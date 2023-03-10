Рэшфорд получил приз игроку месяца в АПЛ в третий раз за сезон и повторил рекорд Салаха

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком месяца в АПЛ. 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил приз лучшему футболисту февраля в чемпионате Англии. 25-летний футболист признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд и в третий раз за сезон. 

Маркус повторил рекорд игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по числу выигранных наград игроку месяца в течение одного розыгрыша АПЛ. Египтянин получил 3 таких приза в сезоне-2017/18.

В феврале Рэшфорд принял участие в 4 матчах в рамках АПЛ и отличился 5 голами. Его статистику можно найти здесь

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47 комментариев

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Денис Югай
Ответ llolishe
Решфорд в Реал ушел бы хоть Ла Лигу однажды выиграл бы
его Псж надумывал купить
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cruyff_14
После всех проблем, которые обрушились на Маркуса, начиная с финала ЕВРО ( лето 2021 года), нынешняя форма - настоящий прорыв! Очень рад за Рэша. Надеюсь, это только начало большого пути как игрока, так и клуба, которому предан англичанин.
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llolishe
Ответ llolishe
Очередной Кейн-стата бешенная-важных трофеев - ноль. И с сборной не фартануло)
ЛЕ- утешительный турнир для середняков как и ЛК)
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Около нуля
Ответ kaka10
Локально крутой. Здесь и сейчас. А так до этого сезона Рашфорд получал эту награду лишь раз, в январе 2019 года. Это к слову о стабильности Маркуса
Учитывай чехарду с тренерами
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stastzar
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Привет всем кто его поливал весь прошлый сезон. Что теперь скажете, эксперты ? После финала евро так вообще как с цепи слетелись. Рэш проводит один из лучших сезонов в карьере.
Ну так за прошлый сезон по факту поливали, а за этот сезон по факту хвалят. Что не так? У всех игроков может быть плохой сезон, а после этого хороший, это же не значит, то его (игрока) надо либо постоянно обсирать, либо постоянно восхвалять
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llolishe
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Македа 1 АПЛ Жерард 0 АПЛ
Эпик фейл это хвалить игрока с бешенной статой когда он за всю карьеру выиграл лишь ЛЕ и Карабао Кап
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llolishe
Ответ Rad0
Скоулз: 13 АПЛ, 2 ЛЧ Слиппи Джи - 0 АПЛ, 1 ЛЧ
А к мысли что бешенная стата не приводит Решфорда к победам в важных турнирах
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Tun
Ответ red hikkikomori
так я тоже про сезон говорю, думал что за сезон вполне себе могли больше 3 получить Руни, Роналду в первый приход, да и ещё много кто мог
нет, это слишком много для 1 игрока, особенно в эпоху Ферги, когда работала вся команда, да и сопы были персонально крутые всегда
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ llolishe
Рашфорд-0 ЛЧ ,0 АПЛ Ориги-1 ЛЧ ,1 АПЛ
Македа 1 АПЛ
Жерард 0 АПЛ
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Байсангур Ильясов
Ответ Joker17
Так в прошлом сезоне играл плохо- его ругали. В этом играет хорошо- его хвалят. В чем претензия-то?
а я и не спорю с фактами! но каждый раз писать в этот кубок какой толк, если никто в Англии пока ничего не выграл, кроме МЮ?
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kaka10
Ответ Tun
Крутоооой!
Локально крутой. Здесь и сейчас.
А так до этого сезона Рашфорд получал эту награду лишь раз, в январе 2019 года.

