переправить эти деньги в «Динамо»?

– Тогда «Челси» должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. «Челси» посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

Поэтому выход для Захаряна – продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и «Динамо» должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен – мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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31 комментарий

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весёлый роджер
У Захаряна агент известная акула футбольного крепостничества, так что пусть не переживает — спрос на такого таланта просто грех не обналичить.
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KataDiaz
чесли давно забыл про него, а эти все никак не дождуться уехавший поезд
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Злодей Спб
А почему нельзя было по схеме - агент берёт кредит, выкупает Захаряна у Динамо, Захарян как СА идёт в Челси, Челси компенсирует агенту сумму через подъемные?

В качестве агента могла бы выступать какая-нибудь международная контора из нейтральной страны, чтобы не было проблем с трансграничными платежами из Англии в РФ.
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Tigran Shuts
Ответ Alexander Lyakhov
А от перехода Хвичи Рубин хоть что-то получил?
Клуб вряд-ли, а вот люди из клуба наверняка
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Александр Сорокин
Такие идиоты, конечно. Двойные стандарты везде.
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Злобный Конь
Максимум Захаряна - чистить бутсы игрокам "Челси". Днарь,который толком не играл ни в еврокубках,ни в составе сборной на каком-либо турнире. Пиар-продукт.
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Cola
Ну какой захорян в Челси?! Дайте ему уже контракт новый, чтобы прекратить бездаря форсить
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Arti22
Ответ Alexander Lyakhov
А от перехода Хвичи Рубин хоть что-то получил?
бонусы Спасибо на карту
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Михаил1970
Какая интересная армянская схема по обходу санкций. Её наверное в ФСБ придумали. И ведь в Англии никто даже не догадается)
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Григ77
очень надеюсь что ФФА(федерация футбола Армении) не допустит господину Челоянцу помогать Динамо обходить наложенные санкции .
Захарян игрок сборной России и не зачем из за него рисковать репутацией Армении
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Валера, уходи!!!
при наличии Мудрика не будет там никакого Захаряна...
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Dm_Tomson
Уж не знаю как Захарян будет играть в Челси и в АПЛ, в принципе. Человек-тень, на поле появляется моментами, ключевую роль в матчах играет не всегда решающую. При том, что мы говорим про матчи РПЛ. Нужны ли такие сложности при этом трансфере...
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Собака хаски в маске
Это как с Кварацхелией было, так получается
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Hong Kil
Мастер мутных схем. Продать Армяна армянам за тыщу ойро, а те уж потом за 15 мио в Челси. Все в плюсе, кроме Дно.
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трахтенберг месть коней
Челси решил отдохнуть в чемпионшипе со всеми этими мудриками и захарянами??
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justbored
Ответ sashka.loker
Примерно как с Хвичей схема, наверное
Ну только Великобритания отнюдь не Италия в своем отношении к хитроумным комбинациям, Ромка Абрамович не даст соврать.
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Alexander Lyakhov
Ответ sashka.loker
Примерно как с Хвичей схема, наверное
А от перехода Хвичи Рубин хоть что-то получил?
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ILYA_FCB
Про Захаряна говорят будто намечается трансфер века
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Kirkoroff
Ответ sashka.loker
Примерно как с Хвичей схема, наверное
Что то подсказывает что в случае с Хвичей Рубину шиш с маслом достался.
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therealgreenman
Да какой там уже Захарян и Челси, во первых там и Челси распирает от перебора игроков, во вторых сам Захарян явно не соответсвует уровню, а в третьих этот псевдо трансфер будут мусолить до завершения его карьеры? Хотя и после тоже будут видимо…
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Егор Егор
Ответ Его Величество Златан
только челси уже не заинтересован
кому как не челу со спорца знать, в чем и в ком заинтересован челси
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-1
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sashka.loker
Примерно как с Хвичей схема, наверное
+1
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justbored
Многоходовочка, которую в итоге всё равно могут счесть обходом санкций. Захарян новый Лёнька Месси, конечно, но камон.
+1
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Костя Ибраилов
Ответ ман сити фейк
Параллельный экспорт футболистов
что для одних импорт, для других экспорт)
+3
0
+3
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Spartakus1984
Ну тогда ему нужно будет и сборную России сменить на Армению(если это возможно).Украинцы скандал устроят,что Российский игрок перейдет в одну команду к Мудрику.
+2
-3
-1
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