Смородская о договорном матче «Локо» – «Анжи» при Красножане: «Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Чем бы РФС мне помог? В России не было прецедентов и алгоритма действий»

рассказала об увольнении Юрия Красножана после матча «Локо» и «Анжи».

В сезоне-2011/12 «Локомотив» уступил «Анжи» со счетом 1:2. Вскоре после этой игры , возглавлявший железнодорожников, был уволен. Смородская, на тот момент занимавшая пост президента «Локомотива», заявляла, что матч был договорным.

– Про увольнение Красножана. Официальная формулировка была такая: «Упущения, допущенные при работе». Вы подозревали и в итоге убедили совет директоров в том, что Красножан позволял себе, скажем так, неспортивное поведение во время футбольных процессов в «Локомотиве». Договорняки. Я правильно понимаю?

– Правильно.

– А почему вы не пошли дальше, если вы человек, который был готов изменить русский футбол?

– Знаете, вот вы такие сильные и молодые ребята, вот вы дальше и пойдете. Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Считала, что не убьют. В остальных случаях могли и прибить.

– Вы уведомили про Красножана?

– Нет.

– Почему? Получилось, что вы сказали А, а Б не последовало.

– Как это не последовало? В «Локомотиве» последовало.

– А дальше ничего не произошло.

– Моя задача в чем была? Дать всем понять, и все прекрасно поняли, как и вы. Изображаете из себя непонимальщиков. Все поняли, что со мной договорняк не пройдет.

– Это был матч «Локомотив» – «Анжи»?

– Да.

– Я представляю, что было бы в Италии после этого, – сказал Нобель Арустамян.

– У нас в чемпионате России не было прецедентов до этого.

– Вы могли войти в историю.

– Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации.

– А президентом был Толстых? Фурсенко. А Мутко – министром спорта.

– Не помню. Я не собиралась идти в РФС. А чем мне РФС поможет? – сказала Смородская в беседе с «Коммент. Шоу».

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «У меня были доказательства»

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