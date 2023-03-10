Смородская о договорном матче «Локо» – «Анжи» при Красножане: «Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Чем бы РФС мне помог? В России не было прецедентов и алгоритма действий»
Ольга Смородская рассказала об увольнении Юрия Красножана после матча «Локо» и «Анжи».
В сезоне-2011/12 «Локомотив» уступил «Анжи» со счетом 1:2. Вскоре после этой игры Юрий Красножан, возглавлявший железнодорожников, был уволен. Смородская, на тот момент занимавшая пост президента «Локомотива», заявляла, что матч был договорным.
– Про увольнение Красножана. Официальная формулировка была такая: «Упущения, допущенные при работе». Вы подозревали и в итоге убедили совет директоров в том, что Красножан позволял себе, скажем так, неспортивное поведение во время футбольных процессов в «Локомотиве». Договорняки. Я правильно понимаю?
– Правильно.
– А почему вы не пошли дальше, если вы человек, который был готов изменить русский футбол?
– Знаете, вот вы такие сильные и молодые ребята, вот вы дальше и пойдете. Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Считала, что не убьют. В остальных случаях могли и прибить.
– Вы РФС уведомили про Красножана?
– Нет.
– Почему? Получилось, что вы сказали А, а Б не последовало.
– Как это не последовало? В «Локомотиве» последовало.
– А дальше ничего не произошло.
– Моя задача в чем была? Дать всем понять, и все прекрасно поняли, как и вы. Изображаете из себя непонимальщиков. Все поняли, что со мной договорняк не пройдет.
– Это был матч «Локомотив» – «Анжи»?
– Да.
– Я представляю, что было бы в Италии после этого, – сказал Нобель Арустамян.
– У нас в чемпионате России не было прецедентов до этого.
– Вы могли войти в историю.
– Не было никакого алгоритма действий в такой ситуации.
– А президентом был Толстых? Фурсенко. А Мутко – министром спорта.
– Не помню. Я не собиралась идти в РФС. А чем мне РФС поможет? – сказала Смородская в беседе с «Коммент. Шоу».
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «У меня были доказательства»
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Больше похоже, что Красножан просто в обход начальства хотел денег заработать (ну или чем там платили).
ХХХ
То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?
– Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела, – рассказала Смородская.
Вот и все доказательства, я всё видела)))
Ну да, обратиться в правоохранительные органы, которые должны возбудить дело по статье 184 УК РФ, которая была введена в 1997 году, - не алгоритм. Лучше просто ничего не делать.