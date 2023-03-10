Гендиректор «Химок» о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим: «Не верьте слухам. Никаких проблем нет, готовимся к «Зениту»

В «Химках» отреагировали на информацию о конфликте тренера и футболистов.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер подмосковной команды чуть не подрался с игроками и Дмитрием Тихим, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.

«Не верьте слухам. Все в порядке, команда работает в соответствии с тренировочным планом. Никаких проблем нет, готовимся к выезду на игру с «Зенитом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.