Это к слову о стабильности Маркуса
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Tun
я поливал, болельщик МЮ, он пару лет отлынивал от футбола, началось всё в ковид , когда благородные действия переросли в предвыборную кампанию, закончилось с приходом настоящего тренера. У него 4 гола за прошлый сезон, надо было хвалить?
Какие пару лет ? До прошлого сезона он стабильно забивал и отдавал. Был одним из лучших бомбардиров команды. И его благотворительная деятельность никак не мешает футболу, что мы и видим сейчас. Прошлый сезон Рэшфорд играл после тяжёлой травмы. Без предсезонки. Плюс в атаке был Роналду, на которого надо было играть всем. И прошлый сезон провалила вся команда в целом, а не только Рэшфорд. Просто смешно, как люди списывают игрока после одного провала, а затем снова начинают превозносить как ни в чем не бывало. Я не говорю, что надо было хвалить, но хотя бы не лить грязь на игрока, который так много сделал для клуба
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Rad0
Ответ llolishe
Рашфорд-0 ЛЧ ,0 АПЛ Ориги-1 ЛЧ ,1 АПЛ
Скоулз: 13 АПЛ, 2 ЛЧ
Слиппи Джи - 0 АПЛ, 1 ЛЧ
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Пакаев
Хорош! Давай еще один. За март врядли получится, а вот за апрель вполне возможно
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Cursed
Ответ llolishe
Очередной Кейн-стата бешенная-важных трофеев - ноль. И с сборной не фартануло)
Да ладно тебе, успеет ещё выиграть свое, он к тому же ле выигрывал
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llolishe
Ответ Jurgen Klinsmann
это при том что мю только замыкает в топ-3 апл.
Это при том что кто голосует наврятле кто-нибудь будет голосовать за Митому из Брайтона
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Саня999
гениус
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almatbarsa
Ответ Tun
я поливал, болельщик МЮ, он пару лет отлынивал от футбола, началось всё в ковид , когда благородные действия переросли в предвыборную кампанию, закончилось с приходом настоящего тренера. У него 4 гола за прошлый сезон, надо было хвалить?
Я кстати заметил что до ухода Роналду у Рэшфорда было 4 гола в 14 матчах АПЛ, а после 10 голов в 11 матчах. Интересненько вышло.
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llolishe
Ответ Денис Югай
А когда-то , Мю подумывал продать Решфорда 🤦🏻‍♂️ Но Тен Хаг красавчик , что выкинул балласт заборт а то бы Решфорд не прогресировал бы
Решфорд в Реал ушел бы хоть Ла Лигу однажды выиграл бы
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Perhat Penayew
Поздравляю Маладес
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red hikkikomori
Ответ Tun
мб и есть, но за сезон 3 максимум
так я тоже про сезон говорю, думал что за сезон вполне себе могли больше 3 получить Руни, Роналду в первый приход, да и ещё много кто мог
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llolishe
Ответ Байсангур Ильясов
а у кого в данный момент например в АПЛ есть хоть какой то кубок ? Пишете будто кто-то уже взял кубок и апл, да впридачу ЛЧ и ЛЕ. Сезон ещё длинный
Ну Манчестер Юнайтед в этом сезоне не претендует ни на АПЛ ни на ЛЧ(ибо играет в ЛЕ)
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Rio de Janeiro
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Привет всем кто его поливал весь прошлый сезон. Что теперь скажете, эксперты ? После финала евро так вообще как с цепи слетелись. Рэш проводит один из лучших сезонов в карьере.
Он проводит лучший сезон в карьере но не нужно его переоценивать и говорить как о Мбаппе
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llolishe
Ответ Rad0
Каррагер: "ыыы, а если слажить награды Салаха и Рашфорда, то палучица 6, то исть на 1 меньше, чем МЮ прапустил от Ливерпуля, ыыыы"
Рашфорд-0 ЛЧ ,0 АПЛ
Ориги-1 ЛЧ ,1 АПЛ
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Joker17
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Привет всем кто его поливал весь прошлый сезон. Что теперь скажете, эксперты ? После финала евро так вообще как с цепи слетелись. Рэш проводит один из лучших сезонов в карьере.
Так в прошлом сезоне играл плохо- его ругали.
В этом играет хорошо- его хвалят.
В чем претензия-то?
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