Рэшфорд получил приз игроку месяца в АПЛ в третий раз за сезон и повторил рекорд Салаха

признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Нападающий « » получил приз лучшему футболисту февраля в чемпионате Англии. 25-летний футболист признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд и в третий раз за сезон.

Маркус повторил рекорд игрока « » по числу выигранных наград игроку месяца в течение одного розыгрыша АПЛ. Египтянин получил 3 таких приза в сезоне-2017/18.

В феврале Рэшфорд принял участие в 4 матчах в рамках и отличился 5 голами. Его статистику можно найти здесь.