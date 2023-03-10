Смородская о договорном матче «Локо» – «Анжи» при Красножане: «Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Чем бы РФС мне помог? В России не было прецедентов и алгоритма действий»

Теги Локомотив Юрий Красножан Виталий Мутко Сергей Фурсенко премьер-лига Россия РФС Анжи Ольга Смородская договорные матчи Футбол

Ольга Смородская рассказала об увольнении Юрия Красножана после матча «Локо» и «Анжи».

В сезоне-2011/12 «Локомотив» уступил «Анжи» со счетом 1:2. Вскоре после этой игры Юрий Красножан, возглавлявший железнодорожников, был уволен. Смородская, на тот момент занимавшая пост президента «Локомотива», заявляла, что матч был договорным.

– Про увольнение Красножана. Официальная формулировка была такая: «Упущения, допущенные при работе». Вы подозревали и в итоге убедили совет директоров в том, что Красножан позволял себе, скажем так, неспортивное поведение во время футбольных процессов в «Локомотиве». Договорняки. Я правильно понимаю?

– Правильно.

– А почему вы не пошли дальше, если вы человек, который был готов изменить русский футбол?

– Знаете, вот вы такие сильные и молодые ребята, вот вы дальше и пойдете. Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Считала, что не убьют. В остальных случаях могли и прибить.

– Вы РФС уведомили про Красножана?

– Нет.

– Почему? Получилось, что вы сказали А, а Б не последовало.

– Как это не последовало? В «Локомотиве» последовало.

– А дальше ничего не произошло.

– Моя задача в чем была? Дать всем понять, и все прекрасно поняли, как и вы. Изображаете из себя непонимальщиков. Все поняли, что со мной договорняк не пройдет.

– Это был матч «Локомотив» – «Анжи»?

– Да.

– Я представляю, что было бы в Италии после этого, – сказал Нобель Арустамян.

– У нас в чемпионате России не было прецедентов до этого.

– Вы могли войти в историю.

– Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации.

– А президентом был Толстых? Фурсенко. А Мутко – министром спорта.

– Не помню. Я не собиралась идти в РФС. А чем мне РФС поможет? – сказала Смородская в беседе с «Коммент. Шоу».

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «У меня были доказательства»

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28 комментариев

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Adeen
Ответ fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
Срок давности вышел. Хотя... А у нас в то время статья была за это, вообще? Как-то регламентировалось?
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anapa 2013
Ответ fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
Лучше бы Нобель у Сёмина про это спросил. Это его должок пришлось отдавать Красножану. Но не хотят его трогать, потому что весь миф про эту алколегенду тренерского цеха филатовского периода, рассыпется..
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Ранальду с пивком
Ответ fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
Это не интересно , вот если какой нибудь вратарь Крыльев Советов Фролов будет высказывать свою оппозиционную позицию , вот на это надо отреагировать
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goleodor
Договорняки в РПЛ не редкое явление. Даже наш светлоликий тренер в них участвовал
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U
Ответ Nikolay Merkulov
> Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации Ну да, обратиться в правоохранительные органы, которые должны возбудить дело по статье 184 УК РФ, которая была введена в 1997 году, - не алгоритм. Лучше просто ничего не делать.
Ну вот она публично дала интервью. Все основания для реакции прокуратуры есть уже. Хотите спойлер? Ничего не будет.
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Okaka
Красножан вроде и до Локо сдавал
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Shadow1882
Если прецедента нет, то сделают всё, чтобы его не создавать. Верно рассуждает - себе дороже идти разбираться
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Bleffinho
Ответ Nikolay Merkulov
> Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации Ну да, обратиться в правоохранительные органы, которые должны возбудить дело по статье 184 УК РФ, которая была введена в 1997 году, - не алгоритм. Лучше просто ничего не делать.
обратилась вот она, а дальше у ней спрашивают доказательства - а это например кто-то ей сказал или намекнул, все естественно в отказ, она остаётся крайней. Никто никогда эти дела не расследовал и расследовать не стал бы
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Sergey Aleksankov
Ага. Первый вскрытый договорняк в истории российского футбола. До этого не было никогда. А не пошла дальше, потому что могли убить. Угу.
Больше похоже, что Красножан просто в обход начальства хотел денег заработать (ну или чем там платили).
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korobokchekhova
Бред полный.
ХХХ
То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

– Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела, – рассказала Смородская.

Вот и все доказательства, я всё видела)))
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Никому_никабельный
Красножан вроде толковый с виду тренер был. Где он сечас хоть
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Алекс Я
Ответ градус ненависти
В данном случае - да. То что она сама пилила на трансферахх и ввела в клуб родственников не значит что Красножан не сдавал
Да я вообще не думаю,что кто то сдавал.
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Overkiller
Ответ fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
Ну она же не с пустым листком бумаги на улицу вышла, так что некогда на такие мелочи СК отвлекаться.
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Bleffinho
Ответ градус ненависти
С одной стороны, жаба права, РФС этой темы сторонился как огня, с другой стороны, дог - это уголовное преступление, тут не в РФС, а в прокуратуру обращаться нужно
Вот только у ней доказательств скорее всего не было, она бы крайней со всех сторон и осталась бы, может и реально где-нибудь на кладбище. Она же правильно говорит - системы не было и нет
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градус ненависти
Ответ Tun
А прокуратура у нас канеш на совесть работает, сразу все встрепенулись и пошли расследовать, ага)
Прокуратура у нас вряд ли идеальна, но точно лучше работает чем РФС. Это несложно
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Melnikov1968
Кому вообще интересно, что было 10 лет назад? Красножан, Смородская, Анжи, это вообще что???
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nebolela
До сих пор уверен, что Красножан не сдавал тот матч.
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Radik_2.0
Ответ Антон Абызов
только вспомнил о Смороде...
чего это ты о ней вспоминаешь?
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Tun
Ответ fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
Заставляете госорганы работать, вы там случаем не инагент?
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Tun
Ответ градус ненависти
С одной стороны, жаба права, РФС этой темы сторонился как огня, с другой стороны, дог - это уголовное преступление, тут не в РФС, а в прокуратуру обращаться нужно
А прокуратура у нас канеш на совесть работает, сразу все встрепенулись и пошли расследовать, ага)
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Andrew Petrov
из серии "одна бабка сказала"
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Nikolay Merkulov
> Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации

Ну да, обратиться в правоохранительные органы, которые должны возбудить дело по статье 184 УК РФ, которая была введена в 1997 году, - не алгоритм. Лучше просто ничего не делать.
+4
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Антон Абызов
только вспомнил о Смороде...
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градус ненависти
Ответ Алекс Я
Ты ей веришь?зря
В данном случае - да. То что она сама пилила на трансферахх и ввела в клуб родственников не значит что Красножан не сдавал
+12
-2
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fbd
Ауууу, прокуратура. У вас тут президент клуба прямым текстом про договорняк говорит. Да и в то время тоже все понятно было. Вы, возможно, должны что-то проверить, не?
+28
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