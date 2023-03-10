Гендиректор «Химок» о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим: «Не верьте слухам. Никаких проблем нет, готовимся к «Зениту»
В «Химках» отреагировали на информацию о конфликте тренера и футболистов.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев чуть не подрался с игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.
«Не верьте слухам. Все в порядке, команда работает в соответствии с тренировочным планом. Никаких проблем нет, готовимся к выезду на игру с «Зенитом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.
Как сообщает «РБ Спорт», решение об отставке может быть принято уже сегодня, 10 марта. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Гогниева с двумя футболистами команды - Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым в тренажерном зале. В настоящее время клубные боссы выясняют подробности инцидента у самих игроков.
Ждем в нем или подобном фрик шоу зарубы Гулиева и Гогниева.
А теперь - ХОРОВОДЫ!!!"