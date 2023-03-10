Рэшфорд получил приз игроку месяца в АПЛ в третий раз за сезон и повторил рекорд Салаха
Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил приз лучшему футболисту февраля в чемпионате Англии. 25-летний футболист признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд и в третий раз за сезон.
Маркус повторил рекорд игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по числу выигранных наград игроку месяца в течение одного розыгрыша АПЛ. Египтянин получил 3 таких приза в сезоне-2017/18.
В феврале Рэшфорд принял участие в 4 матчах в рамках АПЛ и отличился 5 голами. Его статистику можно найти здесь.
Жерард 0 АПЛ
А так до этого сезона Рашфорд получал эту награду лишь раз, в январе 2019 года.
Это к слову о стабильности Маркуса
Слиппи Джи - 0 АПЛ, 1 ЛЧ
Ориги-1 ЛЧ ,1 АПЛ
В этом играет хорошо- его хвалят.
В чем претензия-то?