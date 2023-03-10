«МЮ» разгромил «Бетис», победа «Юве» и ничья «Арсенала», Месси разносят во Франции, Зюганов против Fan ID, поражение Роналду и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» мощно отреагировал на провал с «Ливерпулем», разгромив дома «Бетис» (4:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Тен Хаг выставил тот же состав, что и на «Энфилде», и это сработало – у «МЮ» пять побед в шести последних играх. Вновь забил Маркус Рэшфорд, также «Юнайтед» лидирует в Европе по голам после контратак.

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Фрайбургом» благодаря голу Ди Марии – справились без Погба, которого Аллегри исключил из состава за опоздание.

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом», остальные результаты Лиги Европы – здесь.

Также состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций, результаты вы найдете по этой ссылке.

2. Канадские олимпийцы, включая Тессу Виртью, выступили против возвращения россиян на международные старты. Татьяна в ответ назвала спортсменов из Канады «зверями и подлыми людьми», Ирина Роднина добавила, что мнение Виртью никого не должно волновать.

3. Жесточайшая критика обрушилась на Лео Месси во Франции после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. L’Équipe и Le Parisien поставили Лео 3 балла за игру в Мюнхене. Жером Ротен заявил, что аргентинец не соответствует топ-уровню, назвав его «истинной проблемой» парижской команды. Журналист Даниэль Риоло считает, что Месси пора отправить в МЛС, а «ПСЖ» должен избавиться не только от Лионеля, но и от Неймара с Верратти. И только российский журналист Дмитрий Егоров убежден, что проблема парижан – не в Месси.

4. Геннадий Зюганов выступил за отмену в Fan ID на матчах РПЛ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что с законом надо было повременить и внедрить его с «правильной пропагандой». Однако бывший директор «Зенита» Илья Черкасов в низкой посещаемости обвинил фанатов. «Динамо» хочет вернуть людей на трибуны, пообещав подарить за оформление Fan ID 1923 рубля бонусами. К слову, на товарищескую игру Россия – Ирак в Петербурге Fan ID не потребуется.

5. Екатерина Носкова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени. В мужском спринте победу одержал Эдуард Латыпов.

На Кубке мира по биатлону в индивидуальной гонке победила итальянка Доротея Вирер, мужскую индивидуальную гонку выиграл Бенедикт Долль.

6. НХЛ. «Каролина» обыграла «Филадельфию» (1:0), Андрей Свечников забросил единственную шайбу, Петр Кочетков сыграл на ноль в первом матче за «Харрикейнс» с января. «Тампа» уступила «Вегасу», несмотря на 3 (1+2) очка Кучерова. «Даллас» забросил 10 шайб «Баффало», Дадонов набрал 1+1. «Рейнджерс» одолели «Монреаль» по буллитам, у Панарина 3 передачи. «Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин обновил рекорд клуба по числу штрафных минут (1050). Все результаты дня – здесь.

7. В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием: пригласили представителей кино, балета, музыки и театра.

8. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» и потерял лидерство в чемпионате Саудовской Аравии, а сам Криштиану не забивает два матча кряду.

9. В Кубке Гагарина СКА в очень нервном матче (Ротенберг даже вышел из себя) обыграл минское «Динамо» и повел в серии, «Адмирал» вышел вперед в серии с «Салаватом», а «Ак Барс» забросил 6 шайб «Нефтехимику». Первым участником второго раунда стал «Локомотив». Все результаты дня – здесь.

10. НБА. «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», «Милуоки» справился с «Бруклином» и другие результаты.

11. Арбитр Виталий Мешков не назначен на 19-й тур РПЛ из-за двух ключевых ошибок в матче «Спартак» – «Урал».

12. Экс-боец UFC обвинил Леброна в употреблении допинга: «У нас был один и тот же поставщик».

13. Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнив риторику правительства с Германией 30-х.

14. У легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист пройдет химиотерапию.

Цитаты дня

Патрис Эвра: «У Месси было бы уже 15 «Золотых мячей», будь у него трудовая этика Роналду. Бог просто подарил Лео талант, а Криштиану пришлось работать»

Экс-игрок «Динамо» Москвичев: «Аура у Путина чувствовалась – я вспотел. Всю жизнь прожил при нем, поэтому не знаю, как это, когда президент меняется»

Ари: «Я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России. Уже два раза об этом думал»

Медведев о ситуации на Украине: «Говорил об этом много раз: я за мир»

Форвард «Шахтера» Сикан о драке с россиянином в Турции: «Кричит: «Россия – forever». Подхожу, даю пощечину. Я говорил, что если с россиянами не подеремся, то сборы провалены»

Берни Экклстоун: «Демократия не может работать по определению»