Гендиректор «Химок» о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим: «Не верьте слухам. Никаких проблем нет, готовимся к «Зениту»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Р-Спорт Футбол

В «Химках» отреагировали на информацию о конфликте тренера и футболистов. 

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев чуть не подрался с игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, которые ранее были отстранены от тренировок с основой. 

«Не верьте слухам. Все в порядке, команда работает в соответствии с тренировочным планом. Никаких проблем нет, готовимся к выезду на игру с «Зенитом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев. 

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19 комментариев

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Spartakus1984
Не верим ген диру))
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Kit244098
Терюшкин попа уже вызвал? Бесов изгонять? Опоганили они однако православное капище. Русский мир страдает...))
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инок
Довести всегда спокойного, смирного, миролюбивого и кроткого Гулиева до размолвки - ну не верится совсем. Не говоря уже о человеке по фамилии Тихий. И вообще странная ситуация для клуба, где никогда не было никаких конфликтов и который всегда считался эталоном профессионализма, внутреннего единства и образцом высочайшего мастерства клубного менеджмента..))
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Олег Сагайдачный
Зенит тоже готовится встретить Химки. Угостить по полной программе. Чтобы всем досталось.
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Nick150486
А может и вправду наговаривают?)
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Дмитрий9779
Руководство подмосковных «Химок» задумалось об отставке главного тренера команды Спартака Гогниева.

Как сообщает «РБ Спорт», решение об отставке может быть принято уже сегодня, 10 марта. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Гогниева с двумя футболистами команды - Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым в тренажерном зале. В настоящее время клубные боссы выясняют подробности инцидента у самих игроков.
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Faust Doc
Нас взломали, это не наше!
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Алар
Кто ему поверит?
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Александр Жердин
Никаких проблем нет. Гулиева держим в клетке и не кормим, чтобы злее был. На Зенит выпустим.
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Dan Kennedy
Я когда в телефоне сижу в ВК, в ленте бывает попадается "Наше Дело".

Ждем в нем или подобном фрик шоу зарубы Гулиева и Гогниева.
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
У такого уравновешенного тренера как Гогниев.
Жаба с гадюкой Химки Едисион
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Дмитрий9779
Ответ Bartez1986
Охотно верим. как вообще может случиться конфликт с таким прекрасным человеком, как Гулиев?
У такого уравновешенного тренера как Гогниев.
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Mohnatiy
"У нас не сумасшедший дом, повторяю, у нас не сумасшедший дом...
А теперь - ХОРОВОДЫ!!!"
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s_h_a_m_a_n
Если Химки вылетят. В РПЛ станет скучновато без таких новостей.
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Ебздрогыч
Гулиев и Тихий пытались организовать заговор против Спартака...
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Ебздрогыч
Это все бесы пытаются расшатать обстановку в самом православном клубе страны, добавил Оленев
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Ебздрогыч
У такой команды и у гендира хорошая фамилия. Генеральный директор оленей
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RSI
Пацаны спокойно побазарили.
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Bartez1986
Охотно верим. как вообще может случиться конфликт с таким прекрасным человеком, как Гулиев?
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